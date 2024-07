Rada zpátky v lize: Respekt? Chybí! Až u lavičky umřu, bude to poprvé bez trestu

Dukla po návratu do ligy podlehla v úvodním kole Plzni 1:3, jenže mnohem víc zaujalo, jak po utkání hovořil její pětašedesátiletý kouč Rada.

Začalo to přitom dost nevinně, spíš odlehčenou otázkou na slova plzeňského trenéra Koubka, který Radu chválil: „Do ligy se vrátila ikona. Legenda mezi trenéry. Ale pořád je mladší, takže bych ho napříště mohl požádat, aby mi se džbánem došel pro pivo.“

Šel byste, trenére?

Samozřejmě. S Mírou jsme si něco prožili, známe se. Dnes už sice respekt ke stáří není, ale já ho mám, víte? Neměl bych s tím problém. Nemám problém s žádným trenérem, pokud se do mě nenaveze. Respekt k trenérům by být měl. Ke mně ale není. Co já zažívám? Asi si myslí, že je mi dvacet.

Co tím máte na mysli?

Viděl jste snad v Evropě trenéra, který by dostal devět měsíců?

Za rasistickou urážku brněnského trenéra Polácha jste dostal trest na osm měsíců, odvolací komise vám ho následně zmírnila na tři. Čtyři dny před vypršením vás nyní disciplinárka omilostnila, prý i díky omluvě, kterou jste zaslal. Můžete říct, co v ní stálo?

Já ji celou nečetl. Psalo ji vedení klubu, já řekl jen určité pasáže. Využil jsem možnosti, kterou jsem měl. Byl to rozdíl čtyř dnů. Podal jsem odvolání už po prvním trestu, takže jsem kromě pokuty osmdesát tisíc zaplatil ještě dvakrát deset. To je sto tisíc! Asi si někdo myslí, že vydělávám miliony, ale to se pletou. Zase jsme u toho respektu...

Roman Holiš a Jan Peterka z Dukly brání v akci plzeňskému útočníkovi Danielu Vašulínovi.

Ano?

Já se trenérovi Poláchovi omluvil, on mou omluvu přijal. Pro mě rasismus neexistuje. Co jsem řekl, nebylo myšleno rasisticky. A jestli někdo říká, že ano, tak mě nezná. Mě znají jen moji rodiče a ti vědí, že jsem to tak nemyslel. Chápete to? Jestli si na mě někdo chtěl udělat nějaké body, tak mě to mrzí. Není to tak, že bych nikdy neudělal chybu. Když ji udělám, uznám to a omluvím se. Ale co jsem koupil teď, myslím si, bylo cílené. Asi chtěli, abych definitivně skončil.

Kdo?

Vy byste chtěli jména? Neblázněte. To vám neřeknu. To je moje osobní. Co jsem si prošel v tomhle věku. A vy mě do toho vždycky dostanete, i když se k těm věcem už vracet nechci. Je nová sezona, jsem rád, že jsem zpátky v první lize a mám jediný cíl.

Jaký?

Udělat dvanáct zápasů, abych překonal trenéra Vejvodu. Pak ať mě klidně vyhodí. Pan Vejvoda je pro mě trenérská legenda, dostal mě do velkého fotbalu. Měl strašně moc úspěchů, které já nemám a mít nebudu. Ale už jen to, že bych byl před ním, by mě hřálo.

Hřálo vás, že jste se po událostech z minulé sezony vrátil mezi elitu? Cítil jste zadostiučinění? Slušně zaplněná Juliska vás vítala aplausem.

Já pamatuju Julisku, kde bylo pětadvacet tisíc lidí. Tenkrát jsem hrál, to bylo víc než teď. Ale vyrostl jsem tady a těší mě, že v Dukle můžu být a trénovat. Vážím si toho, stejně jako jsem si vážil každé trenérské štace.

Zdálo se, že se na lavičce při utkání dost krotíte. Záměrně?

Já se měnit nebudu. Nikdo po mně nemůže chtít, když mě něco rozčílí, abych stál jak pravítko. Víte, já požádal o prominutí trestu, ze kterého zbývaly čtyři dny, a dostal jsem podmínku na dva měsíce! Snad až u té lajny umřu, tak řeknou, že je to bez trestu. Připadám si jak vězeň, který dostane náramek a je pořád pod kontrolou. Nevím. Byly tam z naší strany situace, které mě namíchly, chyby, které jsem hráčům vyčítal. Ale musím si dávat pozor, abych se zase nedostal do nějakých spárů.

Fanoušci Dukly během utkání s Plzní.

Ukázal vám tenhle zápas, jestli má současný kádr Dukly na první ligu? Budete po vedení šlapat, aby vám přivedlo další posily?

Avizoval jsem to dopředu. Od nejvyšších pater až k nám trenérům všichni víme, že musíme nějaké hráče získat. Přivedli jsme dva, jednoho osmnáctiletého, který ještě nebyl top. A druhého z třetí italské ligy, což je málo. Takže: posilování probíhá, já jen, že se to protahuje, tak abychom nebyli po pěti kolech bez bodu, protože pak se to bude těžko honit...

Bylo něco, co vás na výkonu týmu překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně?

Pozitivně mě překvapilo, že ve druhé půli, kdy jsme dostali třetí gól a utkání bylo de facto rozhodnuté, jsme se nebáli hrát. Oživila to i střídání. Na druhou stranu není možné, abychom šli na hřiště se strachem. Hráčům jsem po poločase v kabině říkal, že pokud budou pos..ní, nemá to cenu. Když na mě trenér zakřičí, jako hráč to musím kousnout a jet dál. Ale abych se bál dostat balon? To nechci!

Příště vás čeká duel s Bohemians, opět na Julisce.

Další těžká zkouška, na kterou se musíme dobře připravit. Plzeň, kterou jsme potkali v prvním kole, je abnormálně silný tým, který bude bojovat o titul. Nejde o naše měřítko. To přijde právě až v dalších zápasech.