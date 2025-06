„Bylo mi nesmírnou ctí sledovat práci Petra Rady pro Duklu. Zůstává pro mě, stejně jako pro většinu fanoušků klubu, legendou,“ uvedl předseda představenstva Matěj Turek v tiskové zprávě na klubovém webu.

„V klubové historii zůstane Petr Rada zapsán jako jedna z nejvýraznějších osobností,“ dodává armádní celek.

Což platí do puntíku.

Ještě v neděli skoro devadesát minut rozhodujícího utkání z Vyškovem nervózně sledoval z vyvýšeného valu za hřištěm kvůli červené kartě, kterou viděl proto, že si došel k hostující lavičce vyříkat vulgarity ze strany kondičního trenéra Tomáše Josla. „Tohle si nemůže dovolit, a tak jsem zakročil,“ hřímal pak.

Nástupcem Holoubek Radu na pozici hlavního kouče Dukly nahradí David Holoubek, bývalý kouč Sparty, Mladé Boleslavi či reprezentačních mládežnických výběrů. Svůj realizační tým skládá pod dohledem Martina Haška, který v klubu plní roli sportovního manažera. Asistenty by měli být Dominik Rodinger, někdejší gólman a dosavadní kouč třetiligové Hostouně, bývalý reprezentační útočník Libor Kozák, který zrovna ukončil aktivní kariéru v Opavě. Brankáře by měl mít na starosti Jan Šeda, dlouholetý gólman Mladé Boleslavi.

Radu v průběhu zápasu i po stvrzené záchraně hromadně vyvolávala slušně zaplněná Juliska, domácí kotel v čele s mládežníky připravil děkovné choreo a odpálil i efektní dýmovnice v klubových barvách.

„Jsem rád, takhle nadšenou tribunu nepamatuju,“ líčil Rada. „Po zápase jsem za nimi šel si podat ruce, což často nedělám. Byla tam spousta dětí, deset dvanáct let. Z toho mám opravdu radost.“

Oddechl si, protože svým vyloučením týmu zkomplikoval nakonec nečekaně těsnou baráž, kterou rozsekly až pokutové kopy. „Bylo to hrozné, vůbec mi nebylo dobře. Mrzí mě, že to bylo v tak vypjatém zápase a já na lavičce nejsem. Moje hloupost, ale já to neudržím,“ kroutil hlavou.

Rada v Dukle poté, co jí zasvětil podstatnou část hráčské kariéry, strávil tři trenérské sezony; loni ji vytáhl mezi elitu, teď ji v lize udržel.

„Jsem rád, že jsme se zachránili. Říkají mi plukovník a svoji misi v Dukle jsem splnil. Je jedno jak, na to se nikdo ptát nebude. Ale kdybychom spadli, to by se ptal každej,“ upozornil.

Petr Rada, trenér fotbalistů Dukly

„Pád bych nesl špatně. Kvůli klubu, mám mu co vracet. Mé díky patří všem spolupracovníkům a bývalému majiteli Pauknerovi. Během tří let, co jsem tu trénoval, všechno splnil a vytvořil potřebné podmínky, byl pořád trpělivý. Znám i nového majitele pana Turka, ale dík patří hlavně Pauknerovi. Věděl jsem, že stačí podání ruky a všechno platí. To se dnes už málokdy vidí,“ zdůraznil Rada.

Klubovému vedení přesto hned po zápase vyčetl jednání, s jakým k jeho konci přistoupil. „Ještě za mnou nikdo nepřišel, aby mi to oficiálně oznámil. V poslední době už jsem to cítil, smlouva mi končí 30. června a vrabci štěbetají. Nechci si hrát na ublíženého, ale nemají se mě co bát, takový je život. Jako trenér jsem také musel zvládnout nepříjemné chvíle a hráčům sdělit, že v klubu končí, i když stále chtěli hrát,“ vzpomínal.

„Míra Pelta v Jablonci mi to řekl na rovinu, za Franty Hrdličky jsem šel po nesplněném ultimátu. Jenom ve Spartě to bylo nejjednodušší, tam jsem odešel a nikdo mi ani nepoděkoval,“ líčil.

A nevyloučil, že by se rád vrhnul do dalšího trénování. „Odpočinku se bojím, mám panickou hrůzu z toho, že zůstanu doma, i když bych to potřeboval. Relaxovat, to nejde! Už po týdnu budu nervózní a volat chlapcům, co je nového, jestli nějaké perličky. Pokud přijde nabídka, tak bych chtěl ještě trénovat. Ne že bych si bral mustr z plzeňského Míry Koubka, to je fenomén. Jestli někdo bude mít zájem, tak klidně. Jsem ve velkém kontaktu s Davidem Lafatou, voláme si a ten mi určitě řekne: Na posed a čekat!“

S klubem se Rada oficiálně rozloučí 12. června v Klubovně na Julisce, kde se s ním mohou fanoušci setkat.