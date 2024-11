Hráčům teď začne vojna, prohlásil trenér Rada po debaklu v Ostravě

Šlo o momentální výpadek Dukly, která v dosavadním průběhu první ligy dosud výrazně nepropadla, byť s Libercem a Slavií prohrála o tři góly?

„Kéž by tomu tak bylo, ale jediné, co hráčům teď můžu říct je, že jim začne vojna,“ prohlásil Rada, trenér někdejšího slavného armádního klubu. „Ten výsledek není důstojný Dukly, hazardujeme s jejím jménem, protože ať si říká, kdo chce co chce, pořád to je, pokud jde o tituly a úspěchy, třetí nejúspěšnější klub v české historii.“

Připustil, že kvalita nynějších hráčů není taková jako byla u těch v minulosti. „Ale srdce a odvaha hrát tam musí být. Teď máme čtrnáct dní pauzu, zamyslím se nad tím, ale určitě to nebude tak, jako doposud,“ upozornil Rada, jenž patřil k oporám Dukly, která má 11 československých titulů. Ten poslední z roku 1982.

Ostravský trenér Pavel Hapal líčil, že měli z Dukly respekt. „Ale to máme z každého soupeře. Třeba Karvinští odehráli s Duklou velmi dobrý zápas, ale neprosadili se střelecky, protože Pražané byli v defenzivě velice zdatní,“ připomněl remízu 0:0.

„Proti nám změnili rozestavení, posílili střed hřiště, takže jsme čekali, že to pro nás bude o to složitější. Ale podali jsme výborný výkon, koncentrovaný. Chtěli jsme potvrdit vítězství se Spartou.“

Rada podotkl, že se deset minut jakž takž pohybovali. „Ale když jsme dostali první branku, tak se to sesypalo a nebylo tam vůbec nic.“

Dodal, že mohou být rádi, že prohráli „jen“ 0:6.

Už o přestávce vystřídal tři hráče. „Nic se ale nezměnilo,“ povzdechl si. „Dá se říct, že šest gólů jsme si dali sami. Ne úplně, s přispěním soupeře, ale v lize jste za takové chyby, jaké jsme dělali, potrestaní. To je celý příběh dnešního zápasu.“

Trenér Baníku Pavel Hapal slaví triumf nad Duklou s dvougólovým střelcem zápasu Ewertonem.

Bylo znát, že hráčům Dukly chybělo sebevědomí?

„Sebevědomí... Jestli ho nemáte, nemůžete hrát ligu, když ho nemáte, nemůžete dělat nic,“ odpověděl Rada. „Jestli hráči nemají tolik zkušeností, nemají toho dost odehráno, tak se k tomu postavím tak, že bojuju. Nemusí tam být ani ta kvalita, ale dnešní výkon... Nevím. Za svou trenérskou kariéru jsem 0:6 ještě neprohrál.“

Takže si fotbalisté Dukly jako nováčci stále ještě zvykají na nejvyšší soutěž, do níž postoupili po pěti letech?

„Jsem zvyklý na ledacos... Mančaft si zvyká. Ze začátku soutěže jsme byli vyplašení, se Spartou jsme nevystřelili, ani s Plzní. Postupem času jsme se zlepšovali, měli jsme i deset rohů, s Boleslaví osm, už jsme měli převahu a najednou to spláchneme takovýmhle výkonem?“

Podle Rady hráče neomlouvá ani bouřlivá kulisa na ostravském stadionu. „Že je tady skoro deset tisíc diváků? To by pro každého mělo být vyznamenání. Před tím se hraje mnohem lépe, vtáhne vás to do hry. Všichni říkají, že rozhoduje hlava. Rozhodují umění, jestli máte správné nohy, a musíte mít sebevědomí. To je všechno. Nesmíte se ničeho bát. Pokud se bojíte, nepřejdete ani ulici.“