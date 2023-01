Vydařený debut. O takovém jsem ani nesnil, přiznal hradecký Pudhorocký

„Že by to pro mě byl snový debut? Popravdě, o tom jsem ani nesnil,“ netajil jedenadvacetiletý fotbalista, „soustředil jsem se jen na to, abych to zvládl.“

Zvládl jste to skvěle i s gólem, ke kterému vám pomohla teč plzeňského obránce Havla. On také nakonec bude v zápisu.

Nevadí, nejdřív mi ho nechali, teď je to jinak, ale platí.

Jak moc vás tato trefa povzbudí do dalšího působení v Hradci?

Pro mě je opravdu šťastná, i proto, že bojuji o základní sestavu. Možná mi pomohla, ale hlavně pomohla týmu. Navíc hned v prvním utkání, a ještě proti mistrovi.

Jak byste popsal průběh zápasu, který se pro vás nevyvíjel úplně příznivě?

Že jsme do něj nevstoupili úplně dobře a brzy jsme po rohu dostali gól, čemuž jsme se chtěli vyhnout. Dokázali jsme se s tím ale srovnat a bylo na nás vidět, že máme sílu alespoň vyrovnat, což se povedlo. Ve druhé půli přišel můj gól a pak už jsme to ubránili.

Když Hradec před čtyřiadvaceti lety naposledy v Plzni vyhrál, ještě jste ani nebyl na světě. Co tomu říkáte?

Že jsme se tím nijak nezabývali, soustředili se jen na sebe, abychom odjeli s nějakým bodem, což se povedlo.