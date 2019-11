Euforii necítím. Slovácký šéf o podzimní jízdě, zájmu o Trmala i posilách

„Nic to se mnou nedělá, vůbec nic se nemění. Jsme samozřejmě klubem, který by byl hrdý na to, že se drží v šestce, pořád ji máme na dosah. Ale zároveň musíme být obezřetní, liga je vyrovnaná a aktuální umístění nic neznamená. Důležité je pořád sbírat nějaké body a držet se co nejvýš,“ říká v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

Úspěšnou první polovinu sezony s výhrami – třeba na hřištích Sparty a Plzně nebo v derby proti Zlínu – jste si ale užil, ne?

My si ligu „užíváme“ neustále. Jsme vděční a hrdí, že klub jako Slovácko je schopný dlouhodobě hrát nejvyšší soutěž. Někdy máme období, kdy se nám daří víc, jindy třeba zase takové, kdy se nám nedaří. Je důležité se stále rvát o ligovou příslušnost.

Předpokládám, že až tak podařenou první polovinu základní části jste ani sami nečekali. Přivedlo vás to i ke změně cílů, k myšlenkám na Evropu?

To úplně ne. Naše dlouhodobé ambice už jsem zmiňoval. Zároveň už jsem ale i v minulosti opakovaně říkal, že pokud by se někdy objevila šance na cokoliv, porveme se o to. Že se zatím dokážeme držet s nepoměrně silnějšími kluby, je pro nás příznivé, musíme ovšem především vnímat realitu.

V minulém období klub na veřejnost působil, jako by trochu stagnoval. Berete současnou euforii i jako vítaný impulz? Nechystáte se jí využít například k pozvednutí návštěvnosti, která v poslední době klesala?

Odehráli jsme dobře první polovinu soutěže, je potřeba, abychom zvládli i tu druhou. Pak můžeme hodnotit. Pokud bychom na podařené období nenavázali, šlo by to pozitivní do ztracena. V klubu je hodně práce, kterou je nutno udělat. Řeším reálné věci, žádnou euforii neprožívám.

Ani majitel klubu Zdeněk Zemek?

Myslím, že ani on. Samozřejmě je ale i pro něj pozitivní, že se v tabulce pohybujeme nahoře.

Nepřišel s tím: Zaútočme na poháry, když to máme tak nadějně rozehrané?

Stejně jako jsem s ním nezažil propadání panice, když se nám nedařilo, tak si u něj teď, když se nám daří, nevšímám, že by jej ovládala nějaká euforie. Ta vypadá jinak. Stojí za klubem v dobách lepších i horších, to je pro mě podstatnější.

Sponzoři to mají podobně, nebo se vám jich teď hlásí víc?

Sponzoři i fanoušci jsou bohužel realisty, nevidím ani zvýšenou návštěvnost, což je pro mě trošku zklamáním. Samozřejmě vnímám, že jsme hráli doma s trochu méně atraktivními soupeři nebo v ne úplně šťastné časy, ani počasí teď nebylo bůhvíjaké. Na druhou stranu ale nevím, jak víc nalákat lidi na stadion než pozitivními výsledky. Právě to, že jsme neměli špičkové výsledky, jsme v minulosti slýchali jako argument slabší návštěvnosti. Teď se to významněji nepohnulo ani po výhrách kluků na Spartě nebo v Plzni.

Zmiňoval jste ne úplně šťastné časy domácích zápasů. Jste jediní, komu vadí začátky v brzkém odpoledni i za pěkného počasí?

Myslím, že je víc nespokojených, ale ty v uvozovkách silné kluby hrají stejně vždy v podvečer v televizních zápasech a bez těchto klubů to změnit nedokážeme. Časy jsou dané, nastavení televizních práv to neumožní.

Před rokem, než nastoupil trenér Martin Svědík, byl tým i na posledním místě ligové tabulky. Nabízí se, že za tu proměnu může on. Ale je to tak jednoduché?

Vždycky je faktorů víc. Významné je i to, že se klub z každé zkušenosti poučí. Ale trenér má na tom samozřejmě výrazný podíl.

Co se změnilo?

Malinko jsme museli přistoupit k realitě namísto našich přání a představ hrát to jen s mladými hráči a usilovat o výrazně dominantní fotbal. Trenér Svědík přizpůsobil hru reálnému stavu, tomu, v čem je mužstvo silné. Dokáže být hodně efektivní.

Je těžké vybalancovat dobré výsledky a snahu nasazovat vlastní mladíky? V poslední době se do týmu tolik neposouvají.

V první fázi jsme o tom samozřejmě vedli diskuse, zároveň jsme se rozhodli pro tento typ trenéra vzhledem k situaci. Martin Svědík potvrdil to, s čím jsme jej brali. Pro nás coby vedení je samozřejmě otázkou, jak směřovat klub dál. Ale já jsem přesvědčený, že i s trenérem Svědíkem se dá hrát s mladými hráči. Na druhou stranu on připomíná, že i mladí hráči musí nejprve reálně mít na ligu, pak ji hrát můžou. Proto jsme třeba přistoupili k tomu, že jsme některé mladé hráče poslali na zkušenou do druhé ligy. Místo si musí vybojovat, tak to prostě je.

Martin Svědík byl vyhlášený trenérem měsíce října. Co myslíte, kdy po něm sáhne větší klub?

To nevím. Má tady platnou smlouvu do 30. června 2021, a když se s ním bavím, nepadají od něj myšlenky, že by měl někam odcházet. Ale ve fotbale je všechno možné, pokud by to přišlo, museli bychom si s tím poradit.

Udělal si u vás jméno?

Samozřejmě. Nejen sobě, ale i Slovácku.

Toho, že jste jej loni vykoupili z Jihlavy, údajně za dva miliony korun, předpokládám, nelitujete.

Za transfery hráčů jsme neplatili téměř nic, tak jsme si jakoby koupili trenéra, ale ani tato cena nebyla nějak závratná. Určitě to mělo smysl.

On opakovaně zmiňuje nespokojenost se šíří kádru, chce větší kvalitu na krajích obrany, víc možností v útoku. Splníte mu to?

Ale tak je to u každého trenéra. Udělám maximum pro to, aby se povedlo co nejvíc pozitivních věcí pro Slovácko, ale druhou věcí je říct si, co je reálně možné. Proti minulosti jsme v poslední době přivedli několik hráčů, zároveň však nejsme klubem typu Jablonec, Sparta, Baník, abychom investovali do nějakých vyšších transferů. Uvidíme, co se podaří.

Co konkrétně se s mužstvem bude v zimní pauze dít?

Doufám, že se kádr ještě vyztuží a budeme pokračovat.

Už máte nějaké výztuhy připravené?

Není asi žádným tajemstvím, že jsme se dohodli s útočníkem Václavem Jurečkou z Opavy, kterému končí k 31. prosinci smlouva. Když tam nechtěl pokračovat dál, nabídli jsme mu, jestli by nechtěl jít k nám. Jsme rádi, že se pro nás rozhodl. Uvidíme, jak se tady prosadí. A uvidíme, co se povede i ohledně zmíněného zesílení defenzivy.

V ofenzivě je velmi platný Ondřej Šašinka, který už skóroval pětkrát. Jak reálné je, že jeho roční hostování ukončí mateřská Ostrava už v zimě?

To je zatím ve hvězdách, podle smlouvy musíme vědět do konce prosince, jestli si jej Baník vyžádá zpět, nebo tady bude normálně pokračovat. Pro Slovácko by bylo nejlepší, aby zůstal. A myslím, že pro hráče – a potažmo i pro Baník – je důležité, aby hlavně hrál, a je otázka, jakou by na to tam teď měl šanci.

Když jsem se ptal na kouče Svědíka... Kdy čekáte, že dojde k prodeji brankáře Matouše Trmala?

To se ve fotbale opravdu těžko odhaduje. Může se to stát za dva měsíce, stejně jako třeba nikdy.

V čerstvých 21 letech je suverénně nejmladší brankářskou jedničkou v lize, zároveň při 38 ligových startech už má 17 čistých kont a je stabilním členem reprezentační jednadvacítky. Je kolem něj velký poprask?

Určitě je to zajímavý brankář a jsme za to rádi. Má před sebou velkou budoucnost, ale musí za tím jít, ještě se toho potřebuje i spoustu naučit. A naštěstí Matouš ví, že ještě má co dát Slovácku a taky Slovácko jemu. Je otázka, co a kdy přijde. Pak jde taky o to, správně se rozhodnout, co bude pro všechny nejlepší. Mě u každého hráče především zajímá, aby hrál ve Slovácku. Když ale nabídka stojí za to a měli bychom mu bránit v postupné kariéře, asi by stejně nebylo dobré držet jej tady silou. Vždycky se to ale všechno musí potkat. Hráče nerozprodáváme při první nabídce.

V mládeži se jeví jako velký talent útočník Filip Vecheta. Kdy začne nahlížet do ligy?

Má teprve šestnáct let, s kádrem už občas trénuje, ale pořád ještě hraje za dorost. Zrovna teď budeme s trenérem hodnotit dosavadní část podzimu a už si i řekneme představu, jak s kádrem naložit dál. Zrovna u Vechety určitě budeme diskutovat, jestli ho v zimě neposuneme do dospělého fotbalu, ale myslím, že je to zatím tak na hraně. Ten kluk samozřejmě je zajímavý, ale ještě to má všechno před sebou.

On mluvil v minulosti o zájmu zahraničních klubů, například anglického Fulhamu. To nakonec padlo?

Ne, ale když kluci někam mají jít, měli by být připravení. Zatím se nám to celkem povedlo u Michala Sadílka do PSV Eindhoven i Matěje Kováře do Manchesteru United. Je to i věc rozhodnutí rodičů. Myslím, že Filip s rodiči je soudný, jde krok po kroku. To je vždycky lepší než skočit do neznáma. Možnosti jsou různé, může jít přes naši ligu i přímo. Takových rozhodnutí u mladých hráčů už jsme udělali spoustu, snažíme se z těch zkušeností čerpat a vidět, na co reálně ti hráči teoreticky mají.

Jak moc vám ty zmíněné dva velké přestupy Sadílka a Kováře pomohly? Šlo v nich spíš o prestiž, nebo i vyloženě o peníze?

Bohužel u mladých hráčů je to spíš zajímavé pro ně samotné. Pro nás coby klub je samozřejmě velmi těžké jim to odmítat. Tito dva tu změnu zvládají dobře. Šlo u nich o postupné kroky, Sáďa nejdřív byl v PSV na hostování, až pak přišel postup. Matěj byl zase v Manchesteru asi dvakrát na stáži. Zároveň je potřeba počítat s tím, že podobné transfery by se v klubech, jako jsme my, měly stát tak jednou za deset let. Většina našich kluků by se měla prosadit spíš přes českou ligu. Ale když se ta možnost objeví, proč v tom hráči bránit. Strašně důležité ale je, aby kromě fotbalové připravenosti to měli kluci i srovnané v hlavě, to u fotbalistů často bývá oříšek. Zrovna Sadílek s Kovářem ale jsou charakterově velmi vysoko, takže není náhoda, že právě jim to tak vychází.