Máme jasnou představu, slibuje nový hradecký ředitel. Přijít mají mladí hráči

Radomír Machek
  10:53
Žezlo sportovního ředitele hradeckého klubu Petr Pojezný přebere v době, kdy se fanoušci každoročně ptají, co lze v týmu čekat v následujících dnech. To pro něj za dva týdny začne být hlavní pracovní náplň a také zodpovědnost. „Každý chce co nejvíce posílit,“ říká podle vlastní zkušenosti manažer, který stejnou pozici úspěšně zastával dlouhá léta ve Slovácku.

Petr Pojezný přichází na ředitelský post do fotbalového Hradce Králové. | foto: FCHK

V Hradci vedoucí pozici převezme po Jiřím Sabouovi, jenž se po osmi letech v hradeckém klubu přesunuje do brněnské Zbrojovky.

Co mohou fanoušci Hradce v příštích týdnech čekat?
Na úvod bych k tomu chtěl říct, že posilou pro nás může být i hráč, který se do zápasového režimu vrátí po zranění. Může to být i fotbalista, kterému pomůžete k tomu, aby byl lepší. Může to být také kluk z akademie či B-týmu. Další variantou samozřejmě je, že přivedete nového hráče, toho ale musíte do mužstva zapracovat.

Máte s vedením klubu už nyní, dva týdny před oficiálním nástupem, nějaký náhled, jak by to mohlo vypadat?
Shodli jsme se na tom, že jsou jisté pozice, které posílit chceme. I nějaké tipy, na něčem se už pracuje, karty ale odkrývat pochopitelně nechci. Víme, že bychom rádi kádr doplnili spíše mladšími hráči. Pokud se objeví zřetelná kvalita, může přijít i starší fotbalista. Musíme si ale chystat kádr i na další sezony. Máme jasnou představu o tom, jak tým skládat, aby byl konkurenceschopný a aby v něm byla zastupitelnost. Na podzim jsme měli několik hráčů zraněných a hned bylo na mužstvu vidět, jak moc chyběli.

Novým sportovním ředitelem Hradce je Pojezný. Klub má velký potenciál, říká

Přicházíte po podzimu, po kterém je Hradec v ligové tabulce blízko pohárovým příčkám a stejnou naději drží v domácím poháru. Vychází z toho pro vás nějaký konkrétní cíl?
Nejlepší by bylo uspět na obou frontách a skvělé udělat nějaký úspěch co nejdřív, ale já jsem vždycky pracoval v dlouhodobém horizontu. Úspěšní chceme být všichni a když se podaří něco vyhrát, práce víc baví. Za mě je potřeba hrát v horní polovině ligové tabulky a věřím, že když se pak všechno sejde, může se úspěch ať už v poháru, nebo v lize dostavit. Něco takového ale nelze naplánovat, člověk musí jít naplno do každého utkání. Když chytíte formu, tak se to může podařit a já věřím, že se to Hradci dřív nebo později povede – pak si to tu všichni užijeme. Sám jsem to už jednou zažil, takže vím, že stojí za to do toho dát úplně všechno. A tady v Hradci určitě máme zajímavou generaci fotbalistů.

Se Slováckem jste byli dvakrát čtvrtí v lize, hráli jste evropské poháry. Jak složité to bylo v klubu, který je podobně jako Hradec označován za regionální?
Nebylo to jenom o mně. Celý klub jsem si prošel v různých pozicích a postupem času začalo všechno zapadat dohromady. Nejen první tým, ale také lidé kolem. Významný drive tomu potom dal trenér Svědík, po jehož příchodu začali všichni věřit tomu, že dosáhnout některých úspěchů je skutečně možné. Hrana úspěchu a neúspěchu je tenká, ale pokud se vám sejde generace, je možné téměř vše. Něco podobného se teď děje v Hradci, kam se vrací bývalí hráči, na ně se pak musí nabalovat ti další. Když všichni táhnou za jeden provaz, vytvoří se silný regionální klub, který má šanci i proti těm největším gigantům.

Jak na vás na první pohled kádr týmu působí?
Myslím, že klub a lidé v něm, ať už Jiří Sabou, nebo Richard Jukl, tady odvedli kus dobré práce, na kterou bych chtěl navázat. Musíme v tom pokračovat a vychytat další věci tak, abychom byli ještě silnější.

Proč jste se rozhodl právě pro hradecký klub?
Pro mě je Hradec už historicky jeden z tradičních silných klubů, město samotné má obrovský potenciál. Když jsem působil ve Slovácku, hradecký klub se pohyboval na hraně první a druhé ligy, ale bylo to hlavně tím, že se tu stále bojovalo o nový stadion. V okamžiku, kdy se nádhernou arénu podařilo realizovat, ambice i síly Hradce se automaticky zvedly. Práce pro klub najednou dostala větší smysl a má jistou úroveň i kulturu.

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Ivo Ulich po podpisu smlouvy s městem (5. prosince 2025)

Velká výzva pro vás po dlouhých letech strávených ve Slovácku?
Ve Slovácku jsem působil opravdu dlouho, ale teď jsem měl nějaký čas na to, abych si vydechl. Na druhou stranu jsem si říkal, že bych rád zúročil zkušenosti, které mám, a zkusil je uplatnit v klubu, jenž má větší možnosti. Hradec jimi disponuje.

O jménu nového sportovního ředitele hradeckého klubu jeho fanoušci dlouho spekulovali. Jak se věci kolem vašeho příchodu seběhly?
Spojil jsem se s Ivem Ulichem (jeden s nových spolumajitelů klubu) a nějakou dobu jsme se o všem bavili. Některé věcí jsme si dopodrobna rozebrali, protože už o fotbalu něco vím a tuším, co bude mé rozhodnutí znamenat. Potřeboval jsem samozřejmě spoustu informací, nakonec jsme našli shodu a přede mnou se tak otevírá nová, zajímavá cesta.

