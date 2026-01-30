Posily ano, honba za senzací ne. Hradecký fotbal nechce jít cestou cizinců

Míněny jsou přístupy klubů k přestupové strategii. Na jedné straně v kabině Olomouce se v zimě s novými hráči netrhly dveře a přestupové částky se na Hané točily v desítkách milionů korun, jež dohromady dostoupily stovek milionů.
Na druhé straně stojí Hradec, který pouze v tichosti vyměnil s Teplicemi důležité záložníky a přivedl lotyšského útočníka a obránce, jenž si však místo v sestavě teprve bude muset perně vybojovat. Jinak po přestupové pěšině ticho, ač z podzimní sestavy nechtěně zmizeli dva borci, jež si jejich kluby předčasně stáhli z hostování původně dohodnutého i pro jaro.
Na sestavách zítřejších soupeřů to bude vidět. Zatímco olomoucká může být pro hradecké trenéry málo čitelná, hradecká bude třeba vypadat téměř stejně, až na jedinou výjimku ji budou tvořit hráči, kteří v ní figurovali už na podzim.
Zůstane to tak i v průběhu jara, nebo klub pod novými majiteli ve zbylých dvou týdnech zimního přestupového okna alespoň částečně napodobí většinu ligových rivalů?
„Bavíme se ještě o dvou pozicích, které bychom chtěli posílit. Ani ne tak směrem k prvnímu zápasu, ale spíš směrem do týmu,“ říká jasně, s jakým kádrem Hradec do Olomouce vyrazí, nový sportovní ředitel hradeckého klubu Petr Pojezný.
Které pozice máte na mysli?
Není žádné tajemství, že hledáme krajního záložníka, protože musíme reagovat na dlouhodobé zranění Juraje Chvátala. Druhým postem je střední stoper, případně defenzivní záložník s rychlostními předpoklady. Tohle ale je záležitost směrem do budoucna.
Na vašem prvním jarním soupeři je vidět, jak pod novými majiteli v zimě zahýbal kádrem. Vy jste šli jinou cestou.
My jsme hlavně reagovali na vynucené změny poté, co byli někteří hráči staženi z hostování (Slončík Plzní a Elbel Olomoucí). Vycházeli jsme i z toho, že příprava je opravdu krátká, proto jen dílčí změny. Navíc já si dávám spíše dlouhodobé cíle.
Je jedním z důvodů i kvalita kádru, který jste v Hradci v prosinci převzal?
Souhlasím. Hráči, kteří tady jsou, kvalitu mají. Na druhé straně jsme na podzim měli hodně zraněných a občas jsme měli problém na to reagovat. Právě proto bychom chtěli, pokud ta možnost kádr ještě rozšířit bude. Zároveň ale platí, že pokud k rozšíření dojde, musí jít o kvalitní hráče. Nechceme zvyšovat počet hráčů jen kvůli počtu.
Vy tedy tomuto kádru věříte, že i o první šestku může bojovat v této podobě?
Já jsem to tak měl vždycky. Věřím lidem, se kterými pracuji. Hradec má svou identitu a právě kvůli ní jsem sem šel. Měl jsem možnost jít i do jiných klubů, ale vybral jsem si Hradec, protože jsem něco podobného zažil a vím, co to znamená, je to moje krevní skupina.
Přišel jste do Hradce v době, kdy je český fotbal v pohybu. Vedle řady nových majitelů to je nejvíc vidět na nákupech hráčů. Co tomu říkáte?
Pravdou je, že se v různých klubech odehrávají různé věci. Hradecká cesta má ale z mého pohledu největší smysl, protože to není honba za senzací. Je to o práci, o vytrvalosti, o místních hráčích. Hradec má obrovský potenciál. Infrastruktura se bude dál zlepšovat a když se to povede, bude to mít dlouhodobý efekt.
Nákupy hráčů za vysoké ceny v Hradci tedy zatím nehrozí?
Když se něco jen přeplatí, není podle mě ideální cesta. Každý si ale může zvolit svou a já nikomu tuhle možnost nezávidím, ani to nikomu neberu. My máme ale cestu svoji.
Po té do Hradce jako jedna z mála posil přišel útočník Marko Regža. Prý ho měli Hradečtí vyhlédnutého ještě před vaším příchodem. Je to pravda?
Ano. Já jsem se však s tímhle jménem setkal už za svého působení ve Slovácku, kde také rezonovalo. Proto jsem o něm měl přehled a neměl s tím problém. Už šlo jen o to doladit detaily. Marko měl silné postavení v nejlepším klubu v Lotyšsku, zároveň ale cítil potřebu se posunout do jiné ligy a nejlépe na vyšší úroveň. Vše zapadalo i do kontextu našich variant v ofenzivě a směrem do budoucna.
Je na českou ligu už dostatečně připravený?
Musíme mu v tom pomoct, protože přechod do české ligy je specifický. Nemůžeme na něj klást přehnaná očekávání, ale je to hráč, který má perspektivu, je ještě mladý a věřím, že ho postupně do týmu zapracujeme.
V Hradci se zahraniční hráči v minulosti objevovali jen zřídka, nyní přece jen přibývají. Budete v tomto směru napodobovat kluby, které na ně spoléhají?
Je pravdou, že se to mění, ale zatím jen hodně zvolna a nijak zásadně. Kdybychom chtěli tým zaplnit cizinci, dnes jich tady může klidně být pět. Jít touto cestou ale tak výrazně nechceme. Jen v případě, že bychom zjistili, že domácí hráči nebudou stačit, pak se o tom můžeme bavit. Primárně ale chci, aby zesílila akademie a aby přicházeli hráči odtud. Když se ale objeví zajímavé možnosti ze zahraničí, budeme je řešit.
Může se stát, že z nynějšího kádru někdo odejde?
Jeden možná ano, ale bude to spíš formální, kosmetické. Určitě ne ze základní sestavy.
S jakým umístěním byste byl po své první, necelé sezoně v Hradci spokojený?
Pochopitelně s co nejlepším. Po podzimu je Hradec sedmý a myslím si, že bychom si toho umístění měli vážit, konkurence je obrovská a soutěž vyrovnaná. V jednu chvíli můžete být čtvrtí a o chvíli později patnáctí. Každý zápas se musíme rvát.
Je tu ale ještě jedna šance s vrcholem v hradecké aréně. Co jí říkáte?
Souhlasím a pro tým je to obrovská motivace. Už také proto, že tu je řada kluků, kteří jsou s Hradcem silně spojeni. Jestli se to podaří teď, nebo v nějakém horizontu, to ukáže čas.