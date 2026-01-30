Chance Liga 2025/2026

Posily ano, honba za senzací ne. Hradecký fotbal nechce jít cestou cizinců

Radomír Machek
  13:56
Větší kontrast byste v celé soutěži asi těžko hledali. Až totiž fotbalisté Hradce Králové v sobotu v Olomouci vyběhnou ke svému prvnímu ligovému zápasu jara, dojde ke střetu dvou rozdílných pohledů.

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC Hradec Králové | foto: Taneček DavidČTK

Míněny jsou přístupy klubů k přestupové strategii. Na jedné straně v kabině Olomouce se v zimě s novými hráči netrhly dveře a přestupové částky se na Hané točily v desítkách milionů korun, jež dohromady dostoupily stovek milionů.

Na druhé straně stojí Hradec, který pouze v tichosti vyměnil s Teplicemi důležité záložníky a přivedl lotyšského útočníka a obránce, jenž si však místo v sestavě teprve bude muset perně vybojovat. Jinak po přestupové pěšině ticho, ač z podzimní sestavy nechtěně zmizeli dva borci, jež si jejich kluby předčasně stáhli z hostování původně dohodnutého i pro jaro.

Na sestavách zítřejších soupeřů to bude vidět. Zatímco olomoucká může být pro hradecké trenéry málo čitelná, hradecká bude třeba vypadat téměř stejně, až na jedinou výjimku ji budou tvořit hráči, kteří v ní figurovali už na podzim.

Zůstane to tak i v průběhu jara, nebo klub pod novými majiteli ve zbylých dvou týdnech zimního přestupového okna alespoň částečně napodobí většinu ligových rivalů?

„Bavíme se ještě o dvou pozicích, které bychom chtěli posílit. Ani ne tak směrem k prvnímu zápasu, ale spíš směrem do týmu,“ říká jasně, s jakým kádrem Hradec do Olomouce vyrazí, nový sportovní ředitel hradeckého klubu Petr Pojezný.

Které pozice máte na mysli?
Není žádné tajemství, že hledáme krajního záložníka, protože musíme reagovat na dlouhodobé zranění Juraje Chvátala. Druhým postem je střední stoper, případně defenzivní záložník s rychlostními předpoklady. Tohle ale je záležitost směrem do budoucna.

Na vašem prvním jarním soupeři je vidět, jak pod novými majiteli v zimě zahýbal kádrem. Vy jste šli jinou cestou.
My jsme hlavně reagovali na vynucené změny poté, co byli někteří hráči staženi z hostování (Slončík Plzní a Elbel Olomoucí). Vycházeli jsme i z toho, že příprava je opravdu krátká, proto jen dílčí změny. Navíc já si dávám spíše dlouhodobé cíle.

Je jedním z důvodů i kvalita kádru, který jste v Hradci v prosinci převzal?
Souhlasím. Hráči, kteří tady jsou, kvalitu mají. Na druhé straně jsme na podzim měli hodně zraněných a občas jsme měli problém na to reagovat. Právě proto bychom chtěli, pokud ta možnost kádr ještě rozšířit bude. Zároveň ale platí, že pokud k rozšíření dojde, musí jít o kvalitní hráče. Nechceme zvyšovat počet hráčů jen kvůli počtu.

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Vy tedy tomuto kádru věříte, že i o první šestku může bojovat v této podobě?
Já jsem to tak měl vždycky. Věřím lidem, se kterými pracuji. Hradec má svou identitu a právě kvůli ní jsem sem šel. Měl jsem možnost jít i do jiných klubů, ale vybral jsem si Hradec, protože jsem něco podobného zažil a vím, co to znamená, je to moje krevní skupina.

Přišel jste do Hradce v době, kdy je český fotbal v pohybu. Vedle řady nových majitelů to je nejvíc vidět na nákupech hráčů. Co tomu říkáte?
Pravdou je, že se v různých klubech odehrávají různé věci. Hradecká cesta má ale z mého pohledu největší smysl, protože to není honba za senzací. Je to o práci, o vytrvalosti, o místních hráčích. Hradec má obrovský potenciál. Infrastruktura se bude dál zlepšovat a když se to povede, bude to mít dlouhodobý efekt.

Nákupy hráčů za vysoké ceny v Hradci tedy zatím nehrozí?
Když se něco jen přeplatí, není podle mě ideální cesta. Každý si ale může zvolit svou a já nikomu tuhle možnost nezávidím, ani to nikomu neberu. My máme ale cestu svoji.

Po té do Hradce jako jedna z mála posil přišel útočník Marko Regža. Prý ho měli Hradečtí vyhlédnutého ještě před vaším příchodem. Je to pravda?
Ano. Já jsem se však s tímhle jménem setkal už za svého působení ve Slovácku, kde také rezonovalo. Proto jsem o něm měl přehled a neměl s tím problém. Už šlo jen o to doladit detaily. Marko měl silné postavení v nejlepším klubu v Lotyšsku, zároveň ale cítil potřebu se posunout do jiné ligy a nejlépe na vyšší úroveň. Vše zapadalo i do kontextu našich variant v ofenzivě a směrem do budoucna.

Je na českou ligu už dostatečně připravený?
Musíme mu v tom pomoct, protože přechod do české ligy je specifický. Nemůžeme na něj klást přehnaná očekávání, ale je to hráč, který má perspektivu, je ještě mladý a věřím, že ho postupně do týmu zapracujeme.

V Hradci se zahraniční hráči v minulosti objevovali jen zřídka, nyní přece jen přibývají. Budete v tomto směru napodobovat kluby, které na ně spoléhají?
Je pravdou, že se to mění, ale zatím jen hodně zvolna a nijak zásadně. Kdybychom chtěli tým zaplnit cizinci, dnes jich tady může klidně být pět. Jít touto cestou ale tak výrazně nechceme. Jen v případě, že bychom zjistili, že domácí hráči nebudou stačit, pak se o tom můžeme bavit. Primárně ale chci, aby zesílila akademie a aby přicházeli hráči odtud. Když se ale objeví zajímavé možnosti ze zahraničí, budeme je řešit.

Marko Regža na počátku hradecké zimní přípravy.

Může se stát, že z nynějšího kádru někdo odejde?
Jeden možná ano, ale bude to spíš formální, kosmetické. Určitě ne ze základní sestavy.

S jakým umístěním byste byl po své první, necelé sezoně v Hradci spokojený?
Pochopitelně s co nejlepším. Po podzimu je Hradec sedmý a myslím si, že bychom si toho umístění měli vážit, konkurence je obrovská a soutěž vyrovnaná. V jednu chvíli můžete být čtvrtí a o chvíli později patnáctí. Každý zápas se musíme rvát.

Je tu ale ještě jedna šance s vrcholem v hradecké aréně. Co jí říkáte?
Souhlasím a pro tým je to obrovská motivace. Už také proto, že tu je řada kluků, kteří jsou s Hradcem silně spojeni. Jestli se to podaří teď, nebo v nějakém horizontu, to ukáže čas.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Posily ano, honba za senzací ne. Hradecký fotbal nechce jít cestou cizinců

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC...

Větší kontrast byste v celé soutěži asi těžko hledali. Až totiž fotbalisté Hradce Králové v sobotu v Olomouci vyběhnou ke svému prvnímu ligovému zápasu jara, dojde ke střetu dvou rozdílných pohledů.

30. ledna 2026  13:56

Plzeň si o osmifinále Evropské ligy zahraje s řeckým Panathinaikosem

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Může to být klíčový dvojzápas o koeficient. Viktoria Plzeň, český zástupce v play off Evropské ligy, vyzve v bojích o osmifinále řecký Panathinaikos, se kterým hrála v základní fázi v prosinci....

30. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:35

Jsme trpěliví, kouč má důvěru. Předseda Sigmy o přestupech, vizi a ambicích klubu

Předseda Sigma Ondřej Navrátil (velvo) a trenér Tomáš Janotka.

Po nepovedeném prosinci se zdálo, že jsou dny trenéra Janotky na střídačce Olomouce sečteny. Kouče tehdy ve funkci podržel mimo jiné také předseda představenstva klubu Ondřej Navrátil. „Je to...

30. ledna 2026  13:28

Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu...

Hráli spolu na závěr základní části a teď se potkají znovu. Fotbalisté Realu Madrid vyzvou v předkole play off Ligy mistrů portugalskou Benfiku, s níž ve středu prohrál 2:4. Obhájce titulu PSG čeká...

30. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  13:11

Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Benátský útočník Daniel Fila slaví svůj gól proti Monze.

Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český fotbalista odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není...

30. ledna 2026  11:48

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53,  aktualizováno  11:29

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Tomáš Zlatohlávek, posila fotbalových Teplic.

Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase....

30. ledna 2026  11:26

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...

30. ledna 2026

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...

30. ledna 2026

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

29. ledna 2026  23:35

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.