Rád bych Teplicím pomohl k pohárům, svěřuje se Petr Mareš

„Samozřejmě se otočíme dva, ale problém v tom nebude, klidně snesu i jinou přezdívku,“ usmívá se 28letý univerzál.

Do Teplic přišel s jasným cílem: „Rád bych jim pomohl k těm vysněným pohárům. Ten klub by si to zasloužil za to zázemí a servis, co poskytuje hráčům. Pevně věřím i síle kádru, myslím si, že na to máme,“ je přesvědčený Petr Mareš.

Čím vás zlákaly Teplice?

Boleslav moc nechtěla, abych odcházel, slibovali mi, že šance přijde. Jsou tam poháry, liga, domácí pohár. Ale já jsem říkal, že jsem v takovém věku, že potřebuju nastupovat pravidelně. Nechtěl jsem čekat na šanci, která přijde třeba za půl roku. Trenér Hejkal o mě stál, to samé Štěpán Vachoušek, takže jsem rád, že to vyšlo.

Takže enormní zájem trenéra Stanislava Hejkala bylo to, co vás nejvíc zviklalo?

Zájem od trenéra byl velký, to mě potěšilo. Už od začátku přípravy jsme spolu byli v kontaktu, pak jsem po soustředění poznal, že v Boleslavi by taková vytíženost nebyla, tak jsme se domluvili.

Jaké máte v Teplicích osobní ambice? Ukázat se a třeba se vrátit i do reprezentace?

To už asi bude složitější, jsou tam teď skvělí hráči, viz Tomáš Souček, který je fenomenální záložník. Já bych chtěl navázat na to, co mě dostalo do Boleslavi, dostat se do výkonnosti, co byla dřív, a třeba si vysloužit nějaké zahraniční angažmá.

V Boleslavi jste nedostával na jaře moc šancí, proč?

Ze začátku jsem nehrál, pak mě dávali na levého beka, což není úplně moje pozice. Jsem rád za každý post, když jsem v základu, ale je fakt, že líp se cítím v tom středu. Je v podstatě jedno, jestli je jako šestka, nebo osmička. V Boleslavi jsem ale hrál spíš v té obraně, do toho přišlo zranění a operace zánártní kůstky, a asi jsem se pak do toho nedostal tak, jak si kouč představoval. Klukům se dařilo, nebyl důvod do toho sahat, proto jsem rád, že jsem teď tady. Chtěl jsem se o to v létě v Boleslavi porvat, ale kouč vsadil na hráče, kteří vybojovali poháry.

Co od vás očekává kouč Hejkal?

Asi že budu ze zálohy připravovat góly pro Kubu Mareše. Myslím, že šance zahrát si ve středu hřiště tady je. Není to samozřejmě tak, že bych měl místo jisté, základ si musím vybojovat, ale šance je tady větší než v Boleslavi.

Setkal jste se během vašich předchozích angažmá s některými hráči z teplického kádru?

S Danem Trubačem, Kubou Horou, Pavlem Vyhnalem, Pavlem Čmovšem, Kubou Divišem. Těch hráčů je tady docela dost, nepřicházel jsem do úplně neznámého prostředí. Parta je tady super, skoro se všemi se znám.

Když jste se rozhodoval pro Teplice, hrála v tom roli i kvalita jejich kádru?

Určitě ano. Přišel Kuba Mareš, zkušení hráči, bezpochyby hrálo roli, že klub má ambice porvat se o poháry a nepomýšlí jen na nějakou záchranu. Volala mi třeba Karviná, slušně jsem jim řekl, že moje ambice jsou vyšší a nechtělo se mi jet ani tak daleko na Moravu. Mám rodinu, takže pro mě bylo důležité i to, že můžu z Prahy dojíždět do Teplic. Ale především to, že poháry jsou tady na dosah.