Šéf Artisu: S postupem jsme už nepočítali. Musíme přivést čtyři hráče do základu

Jak probíhalo vaše rozhodování, když jste se dozvěděli o možnosti administrativního postupu? Jednali jste s Táborskem?
První informace jsme dostali v neděli. Bylo nám řečeno, že jako první bude osloveno Táborsko coby druhý tým tabulky a současně i my, zda máme o postup zájem. Naše přihláška by ale byla platná pouze v případě, že by Táborsko nabídku odmítlo. Osloveno bylo v pondělí v 16 hodin a od té chvíle mu běžela 72hodinová lhůta. Nás oslovili o den později. Protože ze všech stran přicházely informace, že Táborsko nabídku přijme, vůbec jsme s touto variantou nepočítali.
Takže velké překvapení?
Byli jsme zklamaní hlavně z toho, že jsme nezvládli poslední zápas s Chrudimí. Už jsme se znovu nastavili na druhou ligu. S Táborskem jsme nijak nejednali, protože vše nasvědčovalo tomu, že nabídku přijme. První indicie, že by tomu mohlo být jinak kvůli problémům se stadionem v Českých Budějovicích, jsme dostali až ve středu večer. Ve čtvrtek pak Táborsko oficiálně oznámilo, že do první ligy nepůjde. Do vypršení naší lhůty zbývalo zhruba 26 hodin a téměř celý tento čas jsme využili k důkladnému zvážení všech pro a proti.
Co nakonec rozhodlo o tom, že jste nabídku přijali?
Bylo to několik faktorů. Především jsme si uvědomili, že jde o mimořádnou příležitost. Samozřejmě jsme chtěli postoupit sportovní cestou, ale zároveň jsme věděli, že příští ročník druhé ligy by byl mimořádně náročný. Konkurence by ještě vzrostla a nic by nebylo jednoduché. Když jsme se podívali i do historie Brna, vzpomněli jsme si třeba na Kometu, která také postoupila administrativně a následně začala psát svou úspěšnou éru. Naším cílem byl postup celou sezonu. Sportovní cestou se nám ho nepodařilo splnit, a když se objevila administrativní možnost, rozhodli jsme se ji využít. Mysleli jsme i na fanoušky. Už v zimě jsem říkal, že bych byl rád, kdyby Brno mělo oba své kluby v první lize a fanoušci mohli sledovat prvoligový fotbal.
Jedním z diskutovaných bodů byly prémie za postup. Jak jste tuto situaci vyřešili?
Přiznám se, že mě překvapilo a zklamalo, jak dlouho se to řešilo. Na začátku týdne jsme měli informace z kabiny, že se hráči bonusů automaticky vzdají. I s tím jsme šli za majitelem – že všichni, tedy hráči, realizační tým i management, jsou připraveni obětovat bonusy za postup. Nakonec jsme ale našli společnou dohodu. Bonusy, které měli hráči dostat za případný postup z druhé ligy, zůstávají zachované, jen se mění sportovní cíl. V první lize jím bude záchrana. Pokud se mužstvo zachrání, hráči bonus dostanou.
Kdo o přijetí nabídky rozhodoval?
Bylo to společné rozhodnutí. Zapojili jsme realizační tým, protože jsme chtěli znát jeho pohled a vědět, jestli si na první ligu věří. Management posuzoval i ekonomickou stránku. Hodně lidí vidí příjmy, o kterých se píše, ale už nevidí výdaje. Když jsme si všechno spočítali, vyšlo nám, že doplatek akcionáře bude prakticky stejný jako ve druhé lize. Rozhodně to není tak, že bychom najednou výrazně zbohatli. Proto byl důležitý i názor majitele. Bylo to skutečně společné rozhodnutí všech.
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Co všechno teď musíte zvládnout, abyste byli konkurenceschopní?
Ze sportovního pohledu si uvědomujeme rozdíl mezi první a druhou ligou. Dosud jsme stavěli kádr na vítězství ve druhé lize, teď se budeme zaměřovat na jiné typy hráčů. Na druhou stranu nám první liga otevřela úplně nové možnosti. Už od dnešního rána cítíme, že můžeme jednat s hráči, kteří by pro nás dříve nebyli dostupní. Mimo sport řešíme například komplikaci s domácími zápasy. Počítali jsme s tím, že první domácí utkání odehrajeme až ve druhém kole, ale přebíráme los Karviné, takže hrajeme doma hned v kole prvním. Musíme urychlit například spuštění fanshopu, který nově přebíráme pod klub.
Jak se mění přestupová strategie?
Ve druhé lize jsme chtěli přivádět nejlepší hráče soutěže. Teď bude strategie jiná. Budeme hledat především fotbalisty se zkušenostmi z první ligy. Chtěli bychom přivést minimálně čtyři hráče, kteří okamžitě zapadnou do základní sestavy. Budeme se dívat také do zahraničí, protože český trh je velmi omezený a poptávka převyšuje nabídku.
Počítáte i s většími investicemi nebo užší spoluprací s Blue Crow Sports?
První liga nám otevírá úplně jiné možnosti. Česká liga šla v posledních letech výrazně nahoru a je atraktivnější i pro Blue Crow Sports. Jejich dlouhodobým cílem bylo vlastnit klub v první české lize. S Vyškovem se jim to sportovní cestou nepodařilo, takže věřím, že pro ně budeme nyní mnohem zajímavějším partnerem.
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Může být inspirací například loňská sezona Pardubic, které mužstvo postupně posilovaly?
Věříme tomu. Jedním z argumentů pro přijetí nabídky bylo právě to, že liga je dlouhodobá soutěž. Máte třicet kol, nadstavbu a během sezony dvě přestupní období. Letní přestupní okno navíc končí až 8. září, takže času na doplnění kádru je dost. Samozřejmě bychom chtěli být co nejlépe připraveni už na první kolo, ale jsme pod časovým tlakem a víme, že sezonu rozhoduje dlouhodobá práce.
Jak to bude s termínovými kolizemi se Zbrojovkou a v jakém stavu je trávník?
Kolize vznikly proto, že los s touto variantou vůbec nepočítal. Měly by nastat pouze ve třech kolech – prvním, třetím a šestnáctém. Trávník mě trochu znepokojuje. Kvůli červnovým vedrům nový povrch neroste tak, jak by měl. Správci stadionu ale tvrdí, že vše stihnou připravit. Pokud by bylo potřeba, existuje i varianta znovu položit travnatý koberec. Co se týče termínů, zatím nemáme žádné oficiální informace. Mluví se o variantách pátek–neděle nebo sobota–pondělí. Podle indicií by měla Zbrojovka hrát doma se Spartou v sobotu kvůli evropským pohárům a my bychom s Mladou Boleslaví nastoupili v pondělí. Oficiálně ale zatím nic potvrzeno není.
Nemáte obavy z odvolání Dukly?
Nemáme. Ještě před konečným rozhodnutím jsme se na tuto možnost několikrát ptali. Bylo nám řečeno, že případný soudní spor Dukly by směřoval vůči Fotbalové asociaci České republiky kvůli náhradě škody, nikoliv proti složení soutěže. Nemělo by tedy dojít k tomu, že bychom byli dodatečně vráceni do druhé ligy.
Po odchodu sportovního ředitele Vlastimila Chytrého jste říkali, že si sportovní úsek rozdělíte s panem Zbořilem. Zůstane to tak?
Když jsme to oznamovali, počítali jsme s druhou ligou. Věřili jsme, že ji v tomto složení zvládneme. První liga je ale výrazně náročnější, takže budeme muset všechno znovu zvážit. V tuto chvíli jsou ale prioritou přestupy a příprava na sezonu.
Na jaké posty budete hledat posily?
Brankáře, stopera, posilu do středu zálohy a útočníka. To jsou hlavní pozice, které chceme doplnit.
Byla ve hře varianta ponechat si gólmana Tomáše Vajnera, kterému se na hostování v Kroměříži poměrně dařilo?
Ano, zvažovali jsme ji. Nakonec ale převážilo, že je typologicky velmi podobný Jiřímu Borkovi. Hledáme jiný typ brankáře.
Spekulovalo se o odchodu nejlepšího střelce druhé ligy Quadriho Adedirana. Má díky postupu Artis lepší vyjednávací pozici pro jeho setrvání?
Neřekl bych, že jsme v lepší vyjednávací pozici, protože se vlastně o ničem nejedná. Na Quadriho nepřišla žádná oficiální nabídka. Po postupu do první ligy se mu ale podle smlouvy automaticky prodloužil kontrakt o další rok. To samozřejmě zlepšuje naši pozici pro případný budoucí přestup.
O kolik budete muset navýšit klubový rozpočet?
Už během jara jsme měli připravené rozpočty pro první i druhou ligu, takže nás tato situace nepřekvapila. Rozpočet navýšíme přibližně o 40 procent. Už ve druhé lize jsme hospodařili téměř s prvoligovým rozpočtem. Vyšší příjmy ale znamenají také vyšší výdaje – na mzdy hráčů, přestupy i další rozvoj klubu. Investujeme například do marketingu. Představili jsme nový web, během léta chceme spustit klubovou aplikaci a nově si pod sebe přebíráme také fanshop.
Jak se díváte na los soutěže?
Hned na začátku nás čekají důležité zápasy, sledovali jsme také termín derby se Zbrojovkou i atraktivní utkání s pražskými „S“. Teď nedokážu říct, jestli je los příznivý, nebo náročný. Věřím ale, že když se nám podaří hned v úvodu získat nějaké body, nebudeme pod takovým tlakem v závěru podzimní části sezony.