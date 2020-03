Snad sezonu dohrajeme. Platy zatím nesnižujeme, říká šéf Olomouce

Počítáte už ztráty?

Ještě jsme to nepočítali. Měli jsme mít v pátek představenstvo, ale to jsme s ohledem na tuto situaci zrušili, jen jsme telefonicky pořešili nějaké věci. V podstatě jsme zatím vyřešili jen zakonzervování Androva stadionu, aby netekly moc náklady na energie. Stadion je prázdný, pozamykaný. Každý se staráme o nějakou budovu, já jsem třeba předseda SVJ na severní tribuně. Převzal jsem klíče od výtahu a podobně, aby byl co nejmenší náklad. Máme jen údržbáře v pohotovosti. Co se týče zaměstnanců, kdo může, dělá home office. Hráči mají individuální trénink. Všichni mají smlouvy, které zatím dodržujeme.

Propouštět se nechystáte?

Ne.

Budete ve smlouvách hráčů hledat úspory?

To asi nemůžeme. Ale budeme s nimi jednat, jak se budou ty smlouvy naplňovat, protože v nich mají sjednané různé bonusy, které souvisí s výsledky zápasů. Ale tak daleko jsme se ještě nedostali. To je otázka na sportovního ředitele pana Mináře, kdy se do toho vrhneme, pokud to bude potřeba.

Jsou vám příkladem fotbalisté Jablonce, Mladé Boleslavi či Zlína, kteří se s kluby domluvili na snížení platů?

Já jsem s žádným hráčem nejednal, nevím, jestli už v tomto směru podniká kroky pan Minář. Na představenstvu jsme to neřešili, že by něco předložil. Zatím je vše uzavřené. V podstatě čekáme, co bude. My stejně nic dělat nemůžeme.

Hráčům vyplácíte základní smluvní plat?

Ano, tak, jak to mají ve smlouvách. My jsme omezili jen provoz Androva stadionu. Nevytápí se, pouze se temperuje. Uvedl se do stavu, aby se omezily náklady. Lidskou sílu musíme platit, ti lidé musí z něčeho žít.

I paní pradleny jsou doma, aniž by se jich to finančně dotklo?

Ano, řešit to budeme podle toho, co určí vláda. Mám tabulku, kde se píše, jak to je, když člověk dělá z domu, nebo je v karanténě. Podle toho to budeme nastavovat.

Máte obavy, že nouzový stav klub výrazně poznamená, pokud přijdete o příjem ze vstupného, nebo z vysílacích práv?

Ztráta bude. Poznamená to všechny, Sigma nebude výjimkou. Víte, že jsme klub, který je zvyklý pracovat za celkem minimální prostředky oproti jiným klubům. Možná budeme muset ještě víc obracet každou korunu. Ale v tuto chvíli je to předčasné. Zatím jsme žádná opatření, kromě stadionu, nemohli jako představenstvo přijmout. Pokud však nebude chtít stát rozvrátit sportovní kluby, věřím, že nějaká pomoc bude. Sportovec nemá možnosti náhradního výdělku. Ale teď se nám nezdá vhodná chvíle natahovat ruku. Fotbal je součástí společnosti, musí snášet to dobré i zlé. Snažíme se vyjít s tím, co máme a omezit provozní výdaje, které také nejsou malé. Koneckonců stadion je města a budeme vyúčtovávat.

Fotbalová Olomouc v čase koronaviru

Navíc pořád nevíte, jestli se sezona dohraje, nebo ne. A když, zda bez diváků...

To je velký faktor, který neovlivníme. Soutěž pořádá ligová asociace a FAČR. Jsme na nich závislí a budeme čekat, až rozhodnou. Co jsem slyšel, snad by se to dohrát mělo. Zhustí se zápasy, nahrává tomu, že se nebude hrát Euro a možná ani nadstavba.

UEFA vydala doporučení, aby se soutěže pokud možno dohrály.

Tak. Počítám, že nám to FAČR nějak nastaví. A hrát by se mělo déle – tak dlouho, aby hráči měli pak tři týdny dovolenou. Ale jestli to takhle bude, nevím.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že hromadné akce jako fotbalové zápasy dostanou svolení až jako poslední. Pro Sigmu je zajímavé sezonu dohrát i z hlediska českého poháru, semifinále hrajete doma proti Liberci.

To určitě. Ale o poháru se mluví, co jsem slyšel neoficiální informace na FAČR, že se dohraje, protože jde o tři utkání. To by se mohlo dotáhnout. My zcela respektujeme nařízení vlády, nehrajeme nějaké hry typu, že se potajmu trénuje někde v tělocvičně. Sportovci by měli jít příkladem v dodržování těch příkazů, i když nám to svazuje ruce.

Je někdo ze Sigmy v karanténě?

Nevím o tom. Byla pomluva, že náš člověk z fanshopu, ale nic takového se neprokázalo. Kolovalo to po městě. Já ho sám potkal, říkal, že byl nachlazený a lidé z toho udělali, že je hned celý červený. Co si čtu ve vašich novinách, tak v Olomouci ještě není tolik nakažených. I když to roste každou chvíli. Ale pořád si říkám, že pravděpodobnost, že to bude někdo ze Sigmy, je ještě malá. Sportovci začnou ze dne na den, nevím, jestli jim individuální trénink po takovém výpadku bude stačit. Není to ideální. Ale trpí tím všichni stejně, tak si nemůžeme stěžovat. Každý teď musí dělat, co může, a věřit, že to brzy skončí. O to s větším úsilím se do toho vrhneme.