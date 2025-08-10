Chance Liga 2025/2026

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Radomír Machek
  8:30
Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné kondici. Jednak hradecký tým bez něj v sestavě sice v zápase úvodního kola oslnil remízou na stadionu mistrovské Slavie, ale poté dvakrát výsledkově propadl.

Petr Kodeš | foto: FCHK

Podle hlavního kouče Davida Horejše i kvůli tomu, že v duelech s Karvinou a v Jablonci Hradečtí prohrávali důležité osobní souboje. Právě v nich je Kodeš velmi silný.

A aby těch důvodů, proč jej zítra odpoledne poslat do základní sestavy nebylo málo, přichází další. V derby s Pardubicemi se totiž od soupeře dá čekat urputný boj, který by ho při příznivém výsledku zbavil nálepky outsidera.

Pro favorita, jímž Hradec bez pochyby je, to bude těžké. „Jsem připravený a vždycky, když jsem na hřišti, chci odvést pro tým maximum. Je to moje práce, jsem kapitán, takže je to trošku i na mých bedrech, abych kluky připravil, namotivoval a vyhráli jsme,“ říká devětadvacetiletý tahoun hradeckého týmu posledních sezon před nedělním derby, od kterého Hradec čeká především výsledkové oživení.

Hradec versus Pardubice

● Zápas 4. kola fotbalové ligy, v neděli v 15 hodin v Malšovické aréně.

● Utkají se předposlední tým tabulky (Hradec, 1 bod) s posledním (Pardubice, 0 bodů).

● I přesto jde o velmi prestižní zápas a čeká se, že Malšovická aréna bude zaplněna.

● Zápas je zařazen z pohledu ceny vstupného do kategorie top, nyní se cena základních vstupenek pohybuje mezi 380 až 520 Kč.

● Hradec vyhrál dva z posledních tří vzájemných ligových zápasů (oba na svém stadionu).

● Hradec v úvodních třech kolech nezvítězil a dvakrát prohrál, Pardubice prohrály všechna tři utkání a jako jediné v letošní lize ještě nebodovaly.

Abych takhle vynechal letní přípravu, jsem zažil po hodně dlouhé době. Zranil jsem se hned na jejím začátku, takže to bylo složité. Naštěstí to nebylo nic vážného, co by mě vyřadilo na ještě delší dobu. Jsou i horší zranění, takže jsem vlastně promarodil „jen“ celou přípravu. Pak jsem se dával dohromady a i v jejím průběhu jsem doháněl kondici, abych se cítil dobře.

Cítíte se tak nyní?
Musím zaklepat. Jsem zdravý, mám natrénováno, cítím se opravdu dobře.

Vstup do sezony po výborné přípravě a prvním ligovém zápase na Slavii narušily další dva zápasy. Prohráli jste doma s Karvinou a poté v Jablonci. Jak jste to viděl?
Když to člověk sleduje z lavice, má takový větší přehled než na hřišti. Po výborném vstupu na Slavii, kde jsme odehráli fantastický zápas, jsme si říkali, že bychom ty výkony měli opakovat. Nepodařilo se to.

Proč k tomu došlo?
Podle mě i kvůli tomu, že jsme soupeře pouštěli do brejků. Pak je to složité ve chvíli, kdy soupeři chodí do přečíslení a vy je honíte od jejich pokutového až k naší brance.

Lze tomu zabránit už právě v derby?
Něco jsme si k tomu řekli a doufám, že to zlepšíme.

Co nálada v kabině po dvou mrzutých prohrách?
Snažíme se kluky vyburcovat. Celý týden po Jablonci byl poctivý už od prvního tréninku. Chceme, abychom byli správně naštvaní. Říkáme si, že kdy jindy to zlomit než v zápase, který nás čeká teď v neděli. Je to derby, důležitý zápas jak pro nás, tak pro celý region. Snad to do kluků dostaneme.

Ukázal vám začátek ligy, do kterého Hradec vstoupil s poměrně velkým očekáváním, že tento ročník bude hodně vyrovnaný?
Podle mě to není nic nového, ukázaly to hlavně poslední dvě sezony. Za dobu, co v lize jsem, se to každým rokem posouvá. Není kam jet s přesvědčením, že tam jedete vyhrát, každý zápas je náročný. Týmy samozřejmě také posilují a zlepšují své kádry. Je to čím dál náročnější.

ONLINE: Hradec vs. Pardubice

Podrobná reportáž v neděli od 15:00

Když jste viděl poslední dva duely z lavičky, neříkal jste si, že po Slavii mohlo dojít k uspokojení?
Myslím si, že ne. Klukům do hlavy sice nevidím, ale celý ten týden po Slavii jsme dělali maximum pro to, aby žádné uspokojení nepřišlo. Celou dobu jsme si říkali, že na ten výkon chceme navázat, zopakovat ho a dál se herně posouvat a zlepšovat. Věřím, že to máme v kabině nastavené správně, že je zdravá a žádné uspokojení v ní není. Musím ale říct, že hlavně druhý poločas v zápase s Karvinou se nám hrubě nepovedl,

V Hradci začínáte šestou sezonu. Máte klub takříkajíc pod kůží včetně derby i přesto, že pocházíte ze severních Čech?
Po pěti letech to vnímám naplno. Cítím, co derby pro lidi tady znamená, ať už od kluků z kabiny, od vedení, z marketingu i od lidí z města. Je vidět, jakou má tohle utkání prestiž.

V tom nedělním budete favority, není to trochu nevděčné?
Dlouhodobě se říká, že derby favorita nemá. Je to klišé, ale něco na tom je. My ale chceme vyhrávat každý zápas, každý zápas je pro nás důležitý. Teď po nepovedeném vstupu do sezony to platí dvojnásob, o to víc je tenhle zápas pro nás v naší situaci klíčový.

Pohled na tabulku říká, že se utká předposlední tým s posledním...
Na ni se podle mě teď nemá smysl ani koukat. Jsme na začátku sezony, tabulka sice nějak vypadá, ale jsou odehrána teprve tři kola. Stačí vyhrát dva tři zápasy a hned jste zpátky v první šestce. Proto bych z tohoto úvodu žádné závěry nedělal. Vždycky se to počítá až po třicátém kole, po něm se ukáže, kde ten tým opravdu je. Souhlasím s tím, že se teď nacházíme někde a Pardubice také, ale zatím to o ničem podstatném nevypovídá.

V prvních třech kolech tým bez vás v sestavě dostal šest gólů. Tohle zvykem v minulých sezonách nebývalo. Souhlasíte?
Ano a v kabině je to docela téma. Už jsme si řekli, že tohle musíme zastavit, protože právě pevná defenziva nás vždycky zdobila. Šest gólů je moc, my musíme vzadu udržet nulu a od toho se odrazit. A věřím, že to pomůže i proto, že dopředu kvalitu máme a jsme schopni góly střílet.

Trenér Horejš po obou prohraných zápasech mluvil o tom, že vašemu týmu chybí důraz. To byla vaše doména, přichází tedy váš čas?
Tohle pochopitelně záleží na trenérovi. Jsem připravený a vždycky, když jsem na hřišti, chci odvést pro tým maximum. Udělat všechno pro to, abychom zápas zvládli. Je to moje práce, jsem kapitán, takže je to trošku i na mých bedrech, abych kluky připravil, namotivoval a abychom utkání vyhráli.

V čem vidíte největší sílu rivala z Pardubic?
Mají vpředu rychlé hráče, my je nesmíme pouštět do brejků, naši obránci by je těžko naháněli.

Derby je tady, jde o zápas, o kterém hlavně fanoušci tvrdí, že se musí vyhrát. Souhlasíte tím?
Vyhrát se musí každý zápas. A že jde o derby, o kterém se hodně mluví? Nechci, aby to klukům svazovalo nohy. Chci, aby cítili důležitost zápasu a že je to zároveň příležitost se dobře nastartovat. Musíme hodit za hlavu ty dvě porážky a vyhrát. Snad nás to nakopne a pojede se dál.

Vitík vstřelil v přípravě první gól za Boloňu, gratuloval mu i Immobile

Sice pouze v přátelském utkání, ale fotbalový reprezentant Martin Vitík už vstřelil svůj první gól v dresu italské Boloně. Někdejší sparťanský stoper rozhodl o vítězství svého týmu v sobotním...

9. srpna 2025  20:13

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

