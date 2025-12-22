Chance Liga 2025/2026

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Radomír Machek
  10:50
Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než na jaké jsem byl zvyklý,“ říká devětadvacetiletý fotbalista po podzimu, který mu v Hradci přinesl nepoznané.
Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou Boleslaví. | foto: FCHK

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín (vlevo) a Petr Kodeš z Hradce Králové
Petr Kodeš z Hradce Králové střílí gól do sítě Bohemians.
Petr Kodeš z Hradce v souboji o míč s Milošem Kratochvílem z Jablonce
Olomoucký Jan Vodháněl v hlavičkovém souboji s kapitánem Hradce Králové Petrem...
36 fotografií

Zatímco ve svých prvních pěti sezonách ve východočeském klubu téměř v ligových zápasech neslezl z hřiště, první polovina šesté zapsala úplně jiný příběh.

Nevydařené srpnové derby s Pardubicemi odehrál celé, v následujícím zápase v Mladé Boleslavi na hřišti vydržel jen necelou půlhodinu.

Víc toho ve svých statistikách kvůli zdravotním problémům na podzim nemá, na další ligový zápis si musí počkat až do jarní části sezony.

Máme jasnou představu, slibuje nový hradecký ředitel. Přijít mají mladí hráči

Asi se vám nebude letošní rok právě kvůli podzimu po fotbalové stránce hodnotit úplně nejlépe. Co říkáte?
Bohužel jsem si prošel těžším obdobím, ale snažím se na to dívat pozitivně, v životě jsou horší věci než to, co se mi stalo. Za dobu, co jsem v Hradci, jsem nebyl zraněný vůbec, a teď jsem si to vybral.

Problémy přišly už v letní přípravě, v zápasech jste nenastupoval, na první ligové minuty jste čekal až do čtvrtého kola.
Hned na začátku přípravy jsem měl problémy s lýtkem. Když jsem do toho po delší pauze konečně naskočil, přišel takový nešťastný zákrok, při kterém jsem si zranil koleno a musel na operaci.

Jaké bylo jít do sezony téměř bez přípravy?
Není to nic tak výjimečného. Když se zraníte uprostřed sezony, také musíte s kondičním trenérem řešit, jak se dostat zpátky. To, co kluci udělali v přípravě, jsem doběhával až v sezoně. Vlastně až poté, co jsem se dostával z druhého zranění kolene.

Tom Slončík (Hradec Králové) slaví se spoluhráči po gólu v 54. minutě proti Jablonci.

Největším strašákem pro fotbalistu v té chvíli je, jestli nebude problém s vazy. Jak jste to měl vy?
Naštěstí šlo o poškozený meniskus, a i když to na začátku nebylo příjemné, byla to nejlepší možnost. Rekonvalescence byla kratší, ale musel jsem projít pooperačním protokolem, což obsahuje zpočátku posilování, teprve pak jsem mohl dohánět kondici. Už jsem s tím měl zkušenost z dřívějška, stejnou operaci jsem prodělal na levé noze, teď to byla pravá.

Návrat byl těžký?
Hlavně jsem tomu, abych se vrátil na úroveň, na které jsem byl předtím, hodně obětoval. Snad se mi to i ke konci dařilo. Člověk zranění moc neovlivní, stalo se, ale je to už pryč.

Poslední tři ligové zápasy podzimu jste už byl na lavičce, ale do hry jste nezasáhl.
Nebyl jsem ještě stoprocentní, abych v zápase mohl odevzdat maximum, spíš jsem tam byl jako podpora. Stále jsem hlavně doháněl kondici a nechtěl jsem to moc hrotit. Hlavně chci, abych po Novém roce přišel zdravý a připravený.

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Už v úvodu jste řekl, že tomu obětujete i letošní vánoční svátky. Jaké tedy budou oproti předcházejícím?
Úplně jiné. Většinou jsem po náročné sezoně měl prosinec regenerační, odpočinkový, abych se dal dohromady. Teď budu pracovat, abych po nich byl opravdu fit.

Co na změnu zaběhnutého programu říká rodina?
Manželka to ví, je tak nastavená a maximálně mě podporuje. I když to bude jiné po opravdu dlouhé době.

Jak to bude vypadat?
Čeká mě po konzultacích s kondičními trenéry individuální trénink. Spolupracuji i s odborníky z Prahy, kteří mi dělají programy s posilováním. Věřím, že mi to pomůže, proto tomu svátky obětuji.

Většinu hradeckého podzimu jste sledoval jen z tribuny, jak byste ho zhodnotil?
Že nám po posledních dvou zápasech trochu zhořkl, ale špatné to nebylo, opět jsem se někam posunuli. Ať už herně, nebo výsledkově. Liga je každým rokem náročnější, proto to musíme brát s pokorou. Byl to dobrý půlrok, za což bych chtěl klukům poděkovat. Za přístup, předvedenou hru i za výsledky. Stále otevírá nějaké možnosti do dalšího půlroku a našeho snu, co bychom chtěli. Máme stále o co hrát.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

vydáno 21. prosince 2025

Tohle je pro tebe, Cristiano! Jak Mbappé vyrovnal svého idola a půjčil si jeho oslavu

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól do sítě Sevilly.

Celý zápas na něm bylo vidět, jak moc chce. I to byl nejspíš důvod, proč se dlouho nedokázal prosadit ani z pozic, v nichž jindy exceluje. Když se ale Kylian Mbappé v závěru postavil k penaltě,...

21. prosince 2025  7:29

Real porazil Sevillu, Mbappé gólem oslavil narozeniny a vyrovnal Ronaldův rekord

Radost Kyliana Mbappého po proměněné penaltě v utkání se Sevillou.

Real Madrid v 17. kole španělské fotbalové ligy doma porazil Sevillu 2:0 a stáhl náskok vedoucí Barcelony, která se v neděli představí na hřišti třetího Villarrealu, na jeden bod. Kylian Mbappé ve...

20. prosince 2025  23:28

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

20. prosince 2025  23:02,  aktualizováno  23:23

Šestý gól v sezoně, navíc vítězný. Schick pomohl Leverkusenu k obratu v Lipsku

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu překonává Petera Gulacsiho v bráně Lipska.

Patrik Schick přispěl šestým gólem v sezoně německé fotbalové ligy k vítězství Leverkusenu 3:1 na hřišti Lipska, které utrpělo první domácí porážku. Bayer svého soupeře vystřídal na třetím místě....

20. prosince 2025  21:15

Zlín posílil Jugas, vrací se po osmi a půl letech. Dodá kvalitu i charakter, věří kouč

Posila zlínských fotbalistů Jakub Jugas.

Fotbalový obránce Jakub Jugas se po osmi a půl letech vrací do Zlína. Bývalý český reprezentant, který dosud působil v Cracovii Krakov, podepsal s ligovým nováčkem smlouvu na dva a půl roku.

20. prosince 2025  17:56

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Liberec se dere vzhůru a chce úspěch. Udrží přes zimu tým pohromadě?

Liberecký Raimonds Krollis slaví gól v utkání se Slováckem.

O sedm bodů víc a o čtyři příčky výš než loni. Fotbalový Liberec prožil v nejvyšší soutěži nejlepší podzim za posledních pět let. Fanoušci teď napjatě očekávají, jestli Slovan udrží své opory, nebo...

20. prosince 2025  15:42

Všichni muži před Koubkem: první Uhrin, Hašek dvakrát, nejdéle sloužil Brückner

Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud dvanáct trenérů....

20. prosince 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.