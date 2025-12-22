Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Zatímco ve svých prvních pěti sezonách ve východočeském klubu téměř v ligových zápasech neslezl z hřiště, první polovina šesté zapsala úplně jiný příběh.
Nevydařené srpnové derby s Pardubicemi odehrál celé, v následujícím zápase v Mladé Boleslavi na hřišti vydržel jen necelou půlhodinu.
Víc toho ve svých statistikách kvůli zdravotním problémům na podzim nemá, na další ligový zápis si musí počkat až do jarní části sezony.
Asi se vám nebude letošní rok právě kvůli podzimu po fotbalové stránce hodnotit úplně nejlépe. Co říkáte?
Bohužel jsem si prošel těžším obdobím, ale snažím se na to dívat pozitivně, v životě jsou horší věci než to, co se mi stalo. Za dobu, co jsem v Hradci, jsem nebyl zraněný vůbec, a teď jsem si to vybral.
Problémy přišly už v letní přípravě, v zápasech jste nenastupoval, na první ligové minuty jste čekal až do čtvrtého kola.
Hned na začátku přípravy jsem měl problémy s lýtkem. Když jsem do toho po delší pauze konečně naskočil, přišel takový nešťastný zákrok, při kterém jsem si zranil koleno a musel na operaci.
Jaké bylo jít do sezony téměř bez přípravy?
Není to nic tak výjimečného. Když se zraníte uprostřed sezony, také musíte s kondičním trenérem řešit, jak se dostat zpátky. To, co kluci udělali v přípravě, jsem doběhával až v sezoně. Vlastně až poté, co jsem se dostával z druhého zranění kolene.
Největším strašákem pro fotbalistu v té chvíli je, jestli nebude problém s vazy. Jak jste to měl vy?
Naštěstí šlo o poškozený meniskus, a i když to na začátku nebylo příjemné, byla to nejlepší možnost. Rekonvalescence byla kratší, ale musel jsem projít pooperačním protokolem, což obsahuje zpočátku posilování, teprve pak jsem mohl dohánět kondici. Už jsem s tím měl zkušenost z dřívějška, stejnou operaci jsem prodělal na levé noze, teď to byla pravá.
Návrat byl těžký?
Hlavně jsem tomu, abych se vrátil na úroveň, na které jsem byl předtím, hodně obětoval. Snad se mi to i ke konci dařilo. Člověk zranění moc neovlivní, stalo se, ale je to už pryč.
Poslední tři ligové zápasy podzimu jste už byl na lavičce, ale do hry jste nezasáhl.
Nebyl jsem ještě stoprocentní, abych v zápase mohl odevzdat maximum, spíš jsem tam byl jako podpora. Stále jsem hlavně doháněl kondici a nechtěl jsem to moc hrotit. Hlavně chci, abych po Novém roce přišel zdravý a připravený.
Už v úvodu jste řekl, že tomu obětujete i letošní vánoční svátky. Jaké tedy budou oproti předcházejícím?
Úplně jiné. Většinou jsem po náročné sezoně měl prosinec regenerační, odpočinkový, abych se dal dohromady. Teď budu pracovat, abych po nich byl opravdu fit.
Co na změnu zaběhnutého programu říká rodina?
Manželka to ví, je tak nastavená a maximálně mě podporuje. I když to bude jiné po opravdu dlouhé době.
Jak to bude vypadat?
Čeká mě po konzultacích s kondičními trenéry individuální trénink. Spolupracuji i s odborníky z Prahy, kteří mi dělají programy s posilováním. Věřím, že mi to pomůže, proto tomu svátky obětuji.
Většinu hradeckého podzimu jste sledoval jen z tribuny, jak byste ho zhodnotil?
Že nám po posledních dvou zápasech trochu zhořkl, ale špatné to nebylo, opět jsem se někam posunuli. Ať už herně, nebo výsledkově. Liga je každým rokem náročnější, proto to musíme brát s pokorou. Byl to dobrý půlrok, za což bych chtěl klukům poděkovat. Za přístup, předvedenou hru i za výsledky. Stále otevírá nějaké možnosti do dalšího půlroku a našeho snu, co bychom chtěli. Máme stále o co hrát.