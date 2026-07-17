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Chance Liga 2026/2027

Rafan Kodeš: Nedám 10 gólů, dělám jiné věci. Snad se posuneme i v ofenzivě

Petr Bílek
  8:12
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr Kodeš (ve žlutém) bojuje o míč, s ním Lukáš Matějka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.
Petr Kodeš je zpátky ve fotbalových Teplicích (14. ledna 2026)
Petr Kodeš je zpátky ve fotbalových Teplicích (14. ledna 2026)
Petr Kodeš je zpátky ve fotbalových Teplicích (14. ledna 2026)
13 fotografií
Na hřišti je Petr Kodeš za rafana, ale od nové sezony chtějí ligové Teplice nejen soupeře kousat, ale svůj fotbal vybalancovat ke kráse – k úporné defenzivě přidat i ofenzivní nadstavbu. „V přípravě na tom hodně pracujeme,“ doznal defenzivní záložník, který se v zimě vrátil domů po letech z Hradce Králové.

Bude váš projev v nadcházející sezoně víc kombinační?
Útočná fáze a kreativita je na fotbale nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější. Na to lidi chodí. Věřím, že se i v tomto směru do další sezony posuneme. Určitě i díky záložníkovi Marcelu Čermákovi, který nám hodně pomůže v ofenzivě.

Jaká je letní posila z Dukly?
Marcel je zkušený a kvalitní. Je výhoda, když to v týmu máte dobře rozložené. Když máte hráče ofenzivní, tvořivé, ale také defenzivní, co umějí bránit. Přišli nějací noví kluci, kádr nám zkvalitnili. Proběhla lehčí rotace, všichni kluci do našeho týmu zapadli.

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Vy jste defenzivní typ, žádá si doba i od nich víc kreativity?
V dnešní době se už žádá, aby všichni uměli všechno. A ti nejlepší, co to zvládnou, hrají v Premier League a dalších top ligách. Já nevím, jestli se ve 30 letech ještě změním a budu mít sezonu 10+10, tedy 10 gólů a 10 asistencí. Na hřišti jsem od jiných věcí, ty se snažím plnit.

Není černá práce nevděčná?
Není tolik vidět, ale mám na ní celou kariéru postavenou.

Kde sám sebe vidíte v sestavě?
V Hradci Králové jsem hrál stopera i středního záložníka a je mi víceméně jedno, kde nastoupím. Nechávám to na trenérovi.

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou Boleslaví.

Jak hodnotíte váš návrat ke sklářům po prvním půlroce?
Vždycky to může být lepší, ale na druhou stranu i horší. Samozřejmě jsem si přál, aby minulá sezona byla malinko úspěšnější, abychom se vyhnuli skupině o udržení. Bohužel jsme v ní skončili. Jsem rád, jak jsme ročník dohráli – nadstavbu jsme zvládli velice dobře, do další sezony je na čem stavět.

Osobně jste spokojený jak?
V Hradci jsem měl zranění kolena a musel jsem na operaci, ale co jsem přišel do Teplic, odehrál jsem celý půlrok bez šrámů. Jsem spokojený.

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Jak snášíte přípravu?
Vstřebávám ji hůř, než když mi bylo dvacet, ale snáším ji pořád dobře. Fyzicky i kondičně se cítím fajn.

Berete, že vaše role není jen herní, ale i mentorská?
Za dobu, co jsem strávil v Hradci Králové, jsem v první lize nabral spoustu dalších zkušeností. Z Teplic jsem odcházel jako mladý kluk, teď už mám něco odkopáno a klukům se snažím pomáhat. Ať už v tréninku nebo v zápasech.

I váš bratr Karel ochutnal první ligu, byť on jen na jeden zápas. Hecujete se?
Já ho překonal asi o 180 startů, takže už hecovačka není. Byla při mém prvním startu. Teď mi fandí, sleduje zápasy a přeje mi to. Jsem na to asi hrdý, není to tak špatná kariéra.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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