Rafan Kodeš: Nedám 10 gólů, dělám jiné věci. Snad se posuneme i v ofenzivě

Bude váš projev v nadcházející sezoně víc kombinační?
Útočná fáze a kreativita je na fotbale nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější. Na to lidi chodí. Věřím, že se i v tomto směru do další sezony posuneme. Určitě i díky záložníkovi Marcelu Čermákovi, který nám hodně pomůže v ofenzivě.
Jaká je letní posila z Dukly?
Marcel je zkušený a kvalitní. Je výhoda, když to v týmu máte dobře rozložené. Když máte hráče ofenzivní, tvořivé, ale také defenzivní, co umějí bránit. Přišli nějací noví kluci, kádr nám zkvalitnili. Proběhla lehčí rotace, všichni kluci do našeho týmu zapadli.
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Vy jste defenzivní typ, žádá si doba i od nich víc kreativity?
V dnešní době se už žádá, aby všichni uměli všechno. A ti nejlepší, co to zvládnou, hrají v Premier League a dalších top ligách. Já nevím, jestli se ve 30 letech ještě změním a budu mít sezonu 10+10, tedy 10 gólů a 10 asistencí. Na hřišti jsem od jiných věcí, ty se snažím plnit.
Není černá práce nevděčná?
Není tolik vidět, ale mám na ní celou kariéru postavenou.
Kde sám sebe vidíte v sestavě?
V Hradci Králové jsem hrál stopera i středního záložníka a je mi víceméně jedno, kde nastoupím. Nechávám to na trenérovi.
Jak hodnotíte váš návrat ke sklářům po prvním půlroce?
Vždycky to může být lepší, ale na druhou stranu i horší. Samozřejmě jsem si přál, aby minulá sezona byla malinko úspěšnější, abychom se vyhnuli skupině o udržení. Bohužel jsme v ní skončili. Jsem rád, jak jsme ročník dohráli – nadstavbu jsme zvládli velice dobře, do další sezony je na čem stavět.
Osobně jste spokojený jak?
V Hradci jsem měl zranění kolena a musel jsem na operaci, ale co jsem přišel do Teplic, odehrál jsem celý půlrok bez šrámů. Jsem spokojený.
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Jak snášíte přípravu?
Vstřebávám ji hůř, než když mi bylo dvacet, ale snáším ji pořád dobře. Fyzicky i kondičně se cítím fajn.
Berete, že vaše role není jen herní, ale i mentorská?
Za dobu, co jsem strávil v Hradci Králové, jsem v první lize nabral spoustu dalších zkušeností. Z Teplic jsem odcházel jako mladý kluk, teď už mám něco odkopáno a klukům se snažím pomáhat. Ať už v tréninku nebo v zápasech.
I váš bratr Karel ochutnal první ligu, byť on jen na jeden zápas. Hecujete se?
Já ho překonal asi o 180 startů, takže už hecovačka není. Byla při mém prvním startu. Teď mi fandí, sleduje zápasy a přeje mi to. Jsem na to asi hrdý, není to tak špatná kariéra.