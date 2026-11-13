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Chance Liga 2026/2027

Klhůfek o bídě Zlína: Jen nadáváme. Klub mi připadá jako zaopatřovací ústav

Petr Fojtík
  14:18
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Bývalý fotbalista Petr Klhůfek.

Bývalý fotbalista Petr Klhůfek. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Bývalý zlínský fotbalista Petr Klhůfek.
Kapitánem týmu zlínských fotbalových legend v exhibičním zápase proti Baníku...
Petr Klhůfek a Petr Kroca ze Zlína si gratulují ke gólu proti Slavii.
Richard Dostálek ze Slavie Praha a Patr Klhůfek ze Zlína v souboji o míč na...
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Chodí na každý domácí zápas, za deset let vynechal podle svých slov možná jeden, kvůli sledování venkovních utkání si předplatil ligový kanál. Z výkonů a výsledků fotbalistů Zlína je ale jejich někdejší kapitán a nyní manažer staré gardy Petr Klhůfek otrávený

„Místo abychom měli radost, jenom nadáváme. Na tribuně je to hodně negativní. Hledáme hlavně chyby, které se opakují,“ komentuje Klhůfek beznadějně poslední místo Zlína kolo před polovinou základní části Chance Ligy.

Co je největším problémem Zlína?
Není tam bojovnost, která musí být vidět, i když se nedaří. Že to kluci chtějí za každou cenu urvat, aby se to přeneslo i na diváky. To je základ. Co se mi dál nelíbí, že chybí pohyb, nabízení se. Zdá se mi, jako by neměli fyzičku a nemůžou pak odmakat celý zápas. To je markantní. Jsou pasáže, kdy si říkám, že už je to trošku lepší, ale pak to zase vypadá, jako by si pomalu ani neuměli přihrát.

Překvapuje vás, že po loňské úspěšné nováčkovské sezoně tým tak upadl?
Mrzí mě to, myslel jsem si, že bude lepší projev. Jasně, teď už hraje roli psychika. Musel bych hráče po hráči vyjmenovávat, jaké má chyby, co udělal špatně, jak je pomalý, jestli jde do souboje, nebo nejde. Nechci být konkrétní. Vím, že někteří jsou už starší. Hoftu (trenér Pavel Hoftych) mám rád, ale v zápasech jsou i nevhodná střídání. Místo aby tam dal bojovníka, pošle hráče, který nejde do soubojů.

Jak jste vnímal jeho nástup po odvolaném Bronislavu Červenkovi? Změnilo se něco?
Hofta je hecíř, jeho asistent Marek Kalivoda to má připravené. Jak se změnily tréninky, to nevím, ale na hřišti markantní rozdíl není. Kdyby se více běhalo, dali nějaký gól, uhráli nulu vzadu, hned by to vypadalo jinak.

Nepřijde vám, že tým postupně upadl do apatie a je smířený se svým osudem?
Třeba začátek posledního zápasu se Slováckem byl dobrý. Ale pak nám vyloučí chlapa, a místo aby se semkli, začnou hrát na fleku. Samozřejmě těžko se dostávali k míči, když jich je o jednoho méně. Jenže když ho vybojovali, ťukali si ho na dva metry, místo aby vyjeli ven a běhalo Slovácko. A když to nešlo, dali balon brankáři, který ho práskl dopředu, kde jsme to neuhráli. Pořád je to o běhání, nabízení. Když se nenabídneš vepředu, nemáš šanci něco uhrát. Jako obránce vím, že mi stačí si k hráči stoupnout a stoper si pak jen slízne smetanu.

Pokora, sklapnout uši, nevystavovat se. Dostál po derby tepal odpadlíka ligy

Po derby se Slováckem trenér Hoftych říkal, že hráči dělají maximum, brankář Dostál ale prohlásil, že ne všichni dělají maximum. Jak to na vás působí?
Není to šťastné, mají táhnout za jeden provaz. Novináři i fanoušci se v tom začnou vrtat. Sociální sítě nesleduju, ale co se bavíme s kluky na tribuně, je fotbal téma číslo jedna. Názory mají víceméně stejné jako já. Nejsem s hráči v kabině, ale asi tam bude také problém. My jsme se mohli jeden na druhého spolehnout, dělali jsme společné akce. Za posledních pět let jsem ve Zlíně neviděl, že by se zahrál ofsajd systém. To je o komunikaci. Máme v týmu Afričany, kteří někteří ani třeba neumí pořádně anglicky. Nemůžeš pak vymýšlet nějaké překvapující tahy. Když jdeš do zahraničí, musíš se naučit řeč, nikdo se s tebou nemaže. Musíš dokazovat, že na to máš, jinak tě pošlou na tribunu.

Co říkáte na letní posily, zaujal vás někdo?
Jenom Appiah. Jak je aktivní on, by měl být aktivní každý. Umí s balonem, jen je jeho nevýhodou, že je malý. Ani stoper Mukuba, který byl teď vyloučený, se nejeví špatně, ale musí si na ligu zvyknout. A zase jsme u komunikace, není ho slyšet. Nevidím, že by se hráči hecovali. Musíš vidět na mančaftu, když už nastupuje k zápasu, že to chce zlomit. Poznáš, jestli je nabuzený. Jak říkal trenér John Uličný: ‚Seberte ty prachy z trávy, které vám chce soupeř vzít.‘

Richard Dostálek ze Slavie Praha a Patr Klhůfek ze Zlína v souboji o míč na jaře 2003.

Jak vidíte šanci na zlínskou záchranu v lize?
Vždycky je. Ztrácíme sedm bodů na Slovácko, to jsou tři zápasy. Máme těžké soupeře, Plzeň, Spartu, ale pro Zlín jsou těžcí všichni. Loni jsme dvakrát porazili Plzeň, remizovali na Slavii, což možná byla náhoda, ale strašně nám to pomohlo. Pořád věřím, i když vím, že se budou body obtížně sbírat.

Co by se tedy muselo stát, aby se Zlín udržel v lize?
Je to jedno s druhým. Můžeme se o tom bavit tři dny. Třeba teď Černín dostal čtvrtou žlutou kartu a nehraje další zápas. Hlídat si to, nekecat. Oženeš se a máš hned červenou kartu. Při rohu můžeš pomalu písknout pět penalt a někoho se dotkneš mimo vápno, vyvalí se a řve, jako by měl pomalu zlomený kotník. Přitom je to kolikrát normální souboj.

Bude potřeba tým posílit?
Když teď chyběl Černín v derby, hráli na stoperu pomalí kluci. Nemáme hroťáka. Pozny (Tomáš Poznar) má dva metry, ale nevyskočí na hlavičku. Všechno hraje ze země. V zimě potrénuješ, dostaneš do sebe fyzičku, a když ji máš, dovolíš si více. Když ji nemáš, nenabízíš se a je po hře, raději to flákneš dopředu a máš v uvozovkách vystarané.

Liga se s příchodem bohatých majitelů změnila. Může v ní Zlín za stávajícího stavu dlouhodobě fungovat?
Jestliže si vychováme mladé hráče, dáme jim párkrát čuchnout v lize a pak je prodáme, je to na nic. Pokud chceš něco hrát, musí se minimálně tři roky tvořit mančaft. Nemůžeš to rozprodat a koupit druhou garnituru, která končí v lize. Zlín mi připadá jako zaopatřovací ústav. Hrají u nás důchodci. A to není poprvé. Není to dávno, kdy tady byli Reiter, Fillo... Seděli na lavičce, nebo byli šestkrát vyloučení, a brali prachy. Tak to přece nejde! Dal bych jim menší základ a uhrajte si peníze na hřišti.

Petr Klhůfek plnil ve Zlíně i roli kapitána. Takto dirigoval spoluhráče na startu sezony 2002/03.

Tušíte, co s klubem zamýšlí dlouholetý majitel klubu Zdeněk Červenka a jaké má plány?
Měl narozeniny, 70 let. Pozval nás na pozápasové posezení, že hodíme řeč, posedíme v přátelské atmosféře. Bohužel onemocněl a odvolal to. Čekáme, jestli se sejdeme. Pořád máme pro něho dárek. Doufám, že se dozvíme nějakou vizi. Každý tuší, že by se mělo něco změnit, ale zatím o tom mluvíme jenom bokem, a ne s představiteli klubu.

Nebude nakonec druhá liga pro Zlín maximem možného?
Když před dvěma lety sestoupili, projeli druhou ligou parádně. Ale za dva roky jsou tam jiné týmy, jiná kvalita. Pokud bude mančaft stárnout, nebude tam tak dominantní jako naposledy. Musíš pracovat v mládeži. Třeba David Hubáček má v béčku dobré kluky, ale dostávají málo příležitostí. I když třeba Hofta dal šanci Štefanovi, ale to je málo. Tím znovu narážím na střídání. Proč tam nejde mladý kluk, který bude tu čtvrthodinu makat a minimálně získá zkušenosti?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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