Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?

Uličný sám o sobě říkal, že slušný neuměl být. A ani nebyl, jak říkával,„krásný člověk“.
Poslední rozloučení a pietní místo
Pro všechny fanoušky, kteří chtějí vyjádřit upřímnou soustrast rodině Petra „Johna“ Uličného či zanechat osobní vzpomínku, připraví klub Sigma Olomouc na Andrově stadionu od pondělí 15. června pietní místo s kondolenční knihou.
Pietní místo bude přístupné na recepci Androva stadionu od pondělí do čtvrtka, vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední rozloučení s Petrem Uličným se uskuteční v pátek 19. června od 11.20 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.
„Ne, já nésu krásnej člověk, naopak, já su darebák. Krásnej člověk něco umí a je slušný,“ vyprávěl.
Ale fotbal s ním byl krásnější. Zábavnější. Veselejší.
Připomeňte si nejlepší hlášky Johna Uličného, kterými rozesmál nejen fotbalové nadšence.
Mám vás rád, ču*áci.
Asi nejvíce legendární průpovídka, kterou pan trenér Uličný vymyslel. Používal ji pravidelně, veřejnosti ji prozradil, až když se loučil se Sigmou a vzpomínal na své svěřence: „Jsou to dacani, ale mám je rád. Když jsem skončil, dali mi hodinky, na nichž je napsané: Mám vás rád, ču*áci. To jsem jim říkal, když vyhráli. To je silné pouto.“