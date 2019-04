Sparta se změnila, od nás nikdo nic nečeká, tvrdí zlínský Jiráček

„Sparta se neporáží každý den. Asi na to budeme vzpomínat dlouho. Byli jsme v laufu, ale teď se situace změnila,“ říká Jiráček před pondělní odvetou na pražské Letné.

Podzimní duel je dávnou minulostí, že?

Je vidět, že Sparta se začíná pomalinku stabilizovat. Kromě zaváhání v posledním kole v Mladé Boleslavi vyhrála všechny jarní zápasy, což o něčem také svědčí.

V čem je Sparta jiná?

Asi se změnilo vnitřní klima. Vládne tam větší pohoda. I hráči pochopili, že když budou na hřišti táhnout za jeden provaz, tak se výsledky dostaví. Je poznat, že mají cíl, za kterým si jdou.

V říjnu jste byli v laufu. Co teď?

Celkově se nám povedl vstup do sezony. Zvládli jsme plno těžkých utkání, která jsme otáčeli v posledních minutách. Pak jde sebevědomí nahoru a na hřišti vychází věci, které třeba normálně nevyjdou. Nechci říct, že teď nejsme v pohodě. Děláme všechno pro to, aby se výsledky dostavily. Ale v určitých fázích utkání zbytečně chybujeme a pak jsme v křeči. Chceme to urvat přes závit a to je rozdíl proti podzimu.

Zápasy dobře rozjedete, ale pak se něco stane a už se vám nedaří nastartovat. Souhlasíte?

Vidím to úplně stejně. Když vezmu čtyři zápasy dozadu, tak herně to vyloženě nebylo špatné. Naopak tam bylo plno dobrých věcí. Ale sráží nás neproměňování vyložených šancí. Máme tři čtyři v zápase, což je dost. Další věc je, že z první nebo druhé šance soupeře inkasujeme branku. Potřebujeme pak čas, abychom se oklepali. Momentálně nemáme takovou sílu, abychom zápasy zvládali otáčet.

Na Spartu jedete jako outsider. Je to výhoda?

Bude plno diváků, skvělá atmosféra. Na vlastní kůži jsem zažil, že mančafty hrají na Spartě na krev a chtějí se vytáhnout. V tomhle to má Sparta v lize asi nejtěžší. Každý soupeř hraje na více než sto procent a oni musí každé kolo potvrzovat. Že od nás nikdo nic nečeká, může být malinko naše výhoda. Věřím, že když se dobře připravíme a budeme zodpovědní, budeme poctivě bránit a budeme nebezpeční dopředu, tak bychom zápas mohli zvládnout.

Po porážce od Olomouce jste vypadli ze šestky. Jaký jste si dali cíl do zbytku základní části?

Chtěli bychom se vrátit do šestky, ve které jsme byli celou sezonu. Víme, že by nás čekalo pět pěkných utkání. Štve nás to, protože jsme šli do jara v komfortní situaci. Měli jsme nahráno, mohli jsme hrát relativně v klidu bez tlaku. Teď se to otočilo, ale můžeme si za to sami.

Za sebe se nedíváte? Od skupiny o záchranu vás dělí jen šest bodů.

Vím, že odstup není veliký. Ale celou dobu jsme se dívali nahoru a chceme v tom pokračovat. Černé scénáře, že bychom spadli do spodní skupiny, si nechci ani připouštět.

Nakonec se ale může stát, že ani pátý a šestý tým nebude hrát poháry. Nebude nakonec lepší skončit v prostřední skupině o sedmé až desáté místo?

Bavili jsme se o tom. Nový systém nahrává různým spekulacím. Jasně. Kdybychom se do Evropské ligy dostali z desátého místa, tak bychom systém chválili. Ale z logiky věci je nepochopitelné, že se může dostat do evropských pohárů desátý tým a šestý, který uhrál mnohem více bodů, ostrouhá. A z mého pohledu jsou daleko lepší zápasy ve skupině o titul. Budou atraktivní, přijde hodně lidí.