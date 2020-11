Plzeň? Můžeme ji určitě potrápit, tvrdí zlínský kapitán Jiráček

Vzájemné duely už ale dávno neprožíváte, že?

Je to pryč, uteklo spoustu let. Mezitím jsem vystřídal plno dalších týmů. Na zápas se těším, ale že bych ho bral prestižněji než ostatní, to ne.



Plzeňský klub ale znáte dobře. Jak velkou komplikací pro Viktorii je, že se letos nekvalifikovala do skupinové fáze evropských pohárů?

Měli vysoké cíle, čemuž odpovídá hráčská kvalita kádru. Myslím, že tenhle, nebo ještě příští rok to pro Plzeň nebude problém. Ale kdyby se to opakovalo častěji, už by to klub bolelo. Nevidím do toho přesně, je to spíše otázka na manažery Plzně. Ale když chcete pracovat na nějaké úrovni – a Plzeň chce pracovat na nejvyšší – tak to stojí nemalé finance, a právě poháry kasu naplňují.

Po jasné výhře nad Spartou budou sebevědomí, že?

Stejně jako nám, i jim přestávka pomohla. Určitě si sedli k videu, pár věcí si rozebrali a řekli si, že takhle to dál nepůjde. Jejich zápas se Spartou jsem viděl, jasně ji přehráli, přeběhali a zaslouženě vyhráli. Plzeň vypadá v pohodě, bude to těžký zápas.

Spartu vysoko napadali a dostali pod tlak. Počítáte, že na vás vyrukují se stejnou taktikou?

Těžko říct. Každý zápas se vyvíjí trochu jinak. Zápasy Plzně se Spartou jsem neviděl poprvé, zažil jsem je z obou stran a většinou mají stejný scénář. Pro Plzeň zápasy proti Spartě hodně znamenají, chtějí dokázat, že jsou lepší, a tenhle duel se jim to povedlo jednoznačně.

Vy ale můžete být po vítězství v Budějovicích také sebevědomí, ne?Výhra nám stoprocentně pomohla. Předchozí zápasy se nám moc nepovedly a dlouhá pauza nám prospěla. Měli jsme čas si trochu oddychnout, připravit se a natrénovat. Proti Budějovicím to bylo vidět.

Vítězství bylo o to cennější, že jste po více než dvou letech dokázali výsledek otočit, že?

Pravda. Když jde soupeř do vedení, máme problémy. Jsem rád, že se nám to konečně povedlo a přivezli jsme si z Budějovic důležité tři body, které nás trochu uklidnily.

V utkání jste se přitom rozjížděli pomaleji.

Dalo by se to tak říct. Samozřejmě zápasy jsou zápasy, žádný trénink je nevynahradí. Pro většinu týmů byly podmínky stejné. Byli jsme moc rádi, že se soutěž zase rozběhla a konečně jsme si po měsíci zahráli.

A podle nových protiepidemických pravidel by už liga měla běžet dál bez ohledu na koronavir, byť zatím bez diváků. Oddechl jste si?

To jsme přivítali, protože chceme soutěž dohrát. Není příjemné, když měsíce jenom trénujeme a víme, že musíme zápasy dohrát. Bylo by to mnohem lepší s diváky. Ti dávají fotbalu tu správnou kulisu a pro ně se hraje. Musíme to respektovat, ale už bych si přál, aby tahle „šílená“ doba skončila a život se vrátil do normálu.

Sotva se liga restartovala, už ji zase zastavila reprezentační přestávka. Není to nešťastné?

Malinko ano. Ale s tím nic nenaděláme. Reprezentační pauzy musí také být, aby se všechno dohrálo. Zase jsme dostali čas potrénovat a nachystat se na Plzeň.

Ligový podzim skončí v předvečer Štědrého dne. Jak se vám to zamlouvá?

Je to fotbalový extrém, ještě jsem to nezažil. My máme aspoň to štěstí, že hrajeme doma. Kdežto Teplice odehrají zápas a domů se dostanou o půlnoci, nebo v jednu ráno na Štědrý den. Přijde mi to trochu na hlavu postavené, ale doba je taková a odložená kola potřebujeme nějak dohrát.

S vánoční variantou jste nepočítali?

Bylo jasné, že když nám tři čtyři kola odpadla, že nějakým způsobem to budeme muset dohnat. Ale že takovým, to jsem netušil. Spíše mě zajímá, jak to zvládnou kluby, respektive, jaké budou terény. Záleží na počasí, aby nenapadlo třicet centimetrů sněhu. Na tohle jsem zvědavý více.

Liga znovu začne po krátké pauze v půlce ledna. To jste znal z bundesligy. Ale co česká liga, zvládne tak brzký start jara?

Stadiony v Německu jsou na nesrovnatelně vyšší úrovni. Tam není problém hrát celoročně. Vyhřívané trávníky, vyhřívané sedačky pro náhradníky, pro diváky. Komfort je přizpůsobený, aby to lidé snesli dobře i v zimě. Kdežto tady v Čechách je takových stadionů jenom pár. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na menších stadionech, které takovou zkoušku ještě nezažily. Když se jede v listopadu nebo začátkem prosince do Jablonce a Liberce podmínky tam nejsou ideální.