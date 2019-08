Jiráček: S věkem se posouvám dozadu. Ale stoper? To už je sci-fi

Je to pro vás novinka, nebo jste už někdy plnil úkoly defenzivního záložníka?

Možná pár zápasů v Hamburku. Jinak jsem hrál vždycky středního záložníka, který měl sice defenzivní povinnosti, ale když to šlo, tak jsem podporoval ofenzivu. Že bych měl stát vyloženě před stopery jako teď, to ne.

Co jste si říkal, když za vámi přišel trenér Csaplár s tím, že vás pošle dozadu?

Už nějakou dobu předtím jsme se o tom bavili, takže mě to nezaskočilo. Nemám problém zahrát uprostřed zálohy kdekoliv. Kde mě trenér postaví, tam budu hrát. Před zápasem dostávám jasné instrukce, které si mám plnit, a ty si plním.

V čem je to jiné než dříve?

Z trojice uprostřed zálohy mají Pablo Podio a Dominik Mašek více ofenzivních úkolů, musí nabíhat, sbírat odražené balony a při naší rozehrávce zezadu být pořád nápomocní. V tom to mají hektičtější než já. Na pozici defenzivního záložníka mám v útočné fázi všechno před sebou a jenom zajišťuji akce kluků, které momentálně nevyjdou. Abych přerušil nebo zbrzdil protiútok soupeře.

Nemrzí vás trochu, že už se nedostanete tak často k útočení?

Není to tak, že musím pořád stát vzadu. Když se naskytne příležitost, tak můžu dopředu vyběhnout. S tím nemá trenér žádný problém. Ale stává se, že útok podpoří jeden ze tří stoperů a pak je důležité, abychom odražené balony a náznaky protiútoků soupeře trochu přibrzdili. A to je moje práce.

Baví vás krást protihráčům míče?

Na téhle pozici to není tolik o běhání, ale o jištění hry, posouvání se do správných prostorů. Po dvou posledních zápasech, které jsem na šestce odehrál, jsem sám na sobě cítil, že jsem ušetřil síly a mohl jsem je pak rozdat v soubojích nebo návratech dozadu. Není to tam pro mě tak hektické jako vepředu.

Trenér Csaplár naznačoval, že pro něho ožehavý post defenzivního záložníka byste mohl vyřešit dlouhodobě. Jste s tím srozuměný?

Nevadí mi to. Zvláště když se bude mančaftu dařit. Teď nám to celkem funguje, i když víme, že nějaké chyby tam ještě jsou. Ale myslím, že poslední zápas v Opavě měl od nás nějaké parametry. My se toho musíme držet. Víme, že to funguje.

Říkal jste, že s věkem se posouváte dozadu. Takže příště budete hrát stopera?

To už je sci-fi. Stopera jsem nikdy nehrál. Zaskakoval jsem tam jen párkrát, když jsme řešili problém na hřišti. Ale jak jsem říkal - v žácích jsem začínal na hrotu, v mužích jsem hrál ofenzivního záložníka a na stará kolena defenzivního. Uvidíme, třeba se dočkám ještě překvapení.

Po prohraném derby v Uherském Hradišti jste říkal, že si herní změny pod novým trenérem potřebují sednout. Cítíte, že se to už otáčí?

Nechci to úplně přechválit, ale v druhém poločase domácího zápasu proti Teplicím a při utkání v Opavě se náš výkon trochu blížil tomu, co bychom chtěli předvádět. Ale hra pořád obsahuje hodně chyb, které potřebujeme odstranit anebo se jich vyvarovat. Až se nám to povede, bude to ještě lepší.

Se čtyřmi góly jste druhým nejméně inkasujícím týmem ligy. Čemu to přičítáte?

Vychází to ze stylu naší hry. Hodně zápasů jsme měli vyšší procento držení balonu než soupeř. Trenér říká, že když ho budeme držet, nemůžeme dostat gól. Ale také dobře víme, že v některých situacích jsme měli velkou kliku a soupeř některé naše chyby nepotrestal. I tak si myslím, že naše obranná činnost celkem funguje. A naopak ve všech zápasech jsme byli hodně nebezpeční vepředu, jenom jsme zpočátku sezony neproměňovali šance. Doufám, že se to pomalu otáčí.

Do předchozích dvou domácích zápasů jste nastupovali pod tlakem. Proti Liberci s nulou bodů, proti Teplicím po prohře v derby. Teď jdete proti poslední Karviné po dvou výhrách. Tlak opadl?

Věděli jsme, že start ligy je hodně důležitý. Chtěli jsme dobře začít, což se nepovedlo. Možná to na nás bylo malinko vidět. Bylo celkem poznat, že příprava nebyla dlouhá a neměli jsme tolik času si na herní systém zvyknout. S přibývajícím časem jsou návyky z tréninků a zápasů vidět.

Zlín vs. Karviná Online reportáž v sobotu od 17 hodin

V sobotu přijede poslední Karviná. Každý si řekne, že byste měli jasně vyhrát. Ale snadné to nebude, že?

Stoprocentně s tím souhlasím. Byť má jen dva body a je poslední, nebude to jednodušší utkání než předchozí. Jsme si vědomi, že když cokoliv podceníme, tak se nám to hned vrátí. Také víme, jak jsme pro to museli celou přípravu dřít. Museli jsme se kousnout v zápasech, ve kterých se nám tolik nedařilo, abychom se dostali tam, kde jsme teď. Víme, že to máme dobře rozehrané, a byli bychom hlupáci, kdybychom k zápasu přistoupili benevolentně.

Čekáte, že utkání bude hodně o vaší trpělivosti?

Jaký si zápas uděláme, takový bude. Už jsme se přesvědčili, že když do něho vletíme s odvahou a nebojíme se hrát a něco třeba i zkazit, tak zápas vypadal lépe, než když jsme byli ustrašení a hráli vzadu a čekali, co vymyslí spoluhráč, místo abychom mu pomohli. Věřím, že to z nás spadlo, že se to uklidnilo a že jsme se nastartovali k lepší sportovní formě než na začátku sezony.