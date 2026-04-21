Chance Liga 2025/2026

Jiráček o éře Plzně: Hlavy se nastavovaly v hospodě, lepší partu jsem nezažil

Petr Pánek
  13:30
Důležitým článkem plzeňské zlaté party ze sezony 2010/11 byl i levonohý záložník Petr Jiráček. Rodák ze Sokolova se po příchodu do Viktorie postupně zařadil do základní sestavy a svými výkony přispěl nemalou měrou k historicky prvnímu titulu Viktorie.
HVĚZDA POSLEDNÍCH DNÍ. Plzeňský záložník Petr Jiráček má formu, dostal se i do reprezentace. A že se mu daří, potvrdil i v Lize mistrů - krásně připravil gól. | foto:  Michal Šula, MAFRA

19 fotografií

„Je to skvělý pocit. Jsem rád, že po dlouhé době zase kluky vidím a že vůbec vznikla tahle akce. Mohli jsme si připomenout, co tady před patnácti lety začalo,“ říkal čtyřicetiletý Jiráček v neděli po poledni v plzeňském pivovaru na společném obědě zlaté party, která si připomněla jedinečné chvíle.

„S většinou kluků už v kontaktu moc nejsem, možná jen s Horvim (Pavlem Horváthem) a Rézou (Janem Rezkem). O to jsem raději, že jsme se mohli po letech sejít a dát si pivo,“ líčil bývalý reprezentant, který si zahrál na Euru 2012, po odchodu z Plzně působil ve Wolfsburgu, Hamburku, pražské Spartě, Jablonci a ligovou kariéru končil ve Zlíně.

Jak silně se vám 15 let staré vzpomínky vracejí?
Já bych to vzal úplně od začátku. Když jsem do Plzně přišel, vůbec jsem nevěřil, že by se tu mohlo něco takového povést. Byl jsem rád, že hraju ligu. Co se stalo, byl sen. Jak pro Plzeň, tak pro mě.

Vybavíte si nějaký konkrétní zápas z mistrovské sezony?
Těch bylo mraky a spousta jich bylo skvělých. Teď si nevybavím jeden konkrétní, ta sezona byla výjimečná jako celek. Užili jsme si ji naplno a skončilo to tím nejlepším možným způsobem.

Ale gól proti Baníku v utkání, které Viktorii definitivně zajistilo titul, vám utkvěl v paměti, ne?
Ten si pamatuju dobře. Prohrávali jsme brzy 0:1, to nás trochu znervóznělo. Ale energie byla obrovská. Jak od fanoušků, tak z kabiny, prostě ze všech stran. Věřili jsme, že to zvládneme a že lidem uděláme radost. A to se povedlo.

Vy sám jste byl nervózní?
Byl. Po jejich gólu jsem si říkal, že to asi nebude tak jednoduché, jak všichni čekali. Ale zápas ukázal, že jsme byli lepší a že jsme si za tím cílem šli. Jsem rád, že to vyšlo a že tím něco velkého odstartovalo.

Jak těžké bylo vybojovat si pozici v týmu a stát se jedním z klíčových hráčů?
Přišel jsem v podstatě jako patnáctý šestnáctý hráč. Nikdo ode mě nic moc nečekal, což mi možná trochu pomohlo. Ale chtěl jsem se prosadit, dostat se na hřiště a něco dokázat. Trvalo to, ale kluci mě v těžkých chvílích podrželi a za to jim patří velké díky.

Vzpomínáte na Horváthův proslov při vašem zápisném? Byl to moment, kdy jste zapadl?
Asi ano. Všichni známe Horviho, ten si nebral servítky vůbec s nikým, a se mnou už vůbec ne. Já jsem ale vyrůstal v podobném prostředí, takže jsem to nebral osobně. Důležité bylo, že parta fungovala. Nikdo se neurážel, všichni táhli za jeden provaz a šli za společným cílem.

Byl titul s Plzní vrcholem vaší kariéry?
Byl výjimečný. Zažil jsem toho pak hodně v reprezentaci, na mistrovství Evropy nebo v zahraničí. Ale titul v Plzni byl jedinečný. Takovou partu a atmosféru jsem už nikde nezažil a určitě ani nezažiju.

Kdy jste začali reálně věřit, že můžete být první?
Asi poté, kdy jsme vyhráli několik zápasů v řadě. Já to zpočátku bral tak, že se vyhrává, a ještě moc na tabulku nekoukal. Ale kluci už věděli, o čem to je, a právě tou vítěznou sérií se to zlomilo. Pak nás veřejnost i ostatní týmy začaly brát vážně.

Velkou roli sehrál kouč Pavel Vrba. Byl váš osudový trenér?
Určitě. Ze začátku mě sice na dva týdny poslal do béčka, hledali jsme si k sobě trošku cestu. Ale dopadlo to dobře a já samozřejmě trenérovi děkuju za šanci, kterou mi dal.

Pocházíte ze Sokolova, byla z vaší strany důležitá i nějaká příslušnost k západočeskému regionu?
Rozhodně, už jen to, že jsem si mohl zahrát ligu, byl splněný sen. A to, co přišlo potom, byla obrovská nadstavba. Navíc jsem cítil podporu nejen v Plzni, ale všude okolo. Přišlo mi, že lidé byli rádi, že titul nezíská Sparta nebo Slavia, ale někdo jiný. A myslím, že jsme jim naším fotbalem dělali radost.

Na hřišti vám nejvíce pomohl kapitán Pavel Horváth?
Myslím, že jo a taky jsem mu za to děkoval snad tisíckrát. Ukázal mi, jak fungovat na hřišti i mimo něj. Hodně nám pomáhalo i to, že jsme spolu trávili čas mimo fotbal. I v hospodě. Tam se řekne spousta věcí, které by jinak nezazněly. Vyřešily se problémy, nastavily hlavy a šlo se dál.

V týmu bylo hodně osobností. Jak těžké bylo potlačit ego?
Upřímně, tohle se vůbec neřešilo. Každý věděl, kde má svoje místo, co má na hřišti dělat a nějaká otázka ega, uraženosti nebo naštvanosti, že já nehraju a jiný jo, to se tam vůbec neřešilo. Právě proto si myslím, že to fungovalo tak, jak to fungovalo. Ta parta byla fakt skvělá.

Později jste z Plzně odešel do Německa, pak i do pražské Sparty. Přemýšlel jste někdy o návratu do Plzně?
Oficiální nabídku jsem nikdy nedostal. Neříkám, jak bych se rozhodl, ale prostě nepřišla, tak jsem šel jinou cestou. Vím, že přestup do Sparty mi u fanoušků moc nepomohl, ale okolnosti byly složitější, než jak se někdy prezentovalo. Už jsem se k tomu vyjádřil dřív a dál bych to nerozebíral.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

21. dubna 2026

Jiráček o éře Plzně: Hlavy se nastavovaly v hospodě, lepší partu jsem nezažil

Důležitým článkem plzeňské zlaté party ze sezony 2010/11 byl i levonohý záložník Petr Jiráček. Rodák ze Sokolova se po příchodu do Viktorie postupně zařadil do základní sestavy a svými výkony přispěl...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.