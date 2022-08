Byla to taková souhra odchovanců, smál se po gólu ostravský Jaroň

„Hlavní je, že jsme po těch dvou nepodařených zápasech vyhráli. Už jsme potřebovali naplno bodovat. A že jsem měl jedna plus jedna, o to je vítězství sladší,“ řekl záložník, jemuž bude tento měsíc 21 let.

Jak jste viděl váš první prvoligový gól, na který vám parádně nahrál Filip Kaloč?

Filip to narýsoval pěkně. Pak už stačilo prostřelit gólmana.

Ale jednoduché to nebylo, protože vás tísnil obránce.

Chtěl jsem si to ještě seknout a zakončovat z lepší pozice. Nakonec jsem střílel hned a vyšlo to.

Na třetí gól jste od brankové čáry přihrával Davidu Buchtovi. Viděl jste ho?

Na lajně mě našel Poky (Pokorný) a já už jen hledal někoho ve vápně. Poslal jsem to tam naslepo, ale balon spadl na Buchtiče. Byla to taková souhra odchovanců, za což jsem rád (usmívá se).

Trenér Vrba říkal, že vám předtím v koncovce chybělo více klidu. Je to tak?

Určitě se musím ve finální fázi zlepšovat. Po tom, co jsem minule na Bohemce měl šanci, ale střelu mi vyrazil gólman, jsem to chtěl dnes napravit. Hlavní jsou však tři body.

Pomůže vám první ligový gól zvednout sebevědomí?

Sebevědomí se zvyšuje každým zápasem. Gól k tomu hodně přispěje. Doufám, že jich bude přibývat.

Minulé dva zápasy jste odehrál v základu. Čekal jste, že se do něj probojujete?

Jako hráč se snažíte hrát tak, abyste v základní sestavě byl. Vyšla mi příprava, takže jsem rád, že jsem dostal šanci.

Baník na třetí pokus v sezoně vyhrál. Je výhra nad Zlínem odraz po nepovedeném úvodu ligy?

Odraz už byl ta druhá půle na Bohemce, to nás docela nabudilo. Proti Zlínu jsme museli před fanoušky ukázat, že kvalitu máme. Teď máme Teplice. Také doma. Doufám, že přijde hodně fandů a my se budeme snažit získat další tři body.

Čím si však vysvětlujete sobotní polevení ve druhém poločase?

Snažili jsme se kontrolovat hru, ale měli jsme být aktivnější, jako v prvním poločase. Jenže jsme si přehrávali balon zezadu a nebyli jsme moc nebezpeční. Buchtič dal sice góla, ale byl to ofsajd. Jinak jsme větší šanci neměli. Ubojovali jsme to.