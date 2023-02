Hronek o zmrazené Slavii: Citelná ztráta, ale jsme velký tým. Poučit se!

Slavistického lídra vykolejil Vachoušků bleskový úder už ve třetí minutě. Až do konce prvního poločasu to ze strany hostů byla jen šeď. „Že jsme dostali tak brzy gól, bylo rozhodující,“ mínil Hronek. „Teplice pak hrály, co potřebovaly. V devíti deseti se zatáhly pod míč, to je pro každý tým těžké. A vydržely to celý zápas.“

Až střídání sešívané rozhýbala, Hronek vyběhl na plac už ve 36. minutě místo Davida Pecha. „Když do zápasu s něčím jedete, a dostane tak brzy gól, zmrazí vás to. Oni se okamžitě zatáhli,“ zopakovala zimní posila z Bohemians Praha 1905.

A mohlo být ještě hůř, kdyby rozhodčí Tomáš Klíma odpískal penaltu proti Slavii za ruku Ogbua. „Popravdě jsem ruku od nás neviděl,“ tvrdil devětadvacetiletý záložník, který v té době ještě seděl na lavičce. Po přestávce kopala Slavia dvě desítky a jednu proměnila díky Teclovi: „Ty dvě naše byly stoprocentní.“

Víc než na bod to Slavia nevytáhla, i Hronek jednu šanci spálil, a sešívaní na jaře poprvé ztratili. „Něco jsme si říkali, jak na tyhle zápasy reagovat, paradoxně hned v první půli se nám to vůbec nevydařilo. Byli jsme všude pozdě, nedůrazní, sehrávky nám nešly,“ vykresloval Hronek po svém třetím ligovém startu za Slavii.

Hráč, který v mládeži působil ve Spartě, věří, že teplická facka bude pro Slavii výchovná. „Někdy se to takhle může stát, ale my nesmíme polevit a musíme pořád bojovat a pořád za tím jít. Každé takové klopýtnutí, i když získáte bod, je citelná ztráta v boji o titul. Ale jsme velký tým, musíme se z toho poučit a zvednout.“

Příští neděli proti Slovácku se ukáže, jestli se to podařilo.