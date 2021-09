Holík o své šanci: Je to moje chyba. Puk jsem dostatečně nezvedl

„Je to moje chyba. Puk jsem dostatečně nezvedl, netrefil jsem ho pořádně,“ drbal si hlavu nad další promarněnou gólovkou Holík.

V zápase to přitom nebyla jediná střelecká pozice, z níž by zřejmě jeho křídelníci Peter Mueller a Martin Zaťovič skórovali. O třetinu později dostal Holík čas, puk a prostor na levém kruhu, nicméně jeho pokus zápěstím na zadní tyč byl spíš žabkou kolegovi než ranou nelítostného snajpra.

-1 má v kolonce plus minus elitní formace Komety.

O to humornější je kontrast s jeho účtem asistencí, aktuálně čítající sedm gólových pobídek. Lepší bilancí se v extralize může chlubit jen Lukáš Pech z Českých Budějovic, který má ještě o dvě více. Právě průměr bodu na zápas Holíka drží v pozitivitě. „Ze hry máme dobrý pocit, i když jsou tam stále mouchy. Na těch ale budeme pracovat, sezona je ještě dlouhá. Musíme dál vydržet makat a bude to dobré,“ neztrácí hlavu elitní brněnský centr.



Kometě v loňském ročníku veřejnost vyčítala hru na jednu formaci, kterou vedl právě Holík.



S tím chce trenér Jiří Kalous bojovat a na číslech prvního útoku je změna patrná. Některé ukazatele rovnoměrnější rozložení zátěže mění až příliš.

Holík má i přes sedm asistencí zápornou statistiku plus minus, jeho souputníci jsou na nule.

Při hře pět na pět tak stále hledají loňskou fazonu. Na tu by chtěli navázat i v početních výhodách. „Cítíme se v přesilovkách dobře, moc nám to tam ale zatím nepadá, i když si šance vytváříme,“ pokračoval v sebekritice útočník. „Příležitosti jsou, musíme asi jen vydržet, hrát stále to samé – a ono to tam zase začne padat,“ věří Holík.

0+7 je bodový zápis Petra Holíka ze sedmi zápasů.

Ke klidu a produktivitě přesilovkové letky nepřidává ani neustálé hledání beka do této formace. Ze zápasu musel po nešťastném zákroku sparťana Jurčiny u mantinelu odejít poslední kandidát na hlavního kreativního obránce, Marek Ďaloga. Kometa pak na chvíli ještě přišla o Vladimíra Rotha a musela hrát dokonce jen s pěti beky. „On se pak naštěstí vrátil. Na Spartě je ale horký led, obránci to tu mají těžké, a my tak museli hru zjednodušit a pomoci jim,“ líčí Holík.



Kalousovi a jeho kolegům se tak už v úvodu sezony naplňuje obava z úzké soupisky obránců a ztráta toho ofenzivně nejvytěžovanějšího bude Kometu zřejmě bolet dvojnásob. Na zítřejší utkání v domácí hale proti Budějovicím si tak asistent pro obránce Jozef Kováčik možná povolá z Třebíče Jana Mlčáka. Ďalogův stav ale snad zas tak vážný nebude. „Byl normálně v kabině, v pohodě komunikoval. Jestli má mírný otřes mozku, to samozřejmě nevím, ale snad to bude dobrý,“ popsal Holík bekovo rozpoložení.