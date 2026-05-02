Loket, který uspal Hodouše. Jasná červená, shodli se experti. Sudí úder neviděl

Chvíli předtím domácí v ligovém nadstavbovém utkání ve skupině o titul snížili na 1:2 a nadechovali se k dalšímu tlaku.
Když náhle na několik minut hra zamrzla.
Hodouš s Mosesem oba sledovali vysoký míč a ve snaze se k němu dostat jako první vyskočili. Jenže zatímco Hodouš se snažil natočit hlavu, Moses do souboje vlétl loktem napřed a přestože balon zasáhl, vedle toho ještě uzemnil soupeře.
„Tady je vidět, že Moses, a neříkám úmyslně, do souboje vletí. V tu chvíli máš kontrolovat tělo, protože tohle je fakt bomba, byl navíc zapřenej,“ popisoval expert Jakub Podaný ve studiu televizní stanice Oneplay Sport.
Moc nechápu, jak za tohle mohl přijít míč rozhodčího... pic.twitter.com/JaK7hybYyj— Honza Štumpi (@HonzaStumpi) May 2, 2026
„Viděli jsme už spoustu zákroků, které byly na červenou a nezaviněné. Hráč je v bezvědomí, VAR má čas se na to podívat, a nerozumím, že tohle neotočil,“ dodal.
Videorozhodčí Pavel Orel s Michaelem Kvítkem v pražské centrále na Brumlovce změnu verdiktu nedoporučili. Sudí Jakub Wulkan na ploše netrestal ani žlutou kartou, ani přímým volným kopem pro domácí. Místo toho navázal míčem rozhodčího.
„Z mého postavení Moses sledoval dráhu míče, který pak odehrál, a následně došlo ke srážce, která měla sice zdravotní následky, ale z plochy jsem to vyhodnotil pouze jako srážku,“ líčil do kamer Wulkan.
|
Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu
Sám musel celý zápas řešit spoustu tvrdých soubojů a potyček, což vyvrcholilo v závěrečném jedenáctiminutovém nastavení. V něm viděl první slávistickou žlutou kartu Vlček, když oběma rukama přišel v odvetě strčit Maška za předchozí dohrání brankáře Markoviče.
Liberec viděl dohromady sedm žlutých včetně jedné červené, kterou sedm minut před koncem základní hrací doby za druhý žlutý faul dostal obránce Drakpe.
V závěru zápasu mezi Libercem a Slavií vřely emoce. 🗣#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/EyxffkIAnj— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 2, 2026
„Zápas provázela spousta emocí, museli jsme reagovat na dění na hrací ploše a věřím, že se nám to povedlo, i když pro diváka to asi moc pohledné není, jakmile se moc nehraje,“ uznal Wulkan.
Sudí poté řešili i zákrok domácího Mikuly na Provoda uvnitř pokutového území. „Došlo ke kontaktu, ale podle mého názoru hráč pád zveličil a to následně potvrdil i VAR,“ sdělil rozhodčí.