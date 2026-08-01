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Chance Liga 2026/2027

Hodouš o červené kartě: Trefil jsem balon a stáhl nohu. Se žlutou bych byl spokojený

Michael Havlen
  21:41
Libereckým fotbalistům se příliš nepozdávalo, že jim sudí Marek Radina udělil v...

Libereckým fotbalistům se příliš nepozdávalo, že jim sudí Marek Radina udělil v první půli proti Teplicím hned dvě červené karty. | foto: ČTK

Liberecký gólman Tomáš Koubek vykopává v utkání proti Teplicím.
Liberecký gólman Tomáš Koubek se natahuje po míči v utkání proti Teplicím.
Momentka z utkání mezi Teplicemi a Libercem.
Liberecký Vasil Kušej (uprostřed) dostal proti Teplicím červenou kartu hned v...
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Když ve 38. minutě dostal po faulu na Marečka červenou kartu, liberecký záložník Petr Hodouš jen nevěřícně zakroutil hlavou. Jeho tým šel v tu chvíli v domácím zápase s Teplicemi už do dvojnásobného oslabení a vypadalo to s ním kriticky. Nakonec padl 0:1, byť v závěru sahal po vyrovnání.

„Spoluhráčům jsem se omluvil. I když si nemyslím, že to bylo na červenou, vzal jsem vinu na sebe, protože jsem mužstvo oslabil,“ prohlásil Hodouš.

Jak jste viděl zákrok, za který vás sudí Radina vyloučil?
Hrál jsem balon, pak jsem stáhl nohu. Bezprostředně potom jsem musel jít ze hřiště a následně mi řekli, že to VAR potvrdil. Teď se musím vrátit k jarnímu zápasu se Slavií. Když mě tehdy Moses udeřil loktem do obličeje, nemohl jsem jíst a tři dny jsem pil brčkem. Další měsíc jsem jedl pouze tekutou stravu a pak jsem musel hrát s maskou. A za to nebyl ani faul, ani žádná karta. Proto si opravdu nemyslím, že můj dnešní zákrok byl na vyloučení. Se žlutou bych byl spokojený, ale červená? To si rozhodně nemyslím.

Chance Liga 2026/27

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Kdyby to šlo vrátit, šel byste do toho zákroku s menší intenzitou?
Nemyslím, že bych tam šel s nějakou vysokou intenzitou a že bych hráče trefil s napnutou nohou. Ještě jsem nohu pokrčoval a popravdě řečeno ani nevím, jestli jsem ho vůbec zasáhl. Chci ale hlavně říct, že výkon našich fanoušků… Neměl jsem slov. Zbytek zápasu jsem bohužel viděl jen v televizi, ale klukům jsem fandil, a to, co předváděli, bylo neskutečné. I když jsme hráli v devíti, pořád jezdili a myslím si, že jsme na konci měli šance zápas vyrovnat. Klobouk dolů před kluky i před fanoušky.

Co byste řekl k prvnímu vyloučení Kušeje už v první minutě zápasu? Viděl jste ten zákrok?
Ze hřiště jsem ho neviděl. Ptal jsem se jen kluků a říkali mi, že to byla jasná červená, ale jinak nevím.

Liberec - Teplice 0:1, domácí hráli dlouho v devíti, jediný gól vstřelil Mareček

Co podle vás Liberci chybělo v závěru k vyrovnání?
Proměnit některou ze šancí. Ale pojďme si říct jednu věc – hráli jsme v devíti, a přesto jsme soupeře přehrávali. To je něco neskutečného. I v devíti lidech jsme byli lepším týmem. Nebojím se říct, že jsme Teplice unavili. Znovu smekám před kluky i fanoušky. Od první červené karty nás podporovali celých devadesát minut, což bylo neuvěřitelné. Strašně nám to pomohlo.

Doufáte, že se disciplinární komise bude vaším vyloučením ještě zabývat a upustí od trestu?
Snad se na to podívají a uvidíme, co z toho bude. To už ale není v mých rukou. Budu doufat, že mi to prominou a budu připravený na Brno. A když ne, budu dál makat, abych pak už mohl hrát proti Slavii.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
5. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
12. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
13. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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