Hodouš o červené kartě: Trefil jsem balon a stáhl nohu. Se žlutou bych byl spokojený

„Spoluhráčům jsem se omluvil. I když si nemyslím, že to bylo na červenou, vzal jsem vinu na sebe, protože jsem mužstvo oslabil,“ prohlásil Hodouš.
Jak jste viděl zákrok, za který vás sudí Radina vyloučil?
Hrál jsem balon, pak jsem stáhl nohu. Bezprostředně potom jsem musel jít ze hřiště a následně mi řekli, že to VAR potvrdil. Teď se musím vrátit k jarnímu zápasu se Slavií. Když mě tehdy Moses udeřil loktem do obličeje, nemohl jsem jíst a tři dny jsem pil brčkem. Další měsíc jsem jedl pouze tekutou stravu a pak jsem musel hrát s maskou. A za to nebyl ani faul, ani žádná karta. Proto si opravdu nemyslím, že můj dnešní zákrok byl na vyloučení. Se žlutou bych byl spokojený, ale červená? To si rozhodně nemyslím.
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Kdyby to šlo vrátit, šel byste do toho zákroku s menší intenzitou?
Nemyslím, že bych tam šel s nějakou vysokou intenzitou a že bych hráče trefil s napnutou nohou. Ještě jsem nohu pokrčoval a popravdě řečeno ani nevím, jestli jsem ho vůbec zasáhl. Chci ale hlavně říct, že výkon našich fanoušků… Neměl jsem slov. Zbytek zápasu jsem bohužel viděl jen v televizi, ale klukům jsem fandil, a to, co předváděli, bylo neskutečné. I když jsme hráli v devíti, pořád jezdili a myslím si, že jsme na konci měli šance zápas vyrovnat. Klobouk dolů před kluky i před fanoušky.
Co byste řekl k prvnímu vyloučení Kušeje už v první minutě zápasu? Viděl jste ten zákrok?
Ze hřiště jsem ho neviděl. Ptal jsem se jen kluků a říkali mi, že to byla jasná červená, ale jinak nevím.
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Co podle vás Liberci chybělo v závěru k vyrovnání?
Proměnit některou ze šancí. Ale pojďme si říct jednu věc – hráli jsme v devíti, a přesto jsme soupeře přehrávali. To je něco neskutečného. I v devíti lidech jsme byli lepším týmem. Nebojím se říct, že jsme Teplice unavili. Znovu smekám před kluky i fanoušky. Od první červené karty nás podporovali celých devadesát minut, což bylo neuvěřitelné. Strašně nám to pomohlo.
Doufáte, že se disciplinární komise bude vaším vyloučením ještě zabývat a upustí od trestu?
Snad se na to podívají a uvidíme, co z toho bude. To už ale není v mých rukou. Budu doufat, že mi to prominou a budu připravený na Brno. A když ne, budu dál makat, abych pak už mohl hrát proti Slavii.