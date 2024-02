Šéf českého fotbalu v jižních Čechách chválil: Líbí se mi práce s rozhodčími

Jak vnímáte jihočeský fotbal?

Má své pevné místo. Při předchozích návštěvách jsem mnohokrát slyšel, že byl dříve podceňovaný a opomíjený. My jako FAČR jihočeský fotbal podporujeme. Dáváme do kraje reprezentační utkání, účastníme se akcí v regionu, navštívil jsem i výkonný výbor krajského fotbalového svazu. Musím ocenit setkání krajského svazu se zástupci všech okresů a komisí, které se tady koná každý rok. Jihočeský fotbal má své zástupce v různých komisích FAČR v čele s předsedou Tomášem Pintérem, jenž je v regionální komisi.

A kam byste kraj zařadil v celorepublikovém srovnání?

Nechtěl bych vyvolat soutěž mezi kraji, což je mezi nimi samotnými docela oblíbená disciplína. Kraje se nedají srovnávat už kvůli rozloze, počtu okresů, hráčů či soutěží. Každý pracuje s tím, co má.

Je i díky předsedovi svazu Tomáši Pintérovi o kraji víc slyšet?

S Tomášem máme korektní vztahy. On se snaží se svým výkonným výborem prospět místnímu fotbalu různými projekty. To je v pořádku, zhodnotit to pak musí sami Jihočeši. Jihočeský kraj jsem navštěvoval i dříve, za jiných předsedů, kteří také vedli fotbal v regionu podle svých představ.

Který z krajských projektů oceňujete?

Líbí se mi práce s rozhodčími. Předseda komise rozhodčích Jiří Pečenka je velice schopný, líbil by se mi i na vyšší úrovni. Je dobře, že se schází vedení krajského svazu s kompletními výbory okresních svazů i odbornými komisemi. Naposledy v Táboře jsem nemohl, ale rok předtím v Budějovicích jsem se této akce zúčastnil. Myslím, že by se tím mohly inspirovat i jiné kraje. Na jihu Čech se dobře pracuje s mládeží, se soutěžemi, ale všechny pálí finance. Věřím, že na nadcházející celostátní valné hromadě rozdělíme členské příspěvky tak, abychom podpořili zejména okresy, které jsou nejvíc podfinancované.

Při náboru rozhodčích pomáhaly i slavné osobnosti. Může to být cesta?

Kvantita i kvalita rozhodčích je bolest v celé Evropě. Na celém kontinentě chybí 40 tisíc rozhodčích v 55 členských asociací, takže je to velký problém. Proto se dělíme o know-how s UEFA a dalšími svazy. Nábory byly už dřív, ale platil velký rozdíl mezi cenou a výkonem. Vložilo se do toho hodně prostředků, rozhodčí se přihlásili, ale nevydrželi u toho.

Jak se tomu dá zabránit?

Zavedli jsme projekt okresních gestorů rozhodčích. V každém okrese je gestor, který je zavádí do systému a snaží se je u toho udržet. Daří se to. Přidáváme se i k celoevropské kampani „Staň se rozhodčím“. Naše kampaň „Chci pískat“ se trochu upravila. Velký důraz klademe na udržení sudích v systému. Pomáhá i přísun ženských rozhodčích. Nicméně je třeba si říct, že pro očistu fotbalu ještě nebylo udělané všechno. Hodně se vyměnila jména v profesionálních ligách. Chybí nám kvalita pro posouvání rozhodčích ze třetí ligy a divize výš.

Různé úspěšné počiny však kazí kauzy, jako byla třeba ta loňská z duelu krajského přeboru Jankov – Semice.

Souhlasím. Jsme pyšní, že od našeho nástupu v roce 2021 nejsou žádné kauzy na nejvyšší úrovni. Případy z dřívějška, ať už ten dotační, Šváb, nebo Dezinfekce, jsou minulého vedení. Mají vlastní justiční i policejní historii. V nižších soutěžích se to ještě zcela vymýtit nepodařilo. Béčka Budějovic se ve třetí lize týkala kauza Paták. FAČR přijal řadu opatření ohledně korupce či domlouvání zápasů. Je to boj s těžkým protivníkem, který fotbal poškozuje. Investovali jsme do toho prostředky, využíváme i zkušenosti ze zahraničí.

Jenže byť jednotky podobných kauz si lidé pamatují víc než cokoliv jiného.

Bohužel. Veřejnost, politici nebo partneři v některých případech těžko rozlišují, o kterou úroveň fotbalu jde, i když mají jiná řízení. Obecně to shrnou, že ve fotbale mají zase nějaký skandál. Na druhou stranu celá řada lidí potvrzuje, že se poměry ve fotbale hodně zlepšily. Když jsem dělal v roce 2020 kampaň na předsedu a objížděl kraje, tak jsem skoro všude slyšel, že města, obce nebo firmy jim odpovídají, že až si v tom fotbale uděláme pořádek, tak pak jim možná finančně pomohou. Ideální to ještě není, ale pokrok ve vnímání je jednoznačně znát.

Budějovice bojují o udržení v první lize, Táborsko naopak výhledově touží po postupu ze druhé ligy. Jak je pro region důležité, aby měl nejvyšší soutěž?

Navštěvuji oba kluby. Jihočeský kraj by měl mít první ligu. Budějovice jsou velké krajské město, v takových by se nejvyšší soutěž měla hrát. Dynamo po podzimu mnozí odepsali, ale je to ještě otevřené. Táborsko má do budoucna velké plány, chtějí i dostavět stadion.

Reprezentační jednadvacítka hrála pravidelně v Budějovicích, dvacítka loni zavítala do Tábora. Budou se na jih Čech národní týmy vracet?

Ano, máme to v plánu. FAČR má devatenáct reprezentací a držíme koncepci přidělování do jednotlivých míst v republice. Důležitá je kvalita stadionů. Někdy bychom rádi někam dali zápas, ale není to možné, protože stadion nesplňuje podmínky. A zajímá nás i návštěvnost. Na jednadvacítku v Budějovicích diváci chodili, týmu se tam dařilo. Ale ostatní kraje o to také měly zájem. Uvidíme i u mladších reprezentací, kde nejsou takové nároky. Ty by mohly zavítat i do jiných míst než jen do Budějovic a Tábora.

Jihočeský krajský fotbalový svaz hodně podporuje reorganizaci soutěží. Jak to s ní vypadá?

Dál se připravuje, nikdo ji nezrušil. Před dvěma lety se vytvořila pracovní skupina, kde jsou zástupci všech deseti soutěžních úrovni v Česku. Jsou mezi nimi velké názorové rozdíly. Hledá se optimální řešení. Vím, že na jihu Čech to má velkou podporu na úrovni kraje a okresů. Profesionální fotbal má vlastní cestu. Nejkomplikovanější je situace v ČFL a divizi, kterým se zeštíhlení nelíbí. V českém fotbale současnou strukturu soutěží dospělých nemůžeme utáhnout sportovně ani ekonomicky.

Podle vás je reorganizace nutná?

Ano, jsem o tom přesvědčený. Stál jsem i u zrodu samotné myšlenky. Byly stanovené tři podmínky, aby mohla nastat. Projekt musí být do detailu připravený, na tom se pracuje. Trochu se to zdrželo po konci Zdeňka Psotky, který předával funkci Erichu Brabcovi. Druhý předpoklad je, že se vše musí řádně prodiskutovat, i když nedosáhneme spokojenosti u všech. A je také třeba, aby každý dopředu jasně věděl, o co za rok nebo dva bude hrát.

Na závěr ještě k mládeži. Jak vnímáte tu jihočeskou?

Je ovlivňovaná celostátními podmínkami, a to hlavně ekonomickými i metodickými. Jihočeský svaz se snaží hledat vhodná řešení odpovídající současné době. Je to jiné než před dvaceti třiceti lety. Děti dnes moc nechtějí sportovat, nabídka je širší, a to i u jiných aktivit. Fotbal musí měnit svoje přístupy, musí aktivněji získávat děti. Pak z kvantity vzniká kvalita. Výsledky týmů nebo klubů nejsou u mládeže tak důležité. Jihočeský kraj dal českému fotbalu řadu skvělých hráčů a reprezentantů. Věřím, že to bude pokračovat.