Odehrát vše? Musel by se stát zázrak, ví zlínský stoper Buchta

„Ale mám tři žluté karty, takže by byl zázrak, kdyby se mi to povedlo do konce sezony udržet,“ tipuje pilíř zlínské defenzivy před sobotním domácím zápasem proti Bohemians.

Ještě důležitější je v dnešní době zůstat zdravý, že?

K tomu můžu říct, jen že bych to zaťukal na dřevo. (úsměv) Dál bych to rozebírat moc nechtěl. Jen že je v tom velká dávka štěstí. Třeba někteří kluci jsou v pohodě a zastaví je test.

Vy jste se Zlínem v minulém anglickém týdnu zastavili šňůru deseti kol bez vítězství. Velká úleva?

Hodně. Už to bylo dlouhé. Měli jsme v hlavách, že se nám zápasy nepovedly dotáhnout do vítězného konce. Pomohlo nám to nejen psychicky, ale také postavením v tabulce. Zase jsme si vytvořili trošku větší polštář na spodek, můžeme být relativně ve větším klidu a hrát uvolněněji.

Co bylo klíčem k zlomení nepříznivé série?

Už týden předtím v Liberci jsme sahali po vítězství, bohužel se nám nepodařilo náš tlak proměnit v branky. Zásadní bylo, že jsme dvakrát skórovali proti Mladé Boleslavi a stačilo to na výhru. Zlomový byl druhý gól, který byl nakonec vítězný.

Za čtyři dny v Olomouci jste k výhře přidali i čisté konto. Pro sebevědomí další důležitý moment, což?

To je příjemné, ale raději budu vyhrávat každý zápas 5:4 než sbírat nuly. Čisté konto je pro nás obránce bonus, ale je zásadní, že jsme to zvládli týmově, a je jedno, jestli je to s čistým kontem, nebo o gól.

Vás výsledkové trápení hodně štvalo. V zápasech jste spoluhráče burcoval za každého stavu. Takového vás neznám.

Když je tak dlouhá série, člověk se snaží něco změnit, dát do toho více. Zkouší různé věci. Proto jsem sem tam brblal. Ale jenom na hřišti, v kabině jsme byl klidný. (úsměv)

Jaké máte teď ambice? Pořád hlavně se udržet?

Díky posledním dvěma výhrám můžeme být klidnější, ale jen trošku. Ani my se nechceme jen zachránit. Měli jsme dlouhou šňůru bez výhry. Věřím, že teď najedeme na lepší sérii, abychom skončili v tabulce co nejvýše. Pořád nás to žene do práce. Tahle pozitivní motivace je pro nás dobrá.

A následující dva domácí duely vás můžou dostat do úplné pohody, ne?Kdyby se povedlo bodovat v obou zápasech a aspoň jeden vyhráli, bylo by to super. Měli bychom ještě větší náskok na spodek, na který se bohužel pořád musíme dívat víc než na týmy nad námi.

Bohemians hostíte téměř na den přesně po roce. Tehdy jste s nimi prohráli 2:3. Je to motivace navíc?

To utkání si pamatuji. Pak se liga zastavila. Určitě to bude bojovný zápas, Bohemka má poctivé mužstvo s běhavými a bojovnými hráči. Hrají náročný fotbal, takže to bude dost těžké.

Když se nic nestane, budete zlínské obraně zase velet vy. Kolem vás ale spoluhráči neustále rotují, občas se změní rozestavení. Orientujete se rychle?

Sice se to točí, ale pořád jsou to ti stejní kluci. Vím, co od koho čekat. Třeba teď hrajeme ve stoperské dvojici se Simem (Simerským) a sedlo nám to. Myslím, že teď se to moc měnit nebude.

Mimochodem, končí vám smlouva. Budete pokračovat?

Je to v řešení, ale co bude dál, nemá momentálně cenu komentovat.