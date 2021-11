Je to na psychologa, povzdechl si karvinský brankář Bolek

„To není jen s Libercem (1:2), stalo se nám to poněkolikáté. Ani nemá smysl se o tom bavit. To je na psychologa,“ povzdechl si karvinský brankář Petr Bolek.

Čím to je?

Vedeme už nevím ve kterém utkání doma (v šestém z osmi – pozn. red.), dáme góla a čekáme jestli nějaký dostaneme, co bude. Přitom nejsme pod žádným tlakem, soupeř nás nepřehrával. A co předvedeme v tom nastavení, nemá cenu ani komentovat.

V neděli liberecký Júsuf v nastaveném čase rozhodl po dobře kopnutém rohu. Tentokrát ostravský Klíma byl u přední tyče sám. Byl v tom rozdíl?

Přesně. Věděl jsem, že už běží devadesátá druhá možná třetí minuta, takže jsem posílal kluky, aby protihráče zdvojili, že nemůže projít. Šli jsme proti Sorovi ve třech a on se stejně uvolnil, zasekl si balon a odcentroval Klímovi do kroku. Byl jsem v protipohybu. Ještě jsem čekal, zda se balon neodrazí od tyčky, ale ne, propadl do branky. Je to furt dokola. Neuvěřitelné, neuvěřitelné.

Bude těžké se ze dvou podobných zápasů před nedělním duelem v Hradci Králové oklepat?

Snad to zvládneme. Odehráli jsme přece jen vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách, a to je to – že ta utkání jsou vyrovnaná. Vedeme, ale nejsme schopni se ubránit. K tomu máme brejk na dva nula, ale nedotáhneme ho. A pak před naší branku lítá moc centrů. Při prvním gólu Baníku se tam balon dvakrát odrazí a oni tam jsou dobře postavení. Je to déja vu.

Na záchranu ztrácíte šest bodů a máte utkání k dobru.

To jo. Ale musíme se dívat na sebe. Čtrnáctkrát jsme nevyhráli, z toho jsme snad devětkrát vedli. Mezi námi je něco zkaženého. Nevím, jestli bychom místo tréninku neměli jít k psychologovi, když nejsme schopni při vlastních autech a odkopech uhrát balon. Kdyby nás soupeř přejel, tak řeknu, že na to nemáme.

Tak to ale není, že?

Baník si pro ten gól šel, my ne. My jsme ani neubránili remízu. Pokud bychom doma sbírali jen po bodu, tak teď máme třeba o tři více. Není to sice terno, ale pro psychiku by to bylo lepší. Náš mančaft utkání odmakal, ale pořád je to stejné. Bude to těžké, ale musíme se z toho vyhrabat sami. Musíme si pojmenovat, čeho se bojíme, pokud znovu dostaneme v samém záběru gól.