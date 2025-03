Stará Sparta je zpět. Chceme hrát jako Liverpool, říká Vindahl před derby

„Penalta? Podle mě určitě nejdůležitější moment zápasu. Domácí mohli jít do vedení v pro nás těžkém prostředí,“ hodnotil po zápase dánský gólman, který na třetí pokus v sezoně chytil pokutový kop.

Věděl jste, kam Zorvan zamíří? Do podobného místa kopal už víc penalt.

Nikdy nevíte, kam budou hráči z penalty mířit. Snažil jsem se číst jeho řeč těla a podařilo se. Upřímně, byla otázka času, než nějakou penaltu v lize chytím. Byl to pro mě šťastný okamžik.

Jak jste viděl penaltový souboj Vitíka a Muritaly? Zprvu to totiž vypadalo, že spíš fauloval olomoucký útočník.

Bylo pro mě těžké něco vidět, ačkoliv jsem byl blízko. Neviděl jsem, co přesně se stalo. Asi ho Martin nějak trefil. Ale pokud to rozhodčí zkontrolovali na VARu a zůstali u penalty, asi to bylo správné rozhodnutí. Každý může udělat penaltu, stává se to. Rozhodčí hned zapískal, VAR to posvětil, takže asi penalta.

Je duel na Sigmě vaším nejoblíbenějším výjezdem? Opět se hrálo před vyprodanou severní tribunou, která byla plná vašich fanoušků.

Řekl bych, že ano. Myslím, že jsem tu vyhrál pokaždé, co jsem ve Spartě. Je to vlastně takové naše druhé domácí hřiště. Je super, když máte takovou masu fanoušků za sebou, ale co teprve, když jste na druhé straně a můžete je čtyřicet pět minut sledovat. Je to opravdu pozoruhodné, člověk z toho má husinu. Bylo to úžasné.

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Zaměřovali jste se v týdnu speciálně na standardní situace, které má Sigma vyhlášené?

I normálně se soustředíme na standardky soupeřů, ale je pravda, že jsme se tomu věnovali více než obvykle, neboť Sigma je tým, který v lize skóruje ze standardek nejvíce. Důkladně jsme probírali, jak to budeme bránit. Bylo to těžké, ve vápně bylo vždy hodně soubojů, ale poradili jsme si a podle mě to byl jeden z důvodů, proč jsme vyhráli.

Což je jistě před derby povzbuzení, protože i Slavia je ze standardek nebezpečná.

Obecně je taková výhra před derby dobrým boostem nejen z hlediska ubráněných standardek. Myslím, že takovýto zápas bychom na podzim nevyhráli. Takže je velké povzbuzení, že tyhle zápasy nyní dokážeme zvládat, ačkoliv to vlastně byla celkem ošklivá hra. Je to dobrá příprava, teď budeme navíc hrát na hřišti, které bude lepší než to olomoucké.

Sparťanský brankář Peter Vindahl sbírá míč v utkání proti Olomouci.

Takže rozhodnutí hrát v druhé půli více vzduchem pramenilo ze stavu hřiště, nebo z dobrého presinku Sigmy?

Řekl bych, že to bylo kombinací obojího. Musíte se přizpůsobit hře, což se nám dařilo lépe v první polovině. Ale když se podíváte na podmínky, nebylo snadné hrát kombinačně. Proto jsme se rozhodli hrát dlouze, ačkoliv tohle bohužel není to, jak se chceme prezentovat. Ale když hrajete v lize s tolika týmy a jste jeden z nejlepších, musíte se přizpůsobit a zápasy zvládat.

Vážně bylo hřiště tak hrozné?

Jo, bylo. Doopravdy. Měl jsem momenty, když jsem chtěl odkopávat a podjížděli mi noha. To by se stávat nemělo. Když máte problém vůbec nakopnout míč, je to doopravdy špatné hřiště. Není to ten nejlepší produkt. Ale je to tak, jak to je. Neovlivníme, co Sigma dělá, ovlivníme pouze sami sebe. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to.

Na jaře jste vyhráli v lize popáté v řadě, k tomu jste zvládli i duel v MOL Cupu. Je stará Sparta zpátky?

Dobrá otázka. Ale ano, doopravdy si myslím, že ano. Hráli jsme se soupeři, kteří pro Spartu představují takové to povinné vítězství, což nikdy není jednoduché. Olomouc byla doposud nejtěžším testem, a to jsme ještě kvůli podmínkám nemohli naplno ukázat, čeho jsme schopni. Ale jak jsem říkal, na podzim bychom tyhle zápasy nezvládali, takže je to důkaz toho, že jsme na správné cestě. Pořád máme co zlepšovat, abychom byli opravdu nejlepší. Ale jsme na správně cestě, snad to ukážeme příští týden!

S jakým plánem půjdete do derby? Budete chtít Slavii přehrát?

Pokud bychom si mohli vybrat, vždycky chceme soupeře přehrát, bohužel fotbal není takhle jednoduchý. Uvidíme v týdnu, budeme se na Slavii chystat. Obecně si myslím, že budeme hrát víc fotbal než proti Sigmě, ale už jsem pár derby hrál, vždy je to náročné, fyzické, plné soubojů. Na to se musíme připravit. Ale pokud bychom si mohli vybrat – a bylo by to takhle jednoduché – vždy budeme chtít hrát jako Liverpool a dominovat.