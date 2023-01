Rušno kolem Olayinky. Se Slavií odletěl, ale možná odejde už v zimě

V úterý bylo kolem Olayinky rušno. Chvíli se zdálo, že na soustředění do Portugalska se Slavií ani neodcestuje. Mezi spoluhráči, kteří se po obědě sešli na letišti, nejdřív chyběl - až hodinu před odletem v zelené kšiltovce vystoupil z auta a připojil se k týmu. Otázka je, na jak dlouho.

„O Peterovi se teď hodně psalo, ale letí s námi a zůstává členem kádru,“ ujistil Jaroslav Köstl, asistent kouče Jindřicha Trpišovského. „Ale na úrovni klubů probíhají jednání o jeho předčasném odchodu - ne až po skončení smlouvy, ale už teď v zimě.“

Přestupy přehledný servis iDNES.cz

Olayinkův odchod byl na spadnutí už několikrát. Týmy ze zahraničí se o něj dlouhodobě zajímaly, ale přestup nikdy neklapl. Nejblíž byl v létě 2021 přesun do Kodaně, kam odcestoval, ale neprošel zdravotní prohlídkou.

Chystaný přesun do Bělehradu ovšem překvapil. Vzhledem k tomu, že v létě Olayinkovi končí smlouva, odešel by zdarma, což slávistické fanoušky podráždilo. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík naopak Nigerijce, který v klubu působí už pátou sezonu a na podzim v lize pomohl pěti góly, hájil.

„Je mi stydno za to, co tady k jednomu z legendárních hráčů Slavie současnosti jste schopni napsat. Splnil svůj smluvní kontrakt. Byl součástí překrásné éry. Ikona. Má právo si vybrat svůj další klub a zaměstnavatele podle své vůle. A my můžeme jen zatleskat a poděkovat. Díky, Oli,“ napsal Tvrdík na Twitter.

Nyní to vypadá, že by Olayinka bez náhrady odejít nemusel. Okamžitý odchod by dával smysl pro všechny strany: Slavia by dostala zaplaceno, hráč by měl klid a Crvena zvezda by nemusela trnout, jestli se Olayinka ve zbytku sezony nezraní.

Slavia, hráč i jeho agent jsou pro, teď se čeká na rozhodnutí srbského klubu.

Do kádru pro soustředění, kde Slavia stráví třináct dní, se kromě Olayinky vešli třeba i mladíci Daniel Šmiga a Denis Halinský, doma zůstal jen dlouhodobý marod David Hovorka.

„Odlétá celý kádr, včetně Tarase Kačaraby, který během soustředění začne s tréninkem. Totéž platí pro Davida Pecha, který se zranil během přípravného utkání s Hradcem Králové,“ přiblížil Köstl. „V Portugalsku budeme mít dobré podmínky, abychom uspíšili jejich uzdravení.“