Další posily? Stejně budu hrát já. Baráth plní, co slíbil. A teď do top čtyřky, velí

Ano, křídelníka Danijela Šturma víc zdobí čísla gólů i asistencí. Ale i Baráth má také dvě gólové přihrávky, navíc si maďarský záložník drží znatelně stabilnější výkonnost. Může to vyznít paradoxně, protože poslední zápas Sigmy v osmifinále Konferenční ligy v Mohuči de facto „zabil“, když se nechal hloupě vyloučit po druhé žluté kartě.
„Bylo to rozhodnutí sudího. Tu druhou žlutou přijímám, ale ta první podle mě vůbec neměla být udělena. Jsem trochu naštvaný. Kvůli tomu vyloučení jsem se necítil moc dobře,“ přiznal po konci utkání.
Hanáci už pak neměli možnost bundesligovému týmu vzdorovat. Do té doby ale Baráth z olomouckých hráčů vynikal. A pokud je „vynikat“ až příliš optimistický popis, rozhodně patřil k tomu lepšímu, co bezzubá Olomouc v Německu ukázala.
Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy
Do Sigmy přestoupil v zimě z polského Rakówa a snadno se stane, že vás na první pohled nezaujme. Coby defenzivní záložník má jiné přednosti než střílení branek. Zatímco datoví analytici vypozorovali, že v Polsku hrál velké procento míčů do stran, v Sigmě se ukazuje i díky přesným progresivním přihrávkám a přenášení hry.
Levou, pravou? To je fuk!
Ještě v Polsku analýza ukazovala, že Baráth měl v průměru víc dotyků s míčem než sigmák Michal Beran i exolomoucký záložník Radim Breite. To s sebou přináší další plus.
Díky tomu, že Hanáci přitáhli do středu pole velkého a pohyblivého hráče, jenž navíc umí rozehrát a rozumí si s míčem, se uvolnilo pole působnosti právě pro Berana, který má více prostoru na to chodit si pro míče k obráncům a zakládat útoky z hloubi pole. Tahle spolupráce prostě funguje, což brzy vypozoroval i kouč Olomouce Tomáš Janotka.
„Na rovinu, dostat se do sestavy přes Petyho a Beryho je pro kohokoliv velmi obtížné,“ neskrýval trenér Sigmy. „Jsem moc spokojený. Nastupuji v základní sestavě, takže si neumím představit lepší začátek. S Michalem Beranem mi to vyhovuje, hodně si pomáháme v každé situaci. Myslím, že se nám spolu hraje dobře,“ cítí Baráth.
Pro něj jsou plus i centimetry. S výškou 185 je platný při obranných i útočných standardních situacích, což dokazoval už v Polsku.
Musíme se dostat na úroveň Mohuče
Když bylo krátce před podpisem smlouvy, členové olomouckého vedení za Baráthem přišli a férově pravili: „Na rovinu ti říkáme, že přivádíme další hráče do středu pole.“ Baráthova odpověď zaujala: „A co? Vždyť to je dobře. Konkurence je dobrá a stejně budu hrát já.“
I sebevědomí ho zdobí. A jeho slova se naplňují.
Zatím z jedenácti zápasů hned desetkrát nastoupil v základní sestavě. Leccos vám napoví i to, že střídá jen minimálně. „S tím jsem do Olomouce přišel. Kvůli tomuhle mě klub přivedl. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem si Sigmu vybral. Chtěl jsem hrát co nejvíc,“ komentoval Baráth svoje vytížení.
Však také trenér Janotka v zimě připouštěl: „Šturm a Baráth jsou okamžité posily do základní sestavy.“ Sigma za 24letého maďarského reprezentanta zaplatila zhruba 50 milionů korun.
Na kontě má Baráth už i soutěžní starty za seniorský národní tým, v uplynulé reprezentační pauze naskočil do přáteláku se Slovinskem.
A proto ho atmosféra na třiatřicetitisícovém stánku Mewa Arena v Mohuči nerozhodila tak, jak se to možná stalo jiným sigmákům. Maďarský národní stadion Puskás Aréna totiž pojme přes 67 tisíc diváků. „Tam jsem zažil bouřlivější atmosféru. Na stadionu bylo dvakrát tolik lidí. Ale Mohuč je samozřejmě něco úplně jiného. Jiný level, jiná atmosféra. Musíme se na tuhle úroveň dostat, abychom takové zápasy mohli hrát,“ ví Baráth.
Aby v evropských pohárech on i Sigma hráli i v příští sezoně, potřebují v lize umístění do pátého místa. Jistotu předkola evropských pohárů pak zaručuje top čtyřka. „Naším cílem je aspoň nejlepší šestka. Ale chceme být výš. Dostat se mezi čtyři nejlepší. A pak ještě výš. Těším se na výzvu,“ velí.
Velmi obměněný tým se podle něj lépe a lépe sehrává, a tak je priorita jasná: sbírat body v lize. „Není jednoduché se přestěhovat z jedné země do druhé. Ale krok za krokem se zlepšujeme všichni,“ cítí. Raków, se kterým Sigma na podzim v základní části Konferenční ligy remizovala, skončil po podzimní části poháru druhý.
A stejně jako Olomouc vypadl ve osmifinále. Baráth si tedy přestupem určitě nepohoršil. Jak hodnotí pohárovou jízdu s Olomoucí?
„Bylo to úžasné. Zapsali jsme se do historie klubu. Jasně, začal jsem sezonu jinde, ale teď jsem v Sigmě a to je teď nejdůležitější. Vážím si toho, že jsem mohl tuhle cestu absolvovat. Doufám, že se pro příští sezonu znovu dostaneme alespoň do Konferenční ligy, nebo ještě dál,“ nestanovuje si malé cíle.