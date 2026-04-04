Chance Liga 2025/2026

Další posily? Stejně budu hrát já. Baráth plní, co slíbil. A teď do top čtyřky, velí

Václav Havlíček
  8:00
Nejlepší posila ze všech? Ačkoliv středopolař fotbalové Sigmy Peter Baráth zatím na soutěžní branku v novém dresu čeká, jeho přínos pro olomoucký celek je docela možná největší ze všech 21 posil, které Sigma za uplynulý rok přivedla.
Peter Baráth (v modrém) v akci v zápase Konferenční ligy na půdě Mohuče. | foto: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc

Ano, křídelníka Danijela Šturma víc zdobí čísla gólů i asistencí. Ale i Baráth má také dvě gólové přihrávky, navíc si maďarský záložník drží znatelně stabilnější výkonnost. Může to vyznít paradoxně, protože poslední zápas Sigmy v osmifinále Konferenční ligy v Mohuči de facto „zabil“, když se nechal hloupě vyloučit po druhé žluté kartě.

„Bylo to rozhodnutí sudího. Tu druhou žlutou přijímám, ale ta první podle mě vůbec neměla být udělena. Jsem trochu naštvaný. Kvůli tomu vyloučení jsem se necítil moc dobře,“ přiznal po konci utkání.

Hanáci už pak neměli možnost bundesligovému týmu vzdorovat. Do té doby ale Baráth z olomouckých hráčů vynikal. A pokud je „vynikat“ až příliš optimistický popis, rozhodně patřil k tomu lepšímu, co bezzubá Olomouc v Německu ukázala.

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Do Sigmy přestoupil v zimě z polského Rakówa a snadno se stane, že vás na první pohled nezaujme. Coby defenzivní záložník má jiné přednosti než střílení branek. Zatímco datoví analytici vypozorovali, že v Polsku hrál velké procento míčů do stran, v Sigmě se ukazuje i díky přesným progresivním přihrávkám a přenášení hry.

Levou, pravou? To je fuk!

Ještě v Polsku analýza ukazovala, že Baráth měl v průměru víc dotyků s míčem než sigmák Michal Beran i exolomoucký záložník Radim Breite. To s sebou přináší další plus.

Díky tomu, že Hanáci přitáhli do středu pole velkého a pohyblivého hráče, jenž navíc umí rozehrát a rozumí si s míčem, se uvolnilo pole působnosti právě pro Berana, který má více prostoru na to chodit si pro míče k obráncům a zakládat útoky z hloubi pole. Tahle spolupráce prostě funguje, což brzy vypozoroval i kouč Olomouce Tomáš Janotka.

Olomoucký záložník Michal Beran (vlevo) v souboji s Williamem Bovingem z Mohuče.

„Na rovinu, dostat se do sestavy přes Petyho a Beryho je pro kohokoliv velmi obtížné,“ neskrýval trenér Sigmy. „Jsem moc spokojený. Nastupuji v základní sestavě, takže si neumím představit lepší začátek. S Michalem Beranem mi to vyhovuje, hodně si pomáháme v každé situaci. Myslím, že se nám spolu hraje dobře,“ cítí Baráth.

Pro něj jsou plus i centimetry. S výškou 185 je platný při obranných i útočných standardních situacích, což dokazoval už v Polsku.

Musíme se dostat na úroveň Mohuče

Když bylo krátce před podpisem smlouvy, členové olomouckého vedení za Baráthem přišli a férově pravili: „Na rovinu ti říkáme, že přivádíme další hráče do středu pole.“ Baráthova odpověď zaujala: „A co? Vždyť to je dobře. Konkurence je dobrá a stejně budu hrát já.“

I sebevědomí ho zdobí. A jeho slova se naplňují.

Momentka z utkání mezi Baníkem a Olomoucí, vlevo bránící Péter Baráth z Olomouce, před ním Michal Kohút z Ostravy.

Zatím z jedenácti zápasů hned desetkrát nastoupil v základní sestavě. Leccos vám napoví i to, že střídá jen minimálně. „S tím jsem do Olomouce přišel. Kvůli tomuhle mě klub přivedl. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem si Sigmu vybral. Chtěl jsem hrát co nejvíc,“ komentoval Baráth svoje vytížení.

Však také trenér Janotka v zimě připouštěl: „Šturm a Baráth jsou okamžité posily do základní sestavy.“ Sigma za 24letého maďarského reprezentanta zaplatila zhruba 50 milionů korun.

Na kontě má Baráth už i soutěžní starty za seniorský národní tým, v uplynulé reprezentační pauze naskočil do přáteláku se Slovinskem.

A proto ho atmosféra na třiatřicetitisícovém stánku Mewa Arena v Mohuči nerozhodila tak, jak se to možná stalo jiným sigmákům. Maďarský národní stadion Puskás Aréna totiž pojme přes 67 tisíc diváků. „Tam jsem zažil bouřlivější atmosféru. Na stadionu bylo dvakrát tolik lidí. Ale Mohuč je samozřejmě něco úplně jiného. Jiný level, jiná atmosféra. Musíme se na tuhle úroveň dostat, abychom takové zápasy mohli hrát,“ ví Baráth.

Aby v evropských pohárech on i Sigma hráli i v příští sezoně, potřebují v lize umístění do pátého místa. Jistotu předkola evropských pohárů pak zaručuje top čtyřka. „Naším cílem je aspoň nejlepší šestka. Ale chceme být výš. Dostat se mezi čtyři nejlepší. A pak ještě výš. Těším se na výzvu,“ velí.

Velmi obměněný tým se podle něj lépe a lépe sehrává, a tak je priorita jasná: sbírat body v lize. „Není jednoduché se přestěhovat z jedné země do druhé. Ale krok za krokem se zlepšujeme všichni,“ cítí. Raków, se kterým Sigma na podzim v základní části Konferenční ligy remizovala, skončil po podzimní části poháru druhý.

A stejně jako Olomouc vypadl ve osmifinále. Baráth si tedy přestupem určitě nepohoršil. Jak hodnotí pohárovou jízdu s Olomoucí?

„Bylo to úžasné. Zapsali jsme se do historie klubu. Jasně, začal jsem sezonu jinde, ale teď jsem v Sigmě a to je teď nejdůležitější. Vážím si toho, že jsem mohl tuhle cestu absolvovat. Doufám, že se pro příští sezonu znovu dostaneme alespoň do Konferenční ligy, nebo ještě dál,“ nestanovuje si malé cíle.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

