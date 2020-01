Rychloakce Musa: jak Slavia povolala sedmigólový objev. Nahradí Škodu?

S Musou, vytáhlým chorvatským útočníkem, který jí patří už od léta 2017, původně do kádru počítala až od začátku nové sezony. Jenže těsně před odletem do Lagosu, kde už podruhé v řadě tráví závěr přípravného období před startem jara, tenhle záměr přehodnotila.

„Odešli Milan Škoda a Mick van Buren, o Musovi jsme delší dobu přemýšleli,“ vysvětloval ve středu po příletu do Portugalska asistent trenéra Zdeněk Houštecký. „Na podzim jsme ho podrobně sledovali a jevil se hodně dobře. V útoku máme delší dobu problém, tak jsme si řekli, že je ideální čas mu dát šanci. Zaslouží si ji.“

O tom není pochyb, protože podzim skutečně Musovi vyšel. Po hostování v druholigové Viktorii Žižkov se od loňské zimy rozkoukával v Liberci, kam ho Slavia poslala, aby si poprvé vyzkoušel nejvyšší soutěž.

Na jaře to ještě žádná sláva nebyla, ale první polovinu aktuální sezony už zakončil se sedmi góly v sedmnácti zápasech - přitom zdaleka ne vždy nastoupil od začátku a celý zápas odehrál jen třikrát.

Na ligového začátečníka víc než slušná vizitka!



Liberec se už těšil, jak Musa na jaře rozkvete ještě víc, s metr devadesát vysokým střelcem počítal na soustředění do Turecka. Noc před odletem do Antalye trávil Slovan na hotelu v Praze, ale letenku pro Musu mohl nakonec hodit do koše: ráno se tmavovlasý čahoun odpojil a mířil za novými spoluhráči.

„Liberec nám vyšel vstříc, za to jsme rádi. Nebyl problém se dohodnout,“ popisoval Houštecký. „Předtím jsme tam trénovali, máme tam na hostování i další hráče, je dobře, že spolupráce funguje.“

Musa si na severu zvedl sebevědomí, otrkal se a také vylepšil češtinu. Není upovídaný, během cesty do Portugalska se v novém prostředí spíš nesměle rozkoukával, ale po dvou a půl letech už se v pohodě dorozumí, což jsou pro obnovený začátek v Edenu další plusové body.

Fotbalová Slavia na prvním tréninku během soustředění v portugalském Lagosu.

Díky tomu, že se povedlo chorvatského reprezentanta do 21 let včas stáhnout, si Slavia v útoku rozšířila možnosti. K Teclovi a Júsufovi přibyl hráč, jaký jí chyběl - urostlý hlavičkář, soubojový typ, trochu podobný jako nedávný kapitán Milan Škoda, který už pálí za turecký Rizespor.

„Věříme tomu, že by se Petar mohl chytit. Prostor a šanci určitě dostane,“ slíbil Houštecký. „Je to klišé, ale pravda leží na hřišti - tam nám musí ukázat, že na to má.“

První šanci by mohl Musa dostat v sobotu po obědě, kdy Slavia v Portugalsku nastoupí proti dánskému Aarhusu.