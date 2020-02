Všechno dobrý! Musa už pálí za Slavii, trenérovi připomíná Džeka

Urostlý chorvatský útočník s hubenýma nohama vyfasoval dres s dvaadvacítkou, první poločas ještě proseděl na lavičce, ale ve druhém už řádil. Vyhrával hlavičkové souboje, dokázal podržet balon a hlavně ukázal, že v něm tým může najít střelce, který Slavii scházel.

Proto ho po zápase chválil asistent trenéra Zdeněk Houštecký: „Říkám mu, že v něm vidím nového Edina Džeka. Kopne do balonu, ten se odrazí od země a skončí v síti... To střelci mají. S tím, co odevzdal, jsme byli hodně spokojení.“

Musa, který se po gólech pokřižoval a ukázal do nebe, se zkrátka aklimatizoval bleskově: na hřišti i v kabině zapadl bez problémů.

„Ve Slavii už jsem byl, takže dost kluků znám,“ vyprávěl solidní češtinou. „A ti noví jsou taky fajn. Všechno je dobrý!“

Asi byste ještě před týdnem neřekl, že budete dávat góly za Slavii v Portugalsku.

To určitě ne. Připravoval jsem se s Libercem, myslel jsem, že zůstanu tam, ale na poslední chvíli si mě Slavia stáhla z hostování.

Velké překvapení?

Hodně velké. Myslel jsem, že budu v Liberci do konce sezony a pak přijdu sem. Že se to povedlo dřív, za to jsem hodně šťastný.



Dva góly v prvním zápase ukazují, že jste zapadl rychle.

Není to jednoduché, ale snažím se podávat dobré výkony hned od začátku. Kluci mi na hřišti hodně pomohli, za dva góly jsem rád, ale ještě víc by mě potěšilo, kdybychom vyhráli.

Ale debut se povedl, ne? Ještě jste proměnil penaltu v rozstřelu.

Jasně, ale musím takhle pokračovat dál. Aby to nebylo ojedinělé. Na penaltu jsem si věřil, vybral si stranu, tam jsem to kopl.

Ukázal jste trenérovi, že byste na jaře mohl být útočníkem číslo jedna?

Nevím. Já se snažím na každém tréninku pracovat, makat, dávat do toho všechno. Na trenérovi je, aby to zhodnotil a vybral sestavu.

Při prvním gólu jste balon parádně trefil, zato druhý vám daroval soupeřův brankář.

První gól se mi povedl pěkně, před druhým jsem sledoval balon. A když brankář špatně rozehrál, jen jsem ho uklidil do sítě. To bylo jednoduché.

Zvedl jste si sebevědomí?

Jasně, pro každého útočníka jsou góly důležité, ale ještě důležitější by mělo být, jak pracuje pro tým. Hlavní teď je, abych takhle pokračoval dál.