1. Podpora krajních obránců
„V útočné fázi potřebujeme lépe spolupracovat v krajních prostorech. Chci, aby krajní obránci chodili výše,“ zmínil Deila v sobotu.
Co na to data?
S míčem u nohy toho Sparta naběhá nejméně v české lize, zatímco Slavia i Liberec jsou daleko před ní. To může být nepřímé vodítko k tomu, že hráči podle představ nového trenéra v útoku obecně málo nabíhají a nabízejí se do volných prostorů.
Vždyť v počtu náběhů na podporu křídelních hráčů patří krajní obránci Sparty k průměru ligy. Její krajní beci předvedou nejvíc akcí s balonem ve střední třetině hřiště.
Srovnávat je ale má smysl jen s osmi týmy ligy, které hrají se čtyřmi obránci, a také jen v těch úsecích zápasů, kdy tak opravdu hrají.
Typický levý obránce Sparty má v útočné třetině 20,9 % akcí (čtvrtý z osmi), ze všech těchto týmů je pak druhý v tom, jak vysoko hraje. Pravý obránce má v útočné třetině 19,3 % akcí (5. z 8) ale výškou jeho hry je až šestý, v průměru hraje s balonem 51 metrů od vlastní brány.
I to chce Deila zlepšit.