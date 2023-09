Permanentka s.r.o. Spartě i Slavii represe funguje, stadiony jsou našlapané

„Věrnostní program byl dost odvážný krok. Zjednoduším jeho princip. Řekli jsme: Když nebudete dostatečně chodit, sebereme vám předkupní právo na vaše místo. Tenhle bod přinesl mezi fanoušky nejvíc negativních emocí. Zároveň jsem si jistý, že bez této negativní motivace by systém nemohl fungovat,“ uvedl Kamil Veselý, ředitel marketingové komunikace Sparty, v létě na sportovní konferenci SpotBiz Live ke třiceti letům fotbalové ligy.

Slavia letos zavedla novinku, kterou nazvala 3x a dost. I kvůli zkušenostem z posledního ročníku. „V loňské sezoně zhruba osm set permanentkářů nepřišlo ani na jedno utkání, což mi přijde neuvěřitelné. Museli jsme na to zareagovat,“ prozradil na stejné konferenci Michal Býček, ředitel slávistického marketingu a PR.

V minulé sezoně se rivalové naháněli nejen na hřišti, ale také v návštěvnosti. Oba kluby se pyšnily průměrem přes čtrnáct tisíc diváků, na Slavii jich chodily zhruba o čtyři stovky víc.

„Někomu to může znít absurdně, ale mít prodané všechny vstupenky neznamená mít obsazeny všechny sedačky. I díky novým pravidlům se nám daří stadion plnit a já věřím, že to bude pokračovat. Snem každého z nás je chodit do plného Edenu,“ prohlásil na klubovém webu šéf slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Sparta vymyslela pro majitele stálých místenek novátorský bodový systém. „Když přijdete na zápas nebo svoji permanentku půjčíte někomu jinému, dostane dva body. Když nemůžete přijít a dáte své místo do prodeje, přičteme jeden bod. Když nepřijdete, nezískáte nic. Na konci sezony se od toho odvozuje odměna ve formě procentuální slevy na nákup další permanentky. Když nedosáhnete na padesátiprocentní bodovou hladinu, o předkupní právo přijdete,“ vysvětluje Veselý pravidla z Letné.

Jejich zavedení neprovázelo nadšení, což Veselý demonstroval na rozhovoru se svým kamarádem, který žije v Holandsku.

Fanoušci Slavie se zvednutými šálami během přípravného utkání proti Dynamu Drážďany

„Dlouhé roky vlastnil permanentku a jednou za rok jezdil do Česka na derby. Když začal fungovat tento systém, hrozně mi nadával. Co to má být? Já vám tady roky platím peníze, chci je platit dál, a ty je nechceš? Navíc dodal: To je moje místo, já vám ho nechci dát!“

A tak mu Veselý vysvětlil, co je cílem.

„Tak ty chceš, aby to místo bylo sedmnáctkrát za rok prázdné, aby sis tam mohl jednou sednout? V tom případě nechci, abys byl permanentkář. Kdybys byl ochotný půjčit tvoji kartu někomu jinému nebo dát místo do prodeje, tak to ano, seděl by tam někdo jiný.“

Podle ředitele marketingové komunikace Sparty tato debata demonstruje vztah lidí k místu, které si zaplatili: „Aby si někdo za to, že si koupí permanentku za tři čtyři tisíce korun, uzurpoval místo a rozhodoval, že tam bude sedět buď on, nebo nikdo, to je za mě špatně. Tento status quo jsme se rozhodli rozstřelit a zafungovalo to. Fanoušci už to podle našeho průzkumu vnímají v drtivé většině pozitivně a jsme rádi, že jsme to udělali.“

Průměrná návštěvnost v lize doma SEZONA 2023/24*

1. Slavia 17 852

2. Sparta 16 773 SEZONA 2022/23

1. Slavia 14 729

2. Sparta 14 347 SEZONA 2018/19

1. Slavia 13 511

2. Sparta 11 072 * Sparta doma hrála zatím třikrát, Slavia čtyřikrát ** návštěvnost v sezonách 2019/20, 2020/21 a 2021/22 ovlivnila pandemie covidu-19

Aby ne, Sparta vyprodala posledních šest zápasů minulé sezony, byť roli hrálo také, že bojovala o titul. A její letošní návštěvnost se vyšplhala na skoro 17 tisíc diváků. I proto je permanentní vstupenka vzácným zbožím.

„U nás obzvlášť, když na Letné sedí prakticky všichni permanentkáři na protilehlé tribuně. Celosezonní vstupenky mají pět, deset, dvacet nebo třicet let, tam prakticky nejde místo koupit. Takže když jim ho vezmeme, není to pozitivní,“ podotkl Veselý.

Nový systém pro permanentkáře se do obsazenosti stadionu propisuje i ve Slavii. Podle šéfa Tvrdíka v minulém ročníku nepřišly bez odhlášení na první tři domácí zápasy v průměru čtyři tisíce držitelů sezonních místenek, letos jich nedorazilo bez omluvy v průměru už jen 450. U sešívaných funguje jejich systém podobně jako u rivala. Kdo se čtyřikrát a víckrát nedostaví na stadion a zároveň neuvolní své místo nebo ho nedaruje kamarádovi, o předkupní právo přijde.

„Chceme fanoušky naučit, že je lepší mít na stadionu o člověka víc, než že tam mají svoje prázdné místo,“ zdůraznil Býček. Slávistický průměr domácích návštěv z úvodu sezony už je skoro na 18 tisících diváků.

Podobně začínají reagovat i jinde. Třeba v Teplicích, které také zvedly bodový systém. „Ale na rozdíl od Sparty nebo Slavie u nás není relevantní možnost sebrat místo, protože jich na stadionu máme dost volných. Takže to neřešíme represivně, ale motivačně. Kdo chodí, bude mít příští permanentku levnější,“ vysvětlil ředitel teplického marketingu a komunikace Martin Kovařík. „A docházka permanentkářů se nám zvýšila za 42 na 63 procent. V tom jsou započítané i celosezonní vstupenky pro partnery, které jsou ne vždy používané. Takže podíl lidí, kteří si je koupili a teď je využívají, je reálně mnohem vyšší.“

Pražská S pro letošní sezonu vyprodala celou vyhrazenou kapacitu permanentek „s ručením omezeným“. Sparta jich uvolnila devět tisíc, Slavia ještě o dva tisíce víc. V Teplicích zmizelo 2 021 trvalých lístků, skoro o tři stovky víc než loni.