Po chvále nic neřešící skluz. Ogbu šel na zem zbytečně, chyba, řekl Trpišovský

Rychle se otočil k rozhodčímu Černému a gestikuloval. Marně, protože muž s píšťalkou, který řídil třetí derby během jediného měsíce, zjevnou chybu neudělal.

Sparta i klíčový zápas sezony rozhodla z pozdní penalty v nastaveném čase. Už v dubnu proti Plzni nebo poté v Liberci, kde v závěru kopala dokonce dvě penalty, dotlačila zápas k výhře až na poslední chvíli.

Jenže zatímco ve zmíněných duelech se o verdiktech sudích bouřlivě diskutovalo a soupeři se zlobili, tentokrát jakékoli spory uťal sám trenér Jindřich Trpišovský: „Byla to naše chyba.“

V posledních týdnech vychvalovaný stoper Ogbu totiž na kraji pokutového území, u brankové čáry, vletěl do souboje s rozběhnutým Mabilem, který těsně před slávistickým obráncem stačil míč jemnou tečí zaseknout, a podrazil ho.

„Ze hřiště mi to přišlo přísné, nevím,“ krčil rameny Holeš.

Trpišovský však věděl: „Pokud jde hráč do skluzu ve vápně, musí si být stoprocentně jistý. Tohle byla nicneřešící situace, zbytečná. Mrzí mě to kvůli celému týmu, protože jsme do toho dali všechno.“

O ligové vítězství před měsícem Slavii připravil vlastní gól Ousoua, tentokrát hloupá penalta a porážka 2:3 zřejmě odřízla červenobílou naději na titul. Tři kola před koncem ztrácí pět bodů.

„Igyho ale určitě neviníme, je to super kluk a skvělý fotbalista, který má před sebou skvělou budoucnost,“ řekl Holeš o Ogbuovi. „Takové věci se ve fotbale prostě dějí, podrželi jsme Aihama, podržíme i jeho.“

Také trenér Trpišovský nešťastníka z obrany během slávistické děkovačky s fanoušky objal a utěšoval ho. Radost z výsledku nicméně mít nemohl.

Zklamaný stoper Slavie Ogbu po prohraném zápase se Spartou. To on zavinil penaltu v nastavení, kterou Krejčí proměnil. Utěšuje ho kouč Jindřich Trpišovský.

„Mrzí mě, že těsně před penaltou jsme nezvládli souboj po dlouhém nákopu. A že minutu předtím jsme měli výbornou situaci, kdy Matěj Jurásek posílal míč do nebezpečného prostoru před bránu. Nedotáhli jsme to,“ kroutil hlavou trenér, než přiznal: „Jsem naštvaný, zklamaný. A to bych asi za normálních okolností použil i jiné slovo, které se sem však nehodí...“

Sudího Černého ale i po porážce pochválil; podobně jako v předchozích případech.

„I pro něj to muselo být těžké, je unikát, že pískal tři derby za sebou. Ale nepodlehl tomu, na můj vkus byl sice možná úzkostlivější a pískal víc než v předchozích zápasech, ale to není kritika, spíš můj názor. Nepropadl, chyby se vždycky najdou, ale určitě nebyl slabým článkem zápasu. Příčiny naší porážky byly jinde,“ uvedl slávistický kouč.