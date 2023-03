Skvělý Bajza na Spartu nestačil: Musíme hrát v jedenácti

Před prvním inkasovaným gólem na konci první půle Bajza nejprve skvěle vyrazil téměř jistě gólovou střelu sparťana Čvančary, a nestačil až na důraznou dorážku jeho spoluhráče Haraslína. Pro brankáře prakticky neřešitelné.

A ani gól, který chvíli před koncem inkasoval od Wiesnera, Bajzův výkon v zápase, který Hradec hrající 70 minut bez vyloučeného Kučery prohrál 0:2, nesnižuje.

Na zisk alespoň bodu ale ani Bajzovo vydařené představení Hradci nestačilo. „Podali jsme sice v deseti slušný výkon, ale proti Spartě musíme hrát v jedenácti,“ komentoval hradecký gólman porážku 0:2.

Mrzí to o to víc, že jste začali velmi dobře a favorit to s vámi neměl jednoduché?

Začátek byl z naší strany opravdu velmi dobrý. Byli jsme na utkání a na soupeře velmi dobře připraveni, věděli jsme, co máme hrát. Naopak Sparta byla bez šance, nevěděla, jak na nás, což se ale změnilo naším vyloučením.

Dokonce jste vstřelili gól, který ale kvůli ofsajdu neplatil.

Škoda toho, ale na to se nehraje.

Zápas to výrazně ovlivnilo, jak jste jeho průběh viděl právě po vyloučení spoluhráče Kučery?

Úplně se zbouralo to, co nám vycházelo do té doby. Od té chvíle se vlastně hrálo jen na jednu branku a čekalo se, kdy dostaneme gól. Škoda, že jsme ho dostali ještě v první půli. Možná, kdybychom to vydrželi a šli do druhého poločasu za stavu 0:0, bylo by to jiné. Ale takhle to je, oni měli tlak a dopředu mají velkou kvalitu, což ukázali.

První gól vám vstřelil Lukáš Haraslín, s nímž vás pojí společná fotbalová minulost.

S Lukášem jsme byli společně v Itálii, takže trochu vím, co od něj mohu očekávat. Škoda, že mi ten gól dal, protože my už jsme pak neměli sílu chodit dopředu. Hodně se běhalo s jejich záložníky, prakticky jsme nevystřelili na branku, nic moc jsme si nevypracovali, jen střela Jakuba Rady na konci byla nebezpečná, ale jinak nás Sparta do ničeho nepustila. Naštěstí jsme na druhé straně oproti minulému domácímu zápasu s Jabloncem tentokrát mnohem lépe bránili. Od Jablonce jsme v deseti za poločas dostali čtyři góly, a mohlo jich být klidně šest. Tentokrát jsme bránili dobře až do konce, bylo to stále jen o jeden gól a až na konci, kdy jsme to otevřeli, jsme dostali druhý.

Byla to pro vás šestá domácí porážka za sebou, jak moc chybějí body právě z domácího prostředí?

My teď nejsme doma nikde, hrajeme stále venku. Musíme ale v první řadě hrát a dohrávat zápasy v jedenácti, být disciplinovaní, vyloučených je strašně moc. Teď musíme v reprezentační pauze potrénovat a jet do Brna s tím, že je tam získáme. Čekají nás teď těžké zápasy a my potřebujeme ještě nějaké body posbírat, abychom byli úplně v klidu.

Proti Spartě vás trenéři poslali poté, co jste dvakrát absentoval, poprvé kvůli vyloučení v Jablonci. Jak vidíte svůj návrat?

Jsem rád, že mě trenér podržel. Jsem rád, že jsem mohl chytat, a snad jsem mužstvo i podržel, ale na body to nestačilo.