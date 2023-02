Bajza zazářil. Škoda, že nám to nepřineslo body, litoval hradecký gólman

Jediná vada na této kráse? Že na rozdíl od jediných dvou zápasů sezony, do nichž zatím zasáhl, Hradec prohrál. „Spokojenost, že jsem něco chytil, mám, ale není to podstatné. Škoda, že z toho nebyl alespoň bod,“ poznamenal zkušený brankář, jenž do Hradce přišel loni v létě.

Bajza se za Michala Reichla dostává do hradecké branky jen zřídka. Když se ale na něj dostalo, byla z toho na konci zápasu pro Hradec výhra. Na podzim nad Brnem v utkání, které odchytal celé, na jaře v Plzni, kde Reichla vystřídal dvacet minut před koncem.

Při třetí hradecké šanci o své vítězné kouzlo přišel. Přestože on sám byl jasně nejlepším hráčem týmu. „Bylo to zápas o jednom gólu. Kdo ho dal, měl velký předpoklad, že utkání vyhraje, a takhle to také skončilo,“ uvedl jednatřicetiletý brankář, kterého překonal pouze Kušej na začátku druhého poločasu, což nakonec stačilo Mladé Boleslavi k výhře 1:0.

V Mladé Boleslavi se hrálo tak trochu zvláštní utkání. Domácím týmem byl podle zápasu Hradec, který tamní stadion už druhou sezonu využívá ke svým domácím zápasům. Domácí Mladá Boleslav naopak byla na svém stadionu v roli hosta. Její stadion jí tentokrát vyhovoval lépe než Hradci. „Byla po celý zápas lepší,“ připustil Bajza.

Inkasovaná branka z počátku druhé půle přinesla do zápasu změnu. Hradec musel opustit důraz na zabezpečenou obranu a pustit se vehementněji do útočení. Sice mu to některé šance přineslo, ale na druhé straně to otevřelo prostor pro rychlé brejky soupeře.

„Škoda že jsme neproměnili nějakou naši šanci, ale jinak měla Mladá Boleslav navrch,“ poznamenal hradecký brankář, jemuž snaha spoluhráčů o vyrovnání přinesla šanci předvést několik zákroků, kterými svůj tým držel v naději na bodový zisk, „nechávali jsme vzadu hodně prostoru, bylo to pro ně celkem jednoduché, ale na druhé straně jsme do poslední minuty hráli alespoň o bod, škoda, že jsme aspoň ten jeden nezískali.“

Hradec proti Boleslavi odehrál třetí utkání za sebou, v nichž nevyhrál. A v mladoboleslavském azylu na jaře ještě nebodoval, předtím tam totiž prohrál i s pražskými Bohemians. Do sestavy opět promluvila zranění, byť konečně mohl nastoupit nejlepší střelec týmu Kubala.

„Kompletní nejsme od začátku jara, a šanci tak dostávají jiní. Musíme se s tím vypořádat,“ konstatoval Bajza.