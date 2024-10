Přestup z válečné zóny. A jak to bylo s Vaclíkem a Barcelonou? Zíkovi vyprávějí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Za šestadvacet let v branži toho zažil spoustu, ale takový přestup ještě ne. Přivézt do Česka hráče přímo z válečné zóny? To jde? A jak? Pavel Zíka, šéf společnosti Global Sports, může vyprávět. A zdaleka nejen o tom, jak se v létě odehrál komplikovaný přesun útočníka Prince Adua z Kryvého Rihu do Plzně.