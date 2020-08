Zifčák se vrátil do Olomouce v dobré pohodě. Chci ukázat, že na ligu mám, hlásí

V generálce jste porazili druholigový Prostějov 3:0. V jaké formě jdete do ligy?

Bylo skvělé si zahrát zase na tomhle stadionu. Doufám, že jsme připraveni a do nové sezony skočíme v nejlepší formě.

Cítíte se silnější, než když jste před rokem odcházel na zkušenou do Pardubic?

Doufám, že jo. Cítím se daleko líp jak herně, tak fyzicky. Snad to tak je.

Hostování v druhé lize vám prospělo?

Stoprocentně. Už to byl chlapskej fotbal. Jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát. Naučil jsem se, jak se stavět k soubojům. Můžu z toho jen těžit.

Takže tuhle cestu doporučujete sigmákům, kteří končí v dorostu?

Myslím si, že je to dobrý mezikrok. Člověk se ve druhé lize obouchá, může to jenom pomoct.

V Pardubicích jste se obouchal spíš na křídle než na hrotu.

Křídlo jsem hrával už tady v devatenáctce a juniorce, takže to nebyl problém. Já jsem byl hlavně rád, že mám herní vytížení, nastupoval jsem pravidelně, což pro mě bylo nejdůležitější.

A kde se cítíte líp?

Doopravdy mi je to jedno.

Jak jste si zvykl na tréninkové dávky trenéra Radoslava Látala?

Ze začátku to bylo fakt těžké, jelikož jsme na konci sezony ve druhé lize moc netrénovali, protože zápasy šly rychle po sobě. Ale už jsem si na to zvykl a cítím se super. Takovéto dávky nám mohou jenom pomoct.

Probírali jste spolu, jaká bude vaše role v týmu?

Neprobírali, ale na to je furt ještě čas.

Vaším cílem je základní sestava?

Samozřejmě základní sestava, udělat co nejvíc bodů a hrát v pohodě. Nehrát pod tlakem, jak to bylo ke konci minulé sezony, kdy se klukům nedařilo. Chceme hrát v klidu, abychom si fotbal mohli co nejvíc užívat.

Od útočníků se vždycky chtějí především góly...

Já se budu hlavně soustředit, abych podával dobré výkony. A pokud to podpořím i góly, tak to bude pro mě i tým jenom dobře.

Jste na první ligu natěšený, zvědavý?

Jsem hodně natěšenej! Už ji vyhlížím a nemůžu se dočkat. Doufám, že ukážu, že na to mám.

Mají na to i Pardubice?

Já myslím, že určitě. Mají tedy hodně mladý tým, ale na ligu mají. Kluci mají velký potenciál, budu jim držet palce a doufám, že jim to vyjde.

Pardubice hodně stály o to, abyste zůstal, že?

Můj cíl je prosadit se tady, ale Pardubice řekly, že kdybych se neprosadil v Sigmě, hned by mě braly zpátky. Ale jsem strašně rád, že jsem zůstal v kádru a můžu ukázat, že na to mám.

Teď už je jasné, že zůstáváte v áčku Sigmy?

Já doufám, že ano!

Začínáte proti účastníkům Evropské ligy. Nejdřív proti Liberci, pak jedete na Spartu. Pro mladého hráče fajn start ligové kariéry?

Samozřejmě. Je to těžký los, ale jsem rád, že máme takové soupeře. Teď se budeme plně koncentrovat na Liberec, nachystáme se na něj, abychom to doma zvládli za tři body, to je pro nás nejdůležitější. Pak se budeme zabývat dalšími soupeři.

Byl jste si pro radu za zkušeným Romanem Hubníkem?

Roman nám radí všem, je to bezvadný kluk, má něco za sebou. Velká pomoc pro nás. Rady chodí od něj samy a jsem za to rád.