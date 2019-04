Zavadil: Jsem rád, že máme s Olomoucí ze dvou zápasů čtyři body

Zase byl do utkání ponořený. Hádal se soupeři, byť nenosí kapitánskou pásku, těží z respektu rozhodčích. Po utkání se dokonce pustil do trenéra Olomouce Václava Jílka, se kterým si vyměnil názory už během utkání.

„Venca Jílek je u mě ubrečená holka, které sebrali hračku. Jeho problém je, že nikdy nehrál velký fotbal. Není to tak dávno, co mu hrozil vyhazov, v té době byl zalezlý. Něco křičel po rozhodčí Adámkové, tak jsem si jí zastal, ale tyhle věci by měly zůstat na hřišti,“ hromoval Zavadil po triumfu.

Cenné vítězství 2:1 si užíval. Vždyť Opava potřebuje každý bod k jistotě záchrany a Sigma byla rozjetá.

Z předchozích sedmi kol v šesti vyhrála. Teď narazila, kde se to tolik nečekalo. „Věděli jsme, že nás čeká náročné utkání. Po taktické stránce jsme to zvládli velmi dobře. Sigma je fotbalové mužstvo, které umí hrát výborně, ale my jsme ty situace zvládali takticky velmi dobře. Zaslouženě jsme vyhráli,“ mínil Zavadil. Přitom první poločas patřil Olomouci. I když domácí vedli, herně měla Sigma navrch.

„My jsme měli takový záměr, taktiku, kterou jsme zvolili. Dali jsme krásný gól Tomášem Jursou a věděli jsme, že Sigma bude na balonu silná. Byla škoda, že jsme do poločasu inkasovali, ale to je fotbal a my jsme věřili, že to zvládneme.“

Druhou půli Opava přidala. „Tlačili jsme se více dopředu a bylo na nás daleko více vidět, že chceme vyhrát. Druhý poločas byl povedenější. Doma jsme hodně silní, diváci jsou fantastičtí. I soupeři tady určitě rádi jezdí, protože se hraje před výbornou kulisou na skvělém hřišti.“

Na vítězném gólu hroťáka Tomáše Smoly z 83. minuty měl velký podíl, neboť zakroutil přímý kop za vápnem k tyči, olomoucký gólman Buchta míč jen vyrazil před sebe a Smola se dostal ke snadné dorážce.

„Tomáš tady má od nás dokonalý servis, takže dal devátou branku, a já jsem rád za něj. Pro mě je důležité, že jsme vyhráli 2:1 a body zůstaly tady a máme klid do další práce,“ považoval si Zavadil.

Opavané se tak posunuli na 2 body za desáté Teplice, takže mohou ještě utéct i ze záchranářské skupiny. „Reálné to je, ale my se soustředíme na to, abychom získali co nejvíce bodů a měli nějaký polštář, protože víme, že nadstavba bude hodně těžká. Máme před sebou nádherné zápasy na Baníku a se Spartou. Oba budou vyprodané a před fantastickou kulisou, takže se těšíme,“ vyhlíží Zavadil velké bitvy, pro které fotbal stále hraje.