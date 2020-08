Buď něco ukážu, nebo půjdu zase dál, říká zlínský útočník Vyhnal

„Buď si ji zasloužím, nebo půjdu zase dál,“ říká třicetiletý forvard, který zvládl ve Zlíně odehrát za rok a půl dvacet ligových utkání a pětkrát skóroval.

Trenér Páník si vás vybral v zimě 2018, ale ani jednou jste nestihl za jeho působení nastoupit v lize. Jeho letošní návrat jste přivítal, viďte?

Myslím, že pan Páník sem patří, že ho tady mají všichni rádi. Jeho návrat mě nepřekvapil. Jsem rád, že je tady. Zná mě, není to úplně nový trenér, kterému bych se musel zase představovat od nuly.

Je to výhoda?

Hlavně musím být zdravý a něco předvádět. Pokud budu sedět na tribuně, budu mu houby platný.

Trenér Josef Csaplár vás poslal loni ze Zlína pryč už v úvodu přípravy. Překvapilo vás to tehdy?

Mrzelo mě to, protože jsem se si ve Zlíně za trenéra Bílka nějakou pozici vybudoval. Jenže se to rychle změnilo, pan Csaplár mi moc nevěřil. Cítil jsem, že potřebuji změnu, protože ve Zlíně bych toho moc neodehrál. Chodil bych na tribunu. Zkusil jsem to v Teplicích, kde mě chtěli.

Jaký byl rok na severu Čech?

Na začátku jste v novém prostředí, jste spokojený. Docela dost jsem hrával, ale bohužel se Teplicím moc nedařilo a také mně moc ne, herně ani střelecky. Pak přišel Řezňa (kanonýr Teplic Jakub Řezníček) a věděl jsem, že to budu mít hodně těžké. Tým měl najednou dva super útočníky a to byla velká konkurence. Navíc jsem se zranil a už jenom paběrkoval. Nejdříve to byla třísla a z toho mi ochablo operované koleno. S tím je to pořád dokola.

To už musí být na hlavu, ne?

Rozhodně. Už z toho trochu šílím. Měsíce běháte, dva měsíce koleno drží, pak zase ne. Jasně, kvůli koronaviru se sice více než dva měsíce nehrálo a nepřišel jsem o tolik zápasů, jenže stejně jsem nemohl ani trénovat. Ale pořád bojuji, fotbal mám rád a doufám, že to bude zase dobré.

Stihnete start sezony?

Nechci předbíhat. Něco řeknu a druhý den mi v kolenu něco rupne. Ještě to není stoprocentní. Běhám, posiluji. Doufám, že příští týden se už zapojím do tréninku s mužstvem.

Zlínský tým se hodně proměnil, že?

Sedím v kabině vedle Poznyho (Poznar) a kolem mě je to jinak samý mladý kluk. Také hodně nových cizinců. Trenér Páník je má rád v týmu, nemám s tím problém.

Jaké má Zlín s vámi plány?

S panem Grygerou (generální ředitel klubu) jsme se bavili, že mi končí smlouva. Buď si zasloužím novou, nebo půjdu zase dál.