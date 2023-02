Bod se Spartou je dobrý. Ale hrát na 0:0 nechceme, říká Vrba

Baník, Sparta, v dubnu Plzeň. Jsou zápasy proti vašim bývalým klubům speciální?

Určitě ano. Když se potkáte s takovými mužstvy, mediálně a divácky je to hodně zajímavé. Ostrava na Moravě táhne. Slavia, Sparta, Plzeň také. Vždycky hrají o nejvyšší příčky. Fanoušky lákají.

Sparta je třetí, ale momentálně vypadá v lize nejsilněji. Souhlasíte?

Narazíme na tým, který hraje o titul. Jsou tři. Každý zápas je jiný, nespecifikoval bych. Všechna tři mužstva mají ty nejvyšší ambice. Pokud některé neodehrálo předchozí utkání v ne úplně nejlepší formě, může to se obrátit. Boj o titul bude dramatický až do konce.

Zlín naposledy porazil Spartu v říjnu 2018. Jaká je pravděpodobnost, že uspějete proti týmu, který poslední tři duely vyhrál 13:3?

Tohle nechci hodnotit. Bavme se po zápase, jak to dopadlo a kdo byl jak připravený. I mužstva, která mají před utkáním šanci tak patnáct procent, můžou překvapit. Fotbal je takový. Věřím, že jsme schopní hlavně v domácím prostředí Spartu potrápit. Bylo by dobré, kdyby Zlín v tomto kole překvapil jako na podzim na Spartě.

Poslouží vám jako motivace týden starý zápas, ve kterém odepisované Teplice doma remizovaly s první Slavií?

Může to být podobné střetnutí. Jen nemůžeme udělat v defenzivě takové chyby jako v posledních zápasech. Z nich by nás Sparta určitě potrestala. Hráče budu upozorňovat na to, abychom pracovali v defenzivě mnohem důsledněji a neumožnili jí, aby těžila z naší špatné rozehrávky nebo když nejsme dostatečně důslední na vlastní polovině hřiště.

Jak se změnila Sparta od vašeho angažmá?

V základní sestavě hrají jen tři hráči. Vydala se trošku jinou cestou.

Koho ze Sparty uvidíte v sobotu rád?

Všechny. Neměl jsem na Spartě žádný problém. S nikým ale momentálně v kontaktu nejsem. Soustředíme se na to, co nás čeká o víkendu. Po zápase si můžeme zatelefonovat. Teď určitě ne.

Zlínský smutek, pardubická radost.

Co říkáte na slovenského křídelníka Lukáše Haraslína, který dal v posledních 11 zápasech 11 gólů?

Pro Spartu je klíčovým hráčem ofenzivy, střílí branky, je útočníkem číslo jedna. Když takovým hráčům vyjde start, dovolí si spoustu jiných věcí, které jim třeba nevycházely v podzimní části.

Za vás ale tak výrazný nebyl, že?

Přišel ze zahraničních štací. Ale bylo vidět, že je hodně tvořivý a konstruktivní útočník. V situacích jeden na jednoho a v koncovce velmi vyspělý. Teď to potvrzuje. Pokud se mu dá prostor v pokutovém území či před ním, dokáže toho využít.

Zpátky ke Zlínu. Naposledy jste prohráli u posledních Pardubic, které se na vás bodově dotáhly. Je to velká komplikace?

Určitě. Každý ví, jak na tom jsme. Každý bod je pro nás důležitý. Je špatně, že jsme tam prohráli.

Pět bodů ze čtyř kol je přitom slušný start jara. Jak se vám zamlouvá herní projev mužstva?

Například minule v Pardubicích mluvily statistiky úplně jinak než konečný výsledek. Měli jsme převahu, více střel, přesto jsme prohráli. Snažíme se soupeře přehrávat. Bohužel se nám pořád tolik nedaří v koncovce, což je rozhodující. Pokud v ní nebudeme důslednější a přesnější, budeme na to doplácet. Pardubice nás dvakrát potrestaly z minima.

Po dvouzápasovém trestu můžete nasadit bývalého sparťana Libora Kozáka. Budete sázet na jeho speciální motivaci?

Je to vyloženě hrotový útočník, v koncovce velice silný. Nejen ve hře, ale i při standardních situacích. Věřím, že nám pomůže.