Vrba po premiéře: Hráči ode mě dostanou prémii i za bod. S Baníkem je plusový

Bod při Vrbově zlínské ligové premiéře v závěru vyčapal dvěma zázračnými zákroky brankář Matej Rakovan.

Byl to pro vás zvláštní zápas proti soupeři, kde jste ještě nedávno trénoval?

Se spoustou lidí jsem si podal ruku, se spoustou lidí jsem se rád potkal. Tak to je.

Bod berete?

Do 60. minuty to bylo vyrovnané utkání. Obě mužstva mohla vést. V závěru měl Baník dvě stoprocentní příležitosti, které Rakovan vychytal a pomohl nám k bodu. Vzhledem k závěru je to plusový bod.

Jak se vám líbila hra vašeho týmu?

V první hodině jsme byli celkem zodpovědní. Gól jsme inkasovali z nedůrazu, ne že bychom byli špatně postavení. Tempo, které jsme nasadili, bylo náročnější, než jsme si představovali. Možná i proto se pak soupeř dostal do dvou situací, které hodně smrděly. V posledních dvaceti minutách jsme trochu zaostávali a Baník byl v té fázi lepší. Jsem rád, že jsme uhráli bod. Nechci moc hodnotit podzim, ale ukázali jsme srdce. Věřím, že se nám to v dalších zápasech vrátí.

Vyrovnávací gól dal šťastnou tečí bokem Kozák, který posílil mužstvo v půlce přípravy. Jak hodnotíte jeho přínos?

Šťastné góly patří k fotbalu. Jsem rád, že nám pomohl k bodu. Bojoval, snažil se, ale budeme hledat i situace, které mu úplně nevyšly. Hlavně v první půlce a na začátku druhé mohl být v některých fázích klidnější. Možná bychom se dostali do větších příležitostí, ale bohužel jsme situace nedohrávali. To mě mrzí. V nadstavbě jsme měli být lepší. Nevytvořili jsme si moc šancí. Z naší strany to byl spíše boj. Čeká nás práce.

Možnosti jste měli často po úspěšném presinku. To byl záměr?

Věděli jsme, že se Baník snažil v přípravných zápasech vyjet z obrané fáze kombinačně. Chtěli jsme napadat, abychom získali balony. Bohužel jsem pak nebyli efektivní, tři čtyři akce jsme nedohráli. Škoda.

Ve středu obrany nastoupili Simerský s Kolářem, mimo zůstali kapitán Procházka i posila Jeřábek. Proč?

Vsadili jsme na trošku na mladší stoperskou dvojici. Procházka absolvoval dva tréninky a říkal, že sval necítí. Ale na doporučení lékaře jsme ho šetřili. Kdyby se mu něco stalo, léčení by mohlo trvat až tři měsíce.

Co Tkáč, který byl po bezmála roce konečně v nominaci?

Jsou to asi dva týdny, co se více zapojil do přípravy, bez úlev trénuje týden. Jeho zdravotní stav nás těší a v brzké době zasáhne do zápasu.