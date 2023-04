Zlín dal po 72 letech pět gólů v lize a Vrba zářil: Na konci jsem přestal počítat

„Dali jsme čtyři, ne?“ reagoval dobře naložený Vrba na tiskové konferenci po zápase s Českými Budějovicemi, které FC Trinity odpravilo 5:1.

„Je pravda, že jsem se posledních pět minut nedíval a jenom jsem mával fanouškům a rodině. Gólů bylo tolik, že jsem je přestal počítat,“ vtipkoval dál bývalý reprezentační trenér, který jinak nemá ve Zlíně mnoho důvodů k radosti.

Až do 1. dubna 2023 bylo zlínským maximem v historii samostatné české ligy vítězství 4:0 –⁠ doma nad Kladnem z listopadu 2007 a v derby na Slovácku v srpnu 2018.

„Hodně mě těší, že jsem byl u toho, když se ve Zlíně přepisovala historie. Konečně pozitivní informace,“ usmíval se Vrba, jehož tým do té doby na jaře vyhrál jedinkrát a do utkání s Jihočechy šel z posledního místa.

Podle portálu csfotbal.cz zaznamenal Zlín v nejvyšší soutěži pět branek naposledy v roce 1951, kdy v tehdejším celostátním přeboru ještě pod názvem ZSJ Svit I Gottwaldov deklasoval doma slovenské ZSJ Dynamo ČSD Košice 13:0!

Na mimořádném sobotním počinu se podílelo pět různých střelců pěti různých národností, což by klidně mohl být také ligový rekord.

Skóre otevřel jediný našinec Kozák, navyšovali ho Slovák Balaj, Srb Vukadinovič, Kamerunec Didiba a Černohorec Kovinič ve třetí minutě nastaveného času. A to ještě Francouz Dramé z pěti metrů přestřelil prázdnou bránu.

„Mohl jsem mít dvě tři asistence navíc,“ prohodil Vukadinovič, který byl u klíčového okamžiku utkání už ve 36. vteřině.

Po Balajově pasu postupoval sám na gólmana, když ho kousek před vápnem podkopl Havel. Ještě než skončila úvodní minuta, dostal Zlín k dispozici dlouhou přesilovku, kterou perfektně zužitkoval. A to pouhé dva týdny poté, co v derby v Uherském Hradišti hrál sám od 4. minuty oslabení po nic neřešícím hrubém faulu Filla a podlehl 0:3.

„Hrát celý zápas v desíti nezávidím nikomu. Dostat tak brzo červenou je blbé, moc nám to pomohlo,“ poznamenal Vukadinovič.

„Mohli jsme lépe kombinovat, měli jsme více prostoru. Využívali jsme toho hlavně v křídelních prostorech, kde jsme se dostávali do zajímavých situací,“ pochvaloval si Vrba, jemuž vyšla sázka na dvě věže na hrotu Balaje s Kozákem.

Rekordní vítězství ho potěšilo, zlínské problémy se záchranou ale nemohlo vyřešit: „Je to jen vlaštovka. Pokud to nebude celé hejno, bude to hodně složité.“