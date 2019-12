Vrba od ledna přebírá Razgrad, v Plzni by ho měl nahradit Gula

Město v severovýchodním Bulharsku s třiceti tisíci obyvateli.

Klub Ludogorec Razgrad.

Založen teprve před osmnácti lety.

Od roku 2012 nepřetržitě bulharským šampionem.

To všechno je od 1. ledna nová Vrbova adresa. Smlouvu podepíše do léta 2022.

„Přichází k nám český trenér číslo jedna,“ píše klubový web. „Jednání byla rychlá.“

V pondělí odpoledne se klub dozví soupeře v 1. kole vyřazovací fáze Evropské ligy. V domácí soutěži je po podzimu první o pět bodů před Levski Sofie, ještě neprohrál a má jistý postup do skupiny titul.

„Všem v Plzni jsem za spolupráci poděkoval. A to poděkovat bych chtěl touto cestou i plzeňským fanouškům, kteří mě vždy podporovali. Na tohle období ve Viktorce budu určitě rád vzpomínat. Ale teď cítím, že nastal správný čas na změnu. Viktorce přeju mnoho úspěchů a samozřejmě ji budu i nadále sledovat a držet palce,“ řekl Vrba.

Definitivně tak končí druhá Vrba éra v Plzni. Během ní získal titul, který mužstvu v létě 2018 zaručil přímý postup do Champions League.

„Pavel Vrba odvedl během svého druhého působení ve Viktorii obrovský kus práce. Vrátil tým na mistrovský trůn, dokázal s ním postoupit ze základní skupiny Ligy mistrů i ze základní skupiny Evropské ligy. Zažili jsme opět spoustu krásných chvil i zápasů, které se nesmazatelně zapsaly do klubových kronik. Nyní jsme se však domluvili, že naše spolupráce skončí půl roku před vypršením kontraktu,“ poznamenal generální manažer klubu Adolf Šádek.

„Vedli jsme otevřenou a velmi seriózní debatu o budoucnosti. Trenér Vrba

zároveň obdržel velmi zajímavou nabídku ze zahraničí, kterou se rozhodl

přijmout. Výsledkem jednání tedy je, že se naše cesty nyní rozejdou,“

podotkl Šádek.

A přijde Gula. Rodák z Nováků, někdejší ligový fotbalista hrával za Opavu, Jablonec, Viktorii Žižkov, Púchov či Inter Bratislava. Trenérskou kariéru začínal v Trenčíně, jméno si udělal v Žilině a poslední rok a půl vedl slovenskou jedenadvacítku.

Jeho jmenování je otázkou několika týdnů, všechny strany řeší detaily uvolnění ze slovenského svazu a smlouvu v Plzni.

„Probíhají určitá jednání, naším cílem je představit nového trenéra

ještě před koncem letošního roku tak, abychom na startu zimní přípravy

6. ledna byli kompletní,“ podotkl Šádek.

Vrbova plzeňská éra

Vrba během dvou působení strávil v Plzni v součtu sedm a půl roku.

Ze šedivého klubu, který ještě před patnácti lety kolísal mezi první a druhou ligou, vybudoval nadstandardní evropskými parametry.

Třikrát s ním vyhrál český titul, třikrát to dotáhl do Ligy mistrů, hrál Evropskou ligu. Ze stamilionových odměn, které do Viktorie přitekly, vyrostl nový stadion.

Důležitý obránce David Limberský, který vedle Vrby celou tu pohádkovou éru prožil, naťukal dojemný vzkaz na Instagram: „Odchází ten nejlepší. Všechna slova jsou zbytečný. Díky za vše, trenére!“

Prezident Viktorie Plzeň Tomáš Paclík o Vrbovi „Rozcházíme se v dobrém. Jeho podíl na úspěších klubu je nezpochybnitelný. Vždy zde bude vítaným a čestným hostem.“

A co bude dál?

Bulharský šampion z Razgradu už ani nezapírá, že s Vrbou plánuje zaútočit na devátý bulharský titul za sebou. V pondělí se dozvěděl soupeře pro jarní pokračování Evropské ligy, kam se zámožný Ludogorec protlačil.

To – kromě výplaty – muselo Vrbu hodně lákat. Na pohárové zápasy byl zvyklý, jenže letos s Plzní ztroskotal už v letních předkolech. I to byl dost možná důvod, proč to ve Viktorii drhlo. Nechytila ideální tempo, na podzim jí scházel šmrnc, chuť se obětovat a domácí remíza 1:1 s Teplicemi jen potvrdila, že to prostě není ono.

Parta sebevědomých vlčáků kolem stratéga Horvátha, rychlíka Petržely nebo válečníka Bakoše, na které Vrba dřív tolik spoléhal, zestárla a postupně se přesouvá do sportovního důchodu.

Kádr má Viktoria pořád vynikající a rozsáhlý, jen vůdčí typy se z něj Vrbovi jaksi vytratily.

To se pak nedivte, že Plzeň na suverénní Slavii ztrácí čím dál víc. Úřadující šampion při nedělní derniéře nasadil obdivuhodné tempo, smetl nebezpečné České Budějovice 4:1 a navýšil svůj náskok na obdivuhodných 16 bodů.

První fáze fotbalové sezony právě skončila dvacátým kolem a je nanejvýš pravděpodobné, že Slavia o další titul nepřijde.

Co čeká Plzeň, toť ve hvězdách. Klub se domlouvá s uznávaným slovenským trenérem Adrianem Guľou, kterého hodlá vykoupit (anebo už vykoupil?) od slovenské reprezentace do 21 let. Dá se očekávat, že Guľa půjde ve Vrbových stopách, v Žilině se od něj učil.

Plzeň potřebovala impuls a trenérská změna se nabízela jako první. O náladě ve Viktorii leccos napovídá, že v neděli přišlo jen šest tisíc fanoušků, což je vysoko pod zavedený průměr.

Zatímco na reklamních panelech běžel nápis Šťastné a veselé, všichni už tušili, že Vánoce budou bez Vrby. „Chci všem poděkovat, že se mnou měli takovou trpělivost. A taky za to, že jsem tu vydržel tak dlouho,“ řekl při své závěrečné řeči.

V lijáku neměl důvod na úsměvy nebo snad na kotrmelce, které před diváky metal, když mu bylo v Plzni nejlépe.

Při první štaci vydržel přes pět let a stal se legendou, načež přijal nabídku od národního týmu a posléze od ruské Machačkaly. Druhá éra trvala dva a půl roku.

V Bulharsku ho čeká spíš divočina. Razgrad, v jehož kádru je mišmaš národností, bude mít od března už čtvrtého trenéra.