Ztratili jsme dva body, litoval po remíze v Hradci ostravský kouč Vrba

„Mrzí mě to,“ přiznal kouč Baníku Pavel Vrba. „V přesilovce jsme měli zrychlit hru, zjednodušit a jít do větší kvality, než jsme šli. Ztratili jsme dva body. Udrželi jsme sice určitou kvalitu, kterou předvádíme ve venkovních zápasech vyšší než doma, ale bod je dneska málo. Měli jsme na to, abychom vyhráli.“

A Baník mohl dopadnout ještě mnohem hůře. V nastaveném čase gólman Jan Laštůvka reflexivně vyrazil míč po hlavičce Filipa Čiháka. „Tam mi zatrnulo,“ líčil Vrba.

„Věděli jsme, že mají dobré standardky, a v té chvíli se to potvrdilo. Sice to byla jejich jediná gólová situace, ovšem o to více mi zatrnulo. Bylo to v nastavení, hráli jsme proti deseti... Takže to mohlo být ještě horší.“

I stoper David Lischka, který se vrátil do sestavy ostravského celku po zranění, se při soupeřově gólovce v nastavení vylekal. „Už minulý zápas se projevilo, že to nedohrajeme s větším klidem, že se nezachováme jako více zkušené mužstvo,“ připomněl Lischka minulou domácí porážku 1:2 s Brnem.

‚Možná na nás dopadají předchozí výsledky, ale tohle není výmluva. Měli jsme si zachovat větší klid, obehrát si více balon i vzadu, až se vytvoří lepší situace. Bohužel jsme z toho nedokázali využít více. Remíza je zklamání, přišli jsme o dva body,“ pravil Lischka, jenž nastoupil poprvé v sezoně.

„Už jsem moc chtěl jít do utkání. V týdnu se mě trenéři ptali, jak se cítím, jestli to zvládnu. S týmem jsem necelých 14 dní po dvouměsíční pauze, ale cítil jsem odhodlání, že chci pomoct. Věřil jsem, že to bude dobré. Pozitivní je aspoň to, že jsme udrželi první nulu v sezoně.“