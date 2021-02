Sparta lákala Vrbu už dřív: vážná jednání po Rusku i „telefonát“ od Křetínského

Nebylo to poprvé, kdy se ve fotbalovém zákulisí hovořilo o tom, že na Letné mají na zkušeného trenéra, který stojí za úspěchy plzeňské Viktorie a vedl národní tým, spadeno.

A jak je vidno nyní: nebylo to ani naposledy.

Vrba přebírá tři měsíce po svém konci v bulharském Razgradu nejslavnější českou fotbalovou značku, která už roky chřadne.

Sedmapadesátiletý kouč ve čtvrtek dopoledne povede na Strahově první trénink a v neděli už hurá do akce: ostrý ligový start v Olomouci, kde jeho předchůdce Václav Kotal před rokem při premiéře padl.

Jak dopadne Vrba, uznávaný trenér, jehož jméno se ve sparťanských kancelářích skloňuje roky?

Nejdřív během zlaté plzeňské éry, kterou i s pomocí řady odložených sparťanů nastartoval: tituly, Liga mistrů, atraktivní útočný fotbal, obdiv celého Česka.

Tehdy byl Vrba pro Spartu především rivalem, neoblíbeným soupeřem, ale když Plzeň vyměnil za reprezentaci a po Euru 2016 zmizel v Rusku, věci se pomalu začaly měnit.



Jaro 2017 Zájem Sparty byl vážný, uznal Vrba

Angažmá v Anži Machačkala pro Vrbu skončilo neslavně. Ekonomické problémy klubu jeho východní anabázi smrskly na pouhých šest měsíců a velké trenérské jméno bylo znovu volné i pro český trh. První šance pro Spartu?

Možnost získat Vrbu na lavičku sondovala už během podzimu 2016, kdy odvolala Zdeňka Ščasného, ale nového trenéra nakonec vybrala z vlastních zdrojů: Davida Holoubka.

Ten ale skončil záhy na jaře a Vrba byl opět ve hře. Hovořilo se o setkání s majitelem Danielem Křetínským i jeho tehdejší pravou rukou Adamem Kotalíkem.

„Zájem Sparty byl vážný, seriózní. Moc si toho cením,“ přiznal Vrba v květnu 2017. To už ale znovu seděl před novináři na stadionu v plzeňských Štruncových sadech. Po konci v Rusku čekal na lákavou nabídku ze zahraničí, která nepřišla. Jednal se Spartou, ale dal přednost Plzni.



„Protože znám místní prostředí. Hráče, fanoušky i lidi, kteří se tu okolo fotbalu motají, ale rozhodování pro mě jednoduché nebylo,“ tvrdil.



Sparta mezitím dojela sezonu s bouřlivákem Petrem Radou a pak se vydala do slepé uličky: angažovala italského kouče Andreu Stramaccioniho a jeho početný štáb. K tomu spoustu zahraničních hráčů, kteří téměř do jednoho zklamali.

To Plzeň pod Vrbou sebejistě dokráčela k titulu a k další účasti v Champions League, ale kouzlo se postupně vytrácelo. V závěru druhé sezony už se zase hojně spekulovalo o Vrbově budoucnosti.

Právě tehdy se odehrála v úvodu zmíněná scénka na jedné z tiskových konferencí.

Jaro 2019 Vrba mezi kandidáty, Rosický vybral Jílka

V médiích se totiž znovu psalo a mluvilo o novém trenérovi pro Spartu – a Vrba měl být opět mezi kandidáty.



„Žádná nabídka nepřišla, je pro mě zbytečné se o tom bavit. Já nespekuluji, takže nemám co řešit,“ reagoval tehdy na dotazy novinářů.



Do Sparty nakonec nezamířil, protože Tomáš Rosický, nový sportovní ředitel, si vybral Václava Jílka. O trenérovi, který ho vedl v národním týmu, však mluvil s úctou: „Pavel je skvělý trenér, mám k němu velký respekt vzhledem k tomu, co dokázal. Je to jeden z nejlepších českých trenérů.“

Vrba tenkrát ještě zůstal v Plzni, kterou však po půl roce opustil a zamířil do Bulharska, přijal nabídku Ludogorce Razgrad, a Sparta? Ta nebyla úspěšná ani pod Jílkem a v rozjeté sezoně ho nahradil Václav Kotal, první trenér, který na Letné po šesti letech získal trofej.

Byl to domácí pohár, i v lize Sparta zabrala a ze středu tabulky vyletěla na třetí místo. Výborně pak načala i ročník 2020/21: šest výher v řadě, mraky nastřílených gólů. Jenže po říjnové pauze, kterou způsobil koronavirus, hra čím dál víc drhla.

Jaro 2021 Konečně dohoda. V pravý čas?

Sparta je sice pořád na děleném druhém místě, ale ztráta na vedoucí Slavii je propastná. Hra kostrbatá a nekoukatelná, výsledky nevýrazné. Proto další změna.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu,“ vysvětloval Rosický, proč byl trenér Kotal odvolán.

Vrba byl pro Spartu konečně volný. V Razgradu skončil kvůli špatným výsledkům už loni v říjnu. Objevovaly se zprávy, že by mohl převzít Baník Ostrava, ke kterému má blízko a kde s trénováním začínal.

Sparta je pro něj však logicky větší výzvou.

„Sparta je velkoklub. Chtěl bych s ní uhrát něco, co už dlouho neuhrála,“ prohlásil, když se ve středu večer stal jejím trenérem.



Stalo se tak po letech námluv. Přichází trenér Vrba ve správný čas?