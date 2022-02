Vrba po remíze: Z bodu jsem zklamaný, ale třeba se ještě bude hodit

České Budějovice nejsou v poslední době oblíbeným soupeřem Sparty. Ta je z posledních šesti ligových zápasů porazila jen jednou a na jihu Čech se hrálo potřetí za sebou nerozhodně. Sobotní remízy na úvod ligového jara mohou nakonec litovat spíše domácí.

Pražané měli navrch v úvodní desetiminutovce, pak se ale Jihočeši začali osmělovat a favorita dokonce přestříleli. „Budějovice hrály důsledně a bojovně. V prvním poločase nás skoro k ničemu nepustily, až v závěru jsme měli prostor asi na dvě nebo tři přečíslení, která jsme nevyřešili dobře,“ přiznal sparťanský kouč Pavel Vrba.

Trenér hostů byl sice zklamaný, zároveň ale uznal kvalitu soupeře. „Jsem zvědavý, kolik týmů v Budějovicích uhraje plný bodový zisk. Mají hodně zajímavé mužstvo, hlavně v ofenzivě. Teď jsem z bodu zklamaný, ale třeba se může nakonec hodit,“ doplnil.

Letenští se v případě výhry mohli bodově dotáhnout na vedoucí Slavii. „Mrzí nás to o to víc. V kabině jsme to moc neřešili, ale věděli jsme o tom,“ upřesnil Vrba.

Sparta si v zápase nepomohla ani z několika standardních situací. Jejich exekuce vůbec nešla Bořku Dočkalovi, který rozehrál většinu z nich. „Zahrávali jsme je špatně, trefovali jsme první hráče. Snad kromě jedné, kdy jsme měli závar, to soupeř jednoduše odehrával,“ potvrdil trenér Vrba.

Naopak českobudějovický trenér David Horejš byl po utkání spokojený hlavně s výkonem vlastního týmu. Bod přijal, ale toužil po třech. „Troufnu si říct, že jsme byli lepší,“ zdůraznil.

Podobně mluvil i domácí útočník Ondřej Mihálik. „Před zápasem bychom bod brali, ale teď cítíme, že jsme dva ztratili. Měl jsem na noze gól, který by nám asi přinesl tři body. Moc jsem se soustředil na to, kam vystřelím. Stačilo trefit branku,“ litoval forvard.

Dynamo soupeře předčilo v nasazení a bojovnosti. „Nemyslím si, že bychom chtěli vyhrát méně. Chtěli jsme být aktivnější v útočné fázi. Ale kromě individuální akce Hložka jsme si nevytvořili skoro žádné další příležitosti,“ připustil Vrba.

Sparta zůstává v tabulce třetí, vedoucí Slavii se přiblížila na dva body. Budějovice po druhé bezbrankové remíze v řadě bodově vyrovnaly šestou Mladou Boleslav a jsou sedmé.