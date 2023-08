Zlín má první bod. Každý je důležitý, říká Vrba. Videu za odvolaný gól nespílal

„Jsme zklamaní, že jsme výsledek úplně neotočili a nezískali tři body, které by nás hodně posunuly,“ litoval zlínský trenér Pavel Vrba po remíze 1:1 s Libercem.

Aspoň už nejste na nule. Pomůže vám to?

Každý bod je důležitý. Když vezmu poslední tří utkání se Spartou, Slavií a Libercem, tak jsme herně nezklamali. Spíše bych řekl, že jsme možná i překvapili. Proti Liberci jsme byli třem bodů nejblíž. V závěru jsme šli vítězství naproti víc. Ale prvních třicet minut byl Liberec silnější s míčem, my jsme se nedostávali do hry.

Úvod střetnutí vám utekl. Přitom se čekal váš tlak. Jak to, že nepřišel?

Špatně jsme se posouvali, většinou byli u soupeře pozdě. Liberec měl dobrou výstavbu hry a nedokázali jsme najít účelnou protizbraň. Až když jsme šli do vyššího presinku a začali hosty ve větším počtu atakovat při rozehrávce, najednou nebyli tak přesní a utkání se vyrovnalo.

Využil jste jen tři střídající hráče místo pěti. Proč?

Uvažovali jsme o více změnách, ale nebyl důvod. Ve druhém poločase jsme byli kombinačně silnější a nechtěli jsme tolik zasahovat do sestavy, rozbíjet, co šlo. Střídali jsme spíš proto, že někteří dostávali křeče. Všichni noví hráči oživili hru. Jsou tahoví, technicky vybavení. Je otázka, jestli by se tak prosazovali, kdyby nastoupili od začátku. Liberec toho měl také plné zuby, také jeho hráče braly křeče. Zápas v horku byl náročný.

Potěšil vás devatenáctiletý Alexander Bužek, jak dobře zvládl první ligovou čtvrthodinu?

Tady jsou tři čtyři mladí odchovanci hodně zajímaví. Ať už Slončík, nebo Bužek jsou hráči, kteří by mohli Zlínu v budoucnu hodně pomoct.

Na konci by vám pomohl urostlý Černín, který se trefil na Slavii hlavou, ale nebyl ani na lavičce. Co se stalo?

Natrhl si bohužel sval. Čas léčení bude střednědobý.