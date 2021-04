Vrba pochválil náhradníky: Řekli si o základ. První půle byla zvláštní

„Ano, ulevilo se mi,“ uznal Vrba. „Hráli jsme proti týmu, který byl s námi v kontaktu, o to bylo důležitější odskočit. Teď máme se Slováckem lepší vzájemné zápasy.“

Ale v prvním poločase jste vítězství nešli úplně naproti, souhlasíte?

První poločas byl z naší strany zvláštní, nedostali jsme se skoro k ničemu. Začátek druhé půle byl už lepší, pak nám pomohlo střídání. Hráči, kteří šli do hry, byli lepší, aktivnější. Strašně nám pomohli. Souhra dvou náhradníků Plavšiče a Wiesnera nakonec rozhodla.

Řekli si zrovna tihle dva o návrat do základní sestavy? Karlssona a Krejčího zastínili.

Karlsson nám před zraněním hodně pomohl, byl náš nejlepší křídelní hráč. Teď už normálně trénuje, spíš ho to limituje v osobních soubojích. Nechceme mu po zranění ublížit. Ale je fakt, že ti, kteří nastoupili ve druhém poločase byli výrazně lepší. Ano, řekli si o základ.

Jak jste byl spokojený s mladým stoperem Vitíkem? Hrál suverénně.

Je to mladý kluk, občas udělá chybu v rozehrávce, ale je mu osmnáct. Hrát v takovém věku na téhle pozici... Nikdo takový asi teď v lize není. Věřím, že zkušenosti, které nasbírá, v budoucnu Spartě vrátí. Otázka je, jestli tady tak dlouho budu já (úsměv).

Jak to vypadá s druhým stoperem Čelůstkou, který střídal v prvním poločase?

Řekl si o střídání sám, dostal úder do hlavy, měl mžitky. Rozhodl se, že dál nemůže pokračovat. Na stopera se stáhl Krejčí mladší, dostali jsme tam hráče, který tvořil, možná že jsme pak byli kreativnější. Pomohlo nám to v mezihře.

Máte už jasno, jestli bude z Krejčího spíš střední záložník, nebo stoper?

Vůbec neříkám, že skončí na stoperu natrvalo, ale mám rád takové hráče. Vzpomínám si na David Bystroně. V Ostravě hrál defenzivního záložníka, v Plzni pak stopera - a skvěle. V záloze nasbíral zkušenosti, byl tvořivý, dokázal podpořit útok. Možná to takovým hráčům do budoucna pomáhá, když si nejdřív projdou pozicí šestky. Platí to třeba i pro Tomáše Sivoka.